Fortnite S2 : Défis semaine 3, toutes les quêtes, astuces et récompenses (chapitre 6)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 mars 2025 à 17h48
Pour cette troisième semaine de la Saison 2 du Chapitre 6 de Fortnite, Epic Games propose bien évidemment son lot de défis. Retrouvez toutes les astuces et récompenses de ces derniers dans notre article.
Fortnite S2 : Défis semaine 3, toutes les quêtes, astuces et récompenses (chapitre 6)
La saison 2 du chapitre 6 de Fortnite a donné son coup d'envoi ce vendredi 21 février 2025, pour le plus grand bonheur des joueurs du battle royale, qui peuvent découvrir quelques nouveautés sur la carte et dans le gameplay, sans oublier le nouveau boss. Mais les quêtes sont toujours de la partie, qui permettent de gagner de l'EXP et donc des niveaux pour débloquer de nouvelles récompenses dans le Passe de combat, qui est l'un des éléments phares de Fortnite.

Étant donné que certains défis de cette nouvelle semaine ne sont pas faciles à réaliser, nous vous proposons, ci-dessous, un récapitulatif, avec nos astuces pour les réussir le plus rapidement possible. Vous retrouverez donc tous les défis de la semaine 3 de Fortnite saison 2 chapitre 6, avec une aide vous renvoyant sur un guide plus poussé si le défi le demande. N'hésitez pas à nous indiquer, dans l'espace commentaire, si vous avez besoin d'aide pour valider une quête.

Pour cette semaine 3, les récompenses sont de 30 000 XP, de quoi faire le plein pour le Passe de combat. Retrouvez tous les défis de la saison 2 chapitre 6 ici.

Les défis, récompenses et astuces de la semaine 3 saison 2 chapitre 6 de Fortnite

xp

Miner des veines d'or

Récompense : 30 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Ce défi devrait se valider assez naturellement, frappant avec votre outil les veines d'or.
xp

Infliger des dégâts à des joueurs en étant sous l'effet de la ruée d'or

Récompense : 30 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Baignez-vous dans l'eau dorée et profitez de l'effet de la ruée d'or. Infligez pendant cette période des dégâts à d'autres joueurs.
xp

Fouiller des lamas de ravitaillement dorés

Récompense : 30 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Ces lamas de ravitaillement dorés se trouvent partout sur la carte, vous n'aurez aucun mal à les trouver. 
xp

Parcourir de la distance en chevauchant la foreuse à réaction

Récompense : 30 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Trouvez la foreuse à réaction, et utilisez là en parcourant 500 mètres.
xp

Obtenir du bouclier

Récompense : 30 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Terminons par un défi on ne peut plus simple, qui demande simplement d'obtenir du bouclier.
Nous savons également déjà quand se terminera la saison 2 du chapitre 6.
Corentin Rimbert

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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