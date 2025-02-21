Fortnite S2 : Défis semaine 0, toutes les quêtes, astuces et récompenses (chapitre 6)

Pour cette semaine d'introduction de la Saison 2 du Chapitre 6 de Fortnite, Epic Games propose bien évidemment son lot de défis. Retrouvez toutes les astuces et récompenses de ces derniers dans notre article.
La saison 2 du chapitre 6 de Fortnite
a donné son coup d'envoi ce vendredi 21 février 2025, pour le plus grand bonheur des joueurs du battle royale, qui peuvent découvrir quelques nouveautés sur la carte et dans le gameplay, sans oublier le nouveau boss. Mais les quêtes sont toujours de la partie, qui permettent de gagner de l'EXP et donc des niveaux pour débloquer de nouvelles récompenses dans le Passe de combat, qui est l'un des éléments phares de Fortnite
.
Étant donné que certains défis
de cette nouvelle semaine ne sont pas faciles à réaliser, nous vous proposons, ci-dessous, un récapitulatif, avec nos astuces pour les réussir le plus rapidement possible. Vous retrouverez donc tous les défis de la semaine 0 de Fortnite saison 2 chapitre 6
, avec une aide vous renvoyant sur un guide plus poussé si le défi
le demande. N'hésitez pas à nous indiquer, dans l'espace commentaire, si vous avez besoin d'aide pour valider une quête.
Pour cette semaine 0
, les récompenses sont de 30 000 XP, de quoi faire le plein pour le Passe de combat. Retrouvez tous les défis de la saison 2 chapitre 6 ici
.
Les défis, récompenses et astuces de la semaine 0 saison 2 chapitre 6 de Fortnite
Récupérer des lingots à l'intérieur d'une chambre forte de banque
Récompense : 30 000 EXP de saison
- Comment réussir le défi ?
- Rendez-vous dans l'une des quatre banques pour récupérer des lingots.
Recevoir des cadeaux de personnages en une seule partie
Récompense : 30 000 EXP de saison
- Comment réussir le défi ?
- Il va falloir parler à deux PNJ dans la même partie pour obtenir deux cadeaux.
Éliminer des adversaires en dehors de lieux-dits
Récompense : 30 000 EXP de saison
- Comment réussir le défi ?
- Ici, il faudra s'éloigner des lieux-dits, et donc des villes pour éliminer des joueurs en pleine nature, loin des bâtiments.
Infliger des dégâts à des boss
Récompense : 30 000 EXP de saison
- Comment réussir le défi ?
- Trouvez les boss et infligez-leur des dégâts.
Ramasser des bénédictions ou des médaillons
Récompense : 30 000 EXP de saison
- Comment réussir le défi ?
commentaire (1)
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