Fortnite OG : Quand s'arrête le mode et quand fera-t-il son retour ?

Le mode Fortnite OG touche-t-il à sa fin ? Découvrez toutes les informations sur la fermeture temporaire de ce mode rétro, la date de fin de la saison en cours et les prévisions pour son retour.

Fortnite OG s'est imposé comme une expérience unique permettant aux joueurs de remonter le temps et de redécouvrir les premières années emblématiques du Battle Royale d'Epic Games, lesquelles étaient disponibles en 2017 et 2018. Alors que le jeu continue d'évoluer et d'innover pour faire face à la concurrence, avec un chapitre 8 qui arrivera en décembre, ce retour aux sources a su séduire une grande partie de la communauté. Cependant, des changements majeurs s'annoncent pour l'avenir de cette playlist et Fortnite OG va tirer se révérence, tout du moins pour un moment.

Est-ce la fin de Fortnite OG ?

Comme l'a expliqué Epic Games à plusieurs reprises ces derniers jours, la saison Chapitre 1: OG Saison X sera la dernière de la version actuelle de Fortnite OG. Le mode va temporairement disparaître des sélections de jeu, mais cette suppression ne sera pas définitive.

Bien que l'engouement autour de Fortnite OG ait légèrement diminué au fil du temps, le mode conserve une base de joueurs solide. Si Epic Games n'hésite pas à fermer définitivement certains modes de jeu, ce ne sera pas le cas ici puisque Fortnite OG reviendra après une pause prolongée.

Quand se termine le mode Fortnite OG ?

La première ère de Fortnite OG doit prendre fin le 5 décembre 2026. Après avoir communiqué sur des changements liés au Club Fortnite, Epic Games a, entre autres, confirmé que «

Le Passe OG prendra fin le 5 décembre avec une conclusion spectaculaire à la fin du Chapitre 1 : Saison OG X ».

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Une fois cette conclusion offerte aux joueurs, le mode ne sera plus jouable.

Quand Fortnite OG fera-t-il son retour ?

La bonne nouvelle est que le mode fera son retour, dans quelques mois. Dans la même communication, les développeurs précisent que Fortnite OG reviendra pour la fin de l'année 2027.

La question que peuvent se poser les joueurs maintenant est la forme que Fortnite OG prendra. Est-ce que nous retrouverons la toute première saison, ou est-ce que Fortnite OG passera au Chapitre 2 fin 2027, ou Epic Games nous réserve-t-il encore d'autres surprises ?

Dans tous les cas, durant la majeure partie de l'année 2027, Fortnite OG ne sera donc pas disponible, et les joueurs devront se retourner sur les autres modes. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part dans les commentaires si son absence vous attriste, ou si vous jouerez à d'autres modes en attendant.