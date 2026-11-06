Fortnite OG : Quand s'arrête le mode et quand fera-t-il son retour ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 novembre 2026 à 16h52
Le mode Fortnite OG touche-t-il à sa fin ? Découvrez toutes les informations sur la fermeture temporaire de ce mode rétro, la date de fin de la saison en cours et les prévisions pour son retour.
Ajouter aux sources préférées
Fortnite OG : Quand s'arrête le mode et quand fera-t-il son retour ?

Fortnite OG s'est imposé comme une expérience unique permettant aux joueurs de remonter le temps et de redécouvrir les premières années emblématiques du Battle Royale d'Epic Games, lesquelles étaient disponibles en 2017 et 2018. Alors que le jeu continue d'évoluer et d'innover pour faire face à la concurrence, avec un chapitre 8 qui arrivera en décembre, ce retour aux sources a su séduire une grande partie de la communauté. Cependant, des changements majeurs s'annoncent pour l'avenir de cette playlist et Fortnite OG va tirer se révérence, tout du moins pour un moment.

Est-ce la fin de Fortnite OG ?

fortnite-og-date-fin

Comme l'a expliqué Epic Games à plusieurs reprises ces derniers jours, la saison Chapitre 1: OG Saison X sera la dernière de la version actuelle de Fortnite OG. Le mode va temporairement disparaître des sélections de jeu, mais cette suppression ne sera pas définitive.

Bien que l'engouement autour de Fortnite OG ait légèrement diminué au fil du temps, le mode conserve une base de joueurs solide. Si Epic Games n'hésite pas à fermer définitivement certains modes de jeu, ce ne sera pas le cas ici puisque Fortnite OG reviendra après une pause prolongée.

Quand se termine le mode Fortnite OG ?

La première ère de Fortnite OG doit prendre fin le 5 décembre 2026. Après avoir communiqué sur des changements liés au Club Fortnite, Epic Games a, entre autres, confirmé que « 
Le Passe OG prendra fin le 5 décembre avec une conclusion spectaculaire à la fin du Chapitre 1 : Saison OG X ».

Chargement du sondage...

0 votant

Une fois cette conclusion offerte aux joueurs, le mode ne sera plus jouable.

Quand Fortnite OG fera-t-il son retour ?

fortnite-og-saison7

La bonne nouvelle est que le mode fera son retour, dans quelques mois. Dans la même communication, les développeurs précisent que Fortnite OG reviendra pour la fin de l'année 2027.

La question que peuvent se poser les joueurs maintenant est la forme que Fortnite OG prendra. Est-ce que nous retrouverons la toute première saison, ou est-ce que Fortnite OG passera au Chapitre 2 fin 2027, ou Epic Games nous réserve-t-il encore d'autres surprises ?

Dans tous les cas, durant la majeure partie de l'année 2027, Fortnite OG ne sera donc pas disponible, et les joueurs devront se retourner sur les autres modes. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part dans les commentaires si son absence vous attriste, ou si vous jouerez à d'autres modes en attendant.

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Fortnite : La folle organisation des joueurs pour farmer les coffres et obtenir le fameux jeton de la boutique pirate
Fortnite 05 novembre 2026

Fortnite : La folle organisation des joueurs pour farmer les coffres et obtenir le fameux jeton de la boutique pirate

La nouvelle saison de Fortnite rend les joueurs complètement fous. La raison est simple, un jeton ultra-rare caché dans les coffres permet de dévaliser la boutique gratuitement pendant près d'un mois. Pour maximiser leurs chances, les fans élaborent des routes de collecte millimétrées.
Fortnite modifie encore son abonnement, qui ne fera pas que des heureux
Fortnite 05 novembre 2026

Fortnite modifie encore son abonnement, qui ne fera pas que des heureux

À partir du 5 décembre, Epic Games révise en profondeur le Club Fortnite. Si le prix reste inchangé, les abonnés profiteront de plus de V-bucks et de bonus d'expérience. En contrepartie, les tenues exclusives disparaissent définitivement et le très apprécié Passe OG tire sa révérence.
Le jeton Fortnite qui offre la boutique s'est retrouvé à 9 000 dollars sur eBay, Epic Games applique des sanctions
Fortnite 05 novembre 2026

Le jeton Fortnite qui offre la boutique s'est retrouvé à 9 000 dollars sur eBay, Epic Games applique des sanctions

La chasse au Jeton Pirate fait rage dans Fortnite. Alors que cet objet rare permet de débloquer presque toute la boutique, un joueur a tenté de revendre son compte pour 9 000 dollars sur eBay. Epic Games est rapidement intervenu pour stopper cette transaction illégale.
Et si Fortnite accueillait une mécanique très populaire de Call of Duty et d'Apex Legends ?
Fortnite 04 novembre 2026

Et si Fortnite accueillait une mécanique très populaire de Call of Duty et d'Apex Legends ?

Les joueurs de Fortnite pourraient bientôt achever leurs adversaires avec panache. Selon de récentes fuites, Epic Games préparerait des animations d'exécution similaires à celles de Call of Duty. Une nouveauté qui promet de dynamiser les fins de combat et d'enrichir considérablement l'expérience de jeu.
Fortnite : Quand se termine la saison Chasse aux trésors One Piece du chapitre 7 ?
Fortnite 03 novembre 2026

Fortnite : Quand se termine la saison Chasse aux trésors One Piece du chapitre 7 ?

La date de fin de la saison 5, Chasse aux trésors du chapitre 7 de Fortnite est, semble-t-il, déjà connue, étant donné qu'elle est plus ou moins affichée directement en jeu.
Fortnite : Le parapluie Top 1 saison Chasse aux trésors chapitre 7
Fortnite 03 novembre 2026

Fortnite : Le parapluie Top 1 saison Chasse aux trésors chapitre 7

Découvrez le parapluie offert à tous les joueurs de Fortnite, après avoir effectué leur premier Top 1 de la saison Chasse aux trésors du chapitre 7.

commentaire (0)