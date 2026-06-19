Une nouvelle collaboration massive entre Fortnite et Marvel se prépare

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 juin 2026 à 12h02
L'univers de Marvel s'apprête à tisser une nouvelle toile dans Fortnite. Selon de récentes fuites, Epic Games prépare le retour très attendu des objets mythiques de Spider-Man, avec de possibles skins inédits liés au prochain film de l'homme-araignée. Une collaboration qui ravive les espoirs des fans.
Une nouvelle collaboration massive entre Fortnite et Marvel se prépare

L'univers de Marvel et celui d'Epic Games n'ont pas fini de se croiser. Depuis plusieurs années, les deux géants du divertissement multiplient les événements conjoints, transformant l'île du Battle Royale en véritable musée interactif de la culture pop. Alors que les joueurs ont déjà pu incarner de nombreux héros et vilains issus de la célèbre maison d'édition, une nouvelle fuite indique que du contenu inédit lié à Spider-Man est sur le point de débarquer de manière imminente.

Le retour des lance-toiles mythiques

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Selon le célèbre informateur HYPEX, spécialiste des données du jeu, les joueurs pourront bientôt remettre la main sur l'un des objets les plus populaires de l'histoire du titre, le lance-toiles de Spider-Man.

Cet équipement avait révolutionné la mobilité sur la carte lors de sa première introduction, offrant des mécaniques de déplacement fluides et grisantes. Si HYPEX ne confirme pour l'instant que le retour de cet objet, il laisse entendre que d'autres surprises pourraient accompagner cette mise à jour, notamment des éléments cosmétiques inédits.

Une synergie avec le nouveau film

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Évidemment, il est fort possible que cette nouvelle vague de contenu soit étroitement liée au prochain long métrage de l'univers cinématographique Marvel, Spider-Man: Brand New Day. Epic Games a toujours eu pour habitude de synchroniser ses lancements avec l'actualité de Disney, garantissant ainsi une visibilité maximale pour les deux entreprises.

Ce nouveau film pourrait introduire des costumes inédits pour Peter Parker, fidèles aux comics tout en proposant une esthétique moderne. Les développeurs de Fortnite auraient ainsi l'occasion de proposer des tenues qui se démarquent des précédentes versions déjà disponibles dans le battle royale. Dans tous les cas, avec la sortie du film programmée pour fin juillet, le 29 en France, nul doute qu'Epic Games nous en dira plus assez vite, avec potentiellement quelques surprises et pourquoi pas l'ajout de nouveaux personnages liés à Spider-Man dans Fortnite.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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