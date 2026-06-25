Olivia Rodrigo enflamme Fortnite avec des skins inédits et un mode karaoké

La popstar internationale Olivia Rodrigo fait une entrée fracassante dans Fortnite. Avec deux tenues exclusives, des emotes inspirées de ses albums et l'arrivée du Festival Karaoké sur mobile, la chanteuse s'impose dans la série Icones. Un événement musical incontournable à découvrir dès aujourd'hui dans le Battle Royale.

La célèbre chanteuse américaine aux trois Grammy Awards franchit une nouvelle étape décisive dans sa carrière virtuelle en rejoignant la très prestigieuse série Icones de Fortnite. Dès cette nuit, les joueurs du monde entier peuvent découvrir un événement musical interactif d'une ampleur totalement inédite, mêlant habilement mode, musique et gameplay compétitif. Une intégration minutieuse qui prouve une fois de plus la volonté farouche de l'éditeur de transformer son célèbre jeu vidéo en une véritable plateforme culturelle globale, où les artistes internationaux viennent rencontrer leur public de manière novatrice.

Une garde-robe virtuelle aux couleurs de ses albums

L'arrivée remarquée d'Olivia Rodrigo s'accompagne d'un ensemble cosmétique particulièrement riche et varié, disponible dans la boutique d'objets virtuelle jusqu'au 25 juillet prochain. Les fans inconditionnels peuvent mettre la main sur deux tenues distinctes qui retracent fidèlement l'évolution musicale de l'artiste pop. La première tenue s'inspire directement de l'esthétique visuelle de son album SOUR, proposant des modèles réactifs qui évoluent au fil de la partie selon les actions du joueur, ainsi qu'une incontournable version miniature LEGO pour le mode de jeu dédié. La seconde tenue, habilement baptisée Lover Girl, célèbre la sortie de son tout dernier projet musical avec des styles tout aussi dynamiques et sa propre déclinaison LEGO exclusive.

Pour compléter ces looks soignés, Epic Games propose des accessoires de dos uniques en leur genre, comme les Ailes de papillon, réputées plus résistantes qu'elles n'y paraissent, et la Collection d'autocollants inflammables. Les joueurs peuvent également s'exprimer sur le champ de bataille avec de nouvelles emotes spectaculaires. L'emote good 4 u intègre des effets visuels particulièrement impressionnants de miroirs brisés et de flammes ardentes, tandis que l'emote maggots for brains diffuse une pluie de cœurs et de la poussière de fée. La musique n'est évidemment pas en reste avec l'ajout très attendu de trois nouvelles pistes musicales jouables, dont les célèbres titres « Déjà vu », « Drop Dead » et « Maggots for Brains ».

J'ai toujours adoré la façon très particulière dont Fortnite rassemble les gens. C'est passionnant de voir ma musique s'intégrer à cet univers et de constater que les joueurs adoptent différents looks inspirés de mes albums.

Le karaoké s'invite enfin sur vos smartphones

Cette collaboration artistique marque également une avancée technique majeure pour Fortnite avec le lancement officiel du Fortnite Festival Karaoké sur l'ensemble des plateformes mobiles. Disponible dès à présent en téléchargement sur les systèmes d'exploitation iOS et Android, cette toute nouvelle fonctionnalité interactive permet aux joueurs de chanter en temps réel sur les morceaux emblématiques de l'artiste. Il suffit simplement d'ouvrir la scène principale du Festival depuis l'application mobile officielle, de sélectionner l'option Karaoké dans le menu dédié aux instruments virtuels, et de suivre avec précision les paroles des six chansons proposées pour enflammer la scène.

Enfin, les joueurs les plus curieux et explorateurs sont vivement invités à parcourir l'île du Battle Royale pour y débusquer le personnage non jouable d'Olivia Rodrigo. Interagir et jouer de la musique à proximité immédiate de ce PNJ permet de débloquer immédiatement des récompenses gratuites et exclusives, dont le superbe spray Heart Locket et un écran de chargement totalement inédit.

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Une occasion en or massif de prolonger l'expérience musicale immersive tout en enrichissant considérablement sa collection de cosmétiques avant la clôture définitive de l'événement programmée à la fin du mois de juillet.