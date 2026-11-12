Kasane Teto débarque dans Fortnite avec un passe musical exceptionnel

Fortnite accueille Kasane Teto avec le mini-passe Musique Diva TwinDrill. Dès ce 12 novembre, les joueurs peuvent débloquer sa tenue et des cosmétiques exclusifs. Le 15 novembre, elle rejoindra Hatsune Miku dans le mode Battle Royale avec un point d'intérêt inédit.

L'univers musical de Fortnite continue de s'étendre avec une nouvelle collaboration très attendue par les amateurs de musique virtuelle. Après plusieurs rumeurs, Epic Games a officiellement confirmé l'arrivée de Kasane Teto au sein du célèbre Battle Royale et de son mode Festival. Cette icône s'apprête à marquer le jeu de son empreinte avec un événement en deux temps, mêlant rythme effréné et survie stratégique.

Le passe Musique Diva TwinDrill ouvre le bal

Dès ce 12 novembre, les joueurs peuvent mettre la main sur le tout nouveau mini-passe Musique, judicieusement baptisé Diva TwinDrill. Proposé au tarif habituel de 1000 V-bucks, ce passe est également inclus sans frais supplémentaires pour tous les membres actifs du Club de Fortnite. Une excellente nouvelle pour les abonnés réguliers qui pourront en profiter instantanément.

Le principal attrait de cet achat réside dans sa récompense immédiate. En effet, l'acquisition du passe déverrouille instantanément la tenue de Kasane Teto, permettant aux joueurs de l'incarner sans avoir à accomplir le moindre défi préalable. Toutefois, les plus assidus auront de nombreuses raisons de progresser dans les niveaux proposés.

Une avalanche de récompenses cosmétiques et musicales

Epic Games n'a pas fait les choses à moitié pour célébrer cette nouvelle venue. En accumulant de l'expérience, les détenteurs du passe pourront débloquer une série d'objets cosmétiques exclusifs aux couleurs de la vedette. Parmi ces récompenses, on retrouve la pioche Baguette de Teto, l'accessoire de dos Pearto, ainsi que l'instrument Futurisme nuancé. Un clin d'œil amusant attend également les fans avec les pantoufles Miku et Teto.

Le mode Festival n'est pas en reste, puisque la progression permet de mettre la main sur quatre pistes musicales inédites. La sélection comprend le titre BIRDBRAIN de Jamie Paige avec OK Glass Kasane Teto, le grand classique Shut Up and Dance du groupe Walk the Moon, Chronicles of Destiny par The Home of Happy et James Corbin, ainsi que le morceau Sa-Sen! signé MONT, Risa et Musashi.

L'ultime récompense du passe ravira les joueurs les plus investis. Le dernier palier permet d'obtenir un style réactif exclusif pour la tenue de Teto. Ce skin dynamique possède la particularité de s'illuminer et de s'animer au rythme de la musique jouée en cours de partie.

L'arrivée remarquée dans le mode Battle Royale

Si le mode musical est à l'honneur dès maintenant, le mode Battle Royale classique ne sera pas oublié pour autant. Epic Games a annoncé que l'équipage de Kasane Teto posera ses valises sur l'Île aux os mêlés quelques jours plus tard, le 15 novembre très exactement.

Cette mise à jour introduira un tout nouveau point d'intérêt sur la carte, baptisé la Villa des amitiés. C'est en ce lieu inédit que les joueurs pourront retrouver Kasane Teto accompagnée de la célèbre capitaine Hatsune Miku.

L'équipage de Kasane Teto débarque sur l'Île aux os mêlés le 15 novembre. Retrouvez Kasane Teto et la capitaine Hatsune Miku dans leur nouveau point d'intérêt : la Villa des amitiés.

Cette initiative confirme la volonté des développeurs de fusionner de plus en plus l'expérience musicale et l'action traditionnelle du jeu. Les joueurs devront donc se préparer à des affrontements intenses autour de cette nouvelle zone qui risque d'attirer de nombreux curieux, d'autant plus que tous les joueurs sont toujours à la recherche du fameux jeton, donnant accès la boutique Pirate.