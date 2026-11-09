Fortnite : Tout savoir sur les Treasure Hours et les taux de drop

Les Heures de Trésor viennent de se lancer dans Fortnite, apportant leur lot de chaos et de nouveaux bonus, notamment en boostant le taux d'apparition des objets les plus rares et convoités.

La course aux récompenses exclusives bat son plein sur l'île de Fortnite depuis la lancement sa cette saison spéciale, riche en surprises. Et pour encourager les joueurs à augmenter leur temps de jeu, un événement spécial est organisé de temps en temps, les Heures de Trésor (Treasure Hours en version originale) permettant de booster les taux de drop.

Que sont les Treasure Hours dans Fortnite ?

Les Heures de Trésor constituent des fenêtres temporelles spéciales durant lesquelles l'ambiance devient encore plus explosive, augmentant ses chances de récupérer certains des items les plus rares de Fortnite. Durant cette période, tous les joueurs apparaissent avec un lance-roquettes à onde de choc et une réanimation automatique, garantissant des encore plus intenses.

De plus, les taux de drop sont augmentés entre x1.5 et x2, rendant légèrement plus accessible les objets qu'il est possible de récupérer dans les coffres autre que les armes. L'événement dure en général deux heures, en début de soirée et dans le nuit, pour qu'un maximum de joueurs puissent y accéder, quelle que soit leur région.

Le prochain événement devrait avoir lieu le 14 novembre.

Taux de drop des trésors dans les coffres

Alors que les taux de drop étaient inconnus jusqu'à maintenant, Epic Games a fait le choix de briser le silence en révélant tous les détails de ces objets convoités par les joueurs. En temps normal, les taux de drop sont les suivants :

La tenue dorée hebdomadaire → 1 chance sur 1 562 500

L'accès à la boutique pirate → 1 chance sur 137 500

Le véhicule et l'autocollant hebdomadaires → 1 chance sur 7 813

La pioche ou l'accessoire de dos hebdomadaire → 1 chance sur 568.

La piste musicale → 1 chance sur 391

L'écran de chargement → 1 chance sur 272

Le gadget → 1 chance sur 127

Pendant les fenêtres des Treasure Hours, les taux de drop habituels bénéficient d'un boost significatif. Les taux d'apparition augmentent de la manière suivante :

Jeton boutique pirate : Boosté à 1.5x (pouvant grimper jusqu'à 2.0x lors des sessions nocturnes).

Boosté à 1.5x (pouvant grimper jusqu'à 2.0x lors des sessions nocturnes). La tenue dorée hebdomadaire : Boosté à 7.5x (pouvant atteindre 10.0x selon les sessions).

Boosté à 7.5x (pouvant atteindre 10.0x selon les sessions). Le véhicule et l'autocollant hebdomadaires : Boosté à 10x.

En bref, vous pourrez maximiser vos récompenses grâce à ces événements temporaires, même s'il faudra compter sur une extrême chance pour obtenir le fameux jeton de la boutique pirate.