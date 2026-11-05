Fortnite : La folle organisation des joueurs pour farmer les coffres et obtenir le fameux jeton de la boutique pirate

La nouvelle saison de Fortnite rend les joueurs complètement fous. La raison est simple, un jeton ultra-rare caché dans les coffres permet de dévaliser la boutique gratuitement pendant près d'un mois. Pour maximiser leurs chances, les fans élaborent des routes de collecte millimétrées.

Depuis le lancement de la saison Chasse aux trésors il y a quatre jours, la communauté Fortnite s'est lancée dans une quête acharnée. L'objectif n'est pas seulement de faire un Top 1, mais de mettre la main sur la récompense la plus généreuse jamais offerte par Epic Games. Ces précieux sésames rendent les joueurs si déterminés qu'ils cartographient les itinéraires les plus rapides pour fouiller un maximum de coffres en un minimum de temps.

Un butin historique aux probabilités infimes

Actuellement dans le célèbre Battle Royale, l'ouverture d'un simple coffre lors de votre phase de pillage habituelle peut déclencher un événement miraculeux. Avec une chance extrêmement faible, vous pouvez obtenir deux jetons d'accès comme jamais Fortnite n'en n'a offert. Chacun d'entre eux vous donne le pouvoir de vider intégralement la boutique d'objets du jeu, incluant toutes les tenues et emotes, de manière totalement gratuite pendant 14 jours consécutifs.

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Le premier jeton est utilisable cette année, et le second en 2027. Au total, cela représente 28 jours de cadeaux pour les plus chanceux. Sans aucune exagération, ce prix colossal permettrait d'économiser l'équivalent de milliers d'euros en V-bucks.

L'optimisation poussée à l'extrême

Face à une telle opportunité, la frénésie s'est emparée des serveurs. Certains ont déjà ouvert des milliers de coffres sans succès. Pour contrer cette malchance, l'heure est à l'optimisation. La première astuce consiste à jouer en section complète. Si un membre de l'escouade trouve le butin alors que le groupe est réuni, tout le monde en profite. Mais la stratégie va plus loin. Des créateurs de contenu élaborent des routes de collecte spécifiques.

Looking for the Pirate Shop Access Token? 🏴‍☠️ Here are 4 of the best routes to give your squad the best chance of finding one! Split up, hit each POI, and maximize your chances! 👀 https://t.co/KF4Ioe8Z2a — Gatocarls15 (@CBurmesther) November 3, 2026

La zone située juste au nord de Plunder Port abrite par exemple entre 11 et 23 coffres dans une boucle très resserrée. Au nord-ouest de la carte, l'île du trésor enfoui proposerait une trentaine de coffres dans un périmètre restreint. D'autres joueurs ont partagé des plans comprenant quatre itinéraires distincts, permettant à chaque membre d'une équipe de se séparer pour ratisser la carte de manière quasi industrielle.

FASTEST ROUTES TO GET THE PIRATE SHOP TOKEN https://t.co/6wmrpTNQ1F — MacFNyt | Fortnite (@macfnyt) November 2, 2026

La zone du Coffre Géant très prisée

Un autre point d'intérêt majeur est logiquement le Coffre Géant pirate présent sur la carte. L'île sur laquelle il repose est truffée de trésors enfouis. Les joueurs soulignent d'ailleurs qu'il est possible de les déterrer bien plus vite en s'équipant du nouvel objet prévu à cet effet. Malgré toutes ces tactiques, personne ne peut garantir l'obtention du précieux sésame.

Une course contre la montre

Epic Games n'a communiqué aucun chiffre officiel concernant le taux d'obtention de ces jetons. La seule méthode valable reste donc d'ouvrir frénétiquement tout ce qui brille et de croiser les doigts.

La dévotion que montrent les joueurs pour cette recherche intensive prouve que la récompense en vaut la peine, même si les chances sont infimes.

Cependant, l'horloge tourne. Cette saison ne dure qu'un seul mois. Les joueurs doivent donc redoubler d'efforts dès maintenant, d'autant plus que le calendrier vidéoludique s'annonce particulièrement chargées avec les sorties très attendues du remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, disponible aujourd'hui et de Grand Theft Auto VI, dans deux semaines. La chasse au trésor est plus que jamais ouverte sur Fortnite.