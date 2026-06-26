Pour la première fois, Fortnite propose des objets du Passe de combat dans sa boutique

Pendant des années, rater un Passe de combat dans Fortnite signifiait faire une croix définitive sur des tenues exclusives. Epic Games change aujourd'hui la donne avec le programme Unvaulted. Dès le 28 juin, les skins mythiques feront leur grand retour directement dans la boutique du jeu.

Depuis le lancement de son mode Battle Royale, le modèle économique d'Epic Games reposait sur une règle qui semblait immuable. Si un joueur ne parvenait pas à débloquer une tenue spécifique durant sa saison dédiée par le biais du Passe de combat, cet objet virtuel disparaissait à tout jamais dans les archives du studio. Cette mécanique redoutable a forgé un véritable culte autour de certains cosmétiques devenus de véritables symboles de prestige. Mais cette longue tradition est officiellement révolue.

Le programme Unvaulted bouscule les codes de la boutique

L'initiative inédite, judicieusement baptisée Unvaulted, représente un tournant historique pour le plus célèbre des Battle Royale. À partir du 28 juin, la boutique d'objets quotidienne proposera pour la toute première fois de son histoire des tenues directement issues d'anciens Passes de combat. Ce choix stratégique efface d'un trait la frontière autrefois infranchissable qui séparait le contenu exclusif des saisons passées et les achats réguliers.

Afin d'inaugurer ce système révolutionnaire, les équipes de développement ont décidé de remettre en lumière les héros de la saison Jugement Fatal, qui correspondait au Chapitre 5 Saison 4. Les amateurs de comics pourront ainsi acquérir des figures incontournables de cet univers. Les personnages confirmés pour ce grand lancement incluent notamment Gwenpool, War Machine, Peelverine, Captain Jones et le redoutable Mysterio.

We're bringing them back. Introducing: Unvaulted.



Your favorite Outfits from previous Battle Passes, starting with some of the Marvel Outfits from Chapter 5 Season 4, will start to hit the Shop as separate bundles on June 28! pic.twitter.com/beZsAhovKw — Fortnite (@Fortnite) June 24, 2026

Il a été précisé que chaque tenue réintroduite profitera de son propre pack indépendant au sein de la boutique. Évidemment, cette annonce de plaît pas à tous les joueurs.

La fin programmée de la rareté absolue

Si l'arrivée de cette sélection Marvel constitue déjà un événement majeur, c'est l'ensemble du catalogue historique de l'œuvre qui se trouve désormais concerné par ce changement de cap. Cette annonce spectaculaire ouvre grand les portes à une potentielle réapparition de tenues mythiques qui cristallisent les envies de la communauté depuis de nombreuses années. Que ce soit les skins Marvel, où d'autres issus de collaboration qui étaient les têtes d'affiches des Passes de combat, il sera possible de les acheter via la boutique.

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Cette évolution de la philosophie commerciale fait évidemment des heureux, mais elle provoque également de vifs débats. Les collectionneurs de longue date et anciens joueurs, qui tiraient une certaine fierté de posséder des objets virtuels extrêmement rares, perçoivent cette démocratisation comme une perte de valeur de leur inventaire. La notion même de rareté absolue s'apprête à disparaître des serveurs. Mais Epic Games l'a compris, en remettant en vente certains objets, c'est l'occasion de remplir les caisses.