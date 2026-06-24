L'univers de Neopets arrive enfin dans Fortnite pour notre plus grand bonheur

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 juin 2026 à 18h40
Epic Games continue d'élargir son multivers avec une annonce inattendue. Le célèbre jeu par navigateur des années 90, Neopets, s'apprête à faire son entrée dans Fortnite. Une collaboration qui promet de raviver de lointains souvenirs chez les joueurs de la première heure.
L'univers de Neopets arrive enfin dans Fortnite pour notre plus grand bonheur

Un compagnon nostalgique sur le champ de bataille

Tout semble destiné à finir un jour dans le célèbre Battle Royale d'Epic Games, y compris les animaux virtuels du jeu par navigateur Neopets. L'éditeur a en effet annoncé  que l'incontournable Aisha, créature emblématique de la franchise, rejoindra Fortnite le mois prochain. Compte tenu de la petite taille du personnage, il est fort probable qu'Aisha intègre le jeu en tant que mascottes, ces petits compagnons qui suivent les joueurs partout sur la carte.

Depuis l'introduction de ces cosmétiques en novembre dernier, Epic Games a ajouté des dizaines de mascottes à son catalogue. Les joueurs peuvent déjà s'équiper de chiens, de chats, d'oiseaux ou de dragons, mais aussi de personnages sous licence très populaires. On retrouve notamment Bob l'éponge, l'extraterrestre de Toy Story, le Majordome Menthe à l'eau d'Adventure Time, Boule de Neige de Rick et Morty, ou encore Itchy des Simpson.

Le retour d'un phénomène d'internet

neopets-fortnite  

Les modalités exactes de l'arrivée d'Aisha restent encore à préciser, mais les joueurs ayant grandi dans les années 90 et 2000 risquent fort de mettre quelques V-bucks de côté pour l'occasion.

L'idée de retrouver un animal virtuel dont ils prenaient soin quotidiennement sur le vieil ordinateur familial a de quoi séduire toute une génération de nostalgiques. Lancé officiellement en 1999 par les créateurs Adam et Donna Powell, Neopets a connu une ascension fulgurante à travers le monde entier. Le site web dédié aux animaux virtuels a rapidement captivé l'attention des jeunes internautes, devenant une véritable plateforme sociale avant l'heure. À son apogée incontestable, le site permettait aux enfants de bâtir des communautés solides et de créer du contenu varié autour d'un univers riche, peuplé de créatures adorables, de monstres et de fées magiques.

Une renaissance de la marque

Au cours de ses 27 années d'existence, la propriété de Neopets a changé de mains à de multiples reprises. Depuis 2023, la franchise appartient à World of Neopia. Cette nouvelle direction a permis de ressusciter une multitude de jeux Flash classiques, marquant le début d'une véritable renaissance pour la marque, qui s'est également illustrée avec un jeu de cartes à collectionner façon Pokémon.

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Aujourd'hui, ce renouveau spectaculaire passe par une collaboration inattendue avec le géant Fortnite, et pourrait bien s'étendre à de nombreux autres horizons vidéoludiques si le succès commercial est bel et bien au rendez-vous. Les joueurs du monde entier pourront découvrir la célèbre créature Aisha directement dans la boutique d'objets du jeu dès le 2 juillet prochain.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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