Fortnite : Bugs Bunny et Daffy Duck bientôt au casting ?

Epic Games prépare une nouvelle collaboration majeure pour Fortnite. Selon des fuites récentes, les célèbres personnages des Looney Tunes s'apprêtent à envahir le battle royale. Entre l'arrivée de la nouvelle saison et le passage en accès gratuit du mode Sauver le Monde, l'agenda s'annonce particulièrement chargé.
Le célèbre battle royale d'Epic Games n'en finit plus d'élargir son multivers. Après avoir intégré des franchises aussi variées que South Park, The Office ou encore Solo Leveling ces derniers mois, lors de la première saison du Chapitre 7, Fortnite s'apprête à accueillir une véritable institution de la culture populaire
. Selon des informations récentes, les personnages cultes de Warner Bros s'inviteront très prochainement sur l'île de combat.
Les Looney Tunes débarquent sur le champ de bataille
C'est le spécialiste des fuites Loolo
, bien connu de la communauté, qui a partagé cette information. L'annonce officielle de cette collaboration avec la série animée emblématique devrait intervenir dans les prochains jours. Bien que les détails précis concernant les modifications de la carte ou les éléments cosmétiques restent encore mystérieux, il est difficile d'imaginer un tel événement sans la présence de figures historiques comme Bugs Bunny ou Daffy Duck
.
L'annonce d'une nouvelle collaboration avec la série animée emblématique devrait arriver très bientôt, probablement dans les prochains jours.
Ce partenariat avec Warner Bros n'est pas une première pour Epic Games, qui a déjà collaboré avec le géant du divertissement pour intégrer de nombreux super-héros de l'univers DC. Cette nouvelle alliance pourrait par ailleurs coïncider avec le lancement de la deuxième saison du Chapitre 7, prévue pour le 19 mars. Les développeurs ont d'ailleurs déjà confirmé qu'une apparence issue du jeu Crimson Desert accompagnerait ce nouveau lancement
.
Une avalanche de collaborations à venir
Les Looney Tunes ne sont pas les seuls à faire l'objet de rumeurs
. De multiples franchises de premier plan, telles que Game of Thrones
ou Kingdom Hearts, seraient également dans les cartons d'Epic Games, bien qu'aucune officialisation n'ait été faite. Les amateurs d'animation pourraient aussi être ravis d'apprendre que le héros Ben 10 fera normalement son apparition cet été.
Au-delà des simples apparences cosmétiques, une véritable révolution se prépare pour les fondations mêmes du jeu. Epic Games a récemment annoncé que le mode Sauver le Monde, la campagne coopérative originelle de Fortnite, passera au format gratuit le 16 avril
, soit près de neuf ans après sa sortie initiale. Mauvaise nouvelle toutefois, puisque les V-bucks vont augmenter, ce qui n'a pas plu aux joueurs
.
Dans tous les cas, rendez-vous le 19 mars pour voir ce que Epic Games nous réserve avec la saison 2 du Chapitre 7, et quels seront les crossovers de cette nouvelle étape de Fortnite.
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