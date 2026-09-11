Le rappeur légendaire Lil Wayne débarque dans Fortnite

La légende du rap américain s'invite dans le célèbre Battle Royale d'Epic Games. À l'occasion de la sortie de son nouvel album, l'artiste intègre la prestigieuse série Icônes avec une panoplie d'objets cosmétiques inédits. Découvrez comment obtenir ces nouveautés qui promettent d'enflammer vos prochaines parties.

L'univers de la musique et celui des jeux vidéo continuent de se croiser de manière spectaculaire dans Fortnite. Dès le samedi 12 septembre, l'un des rappeurs les plus influents de sa génération fera une entrée fracassante dans la série Icônes. Actuellement en pleine tournée internationale, la star américaine profite de cet engouement pour proposer aux joueurs une expérience visuelle et sonore unique. Cette initiative confirme la volonté des développeurs de transformer leur titre phare en une véritable plateforme de divertissement global, où les concerts virtuels et les partenariats musicaux occupent une place centrale.

Deux tenues exclusives aux styles très marqués

Epic Games a mis les petits plats dans les grands pour retranscrire fidèlement l'univers de l'artiste. Le studio a conçu une gamme d'objets cosmétiques particulièrement variée, allant des célèbres prothèses dentaires en diamant aux styles réactifs qui s'illuminent au rythme des éliminations. Les joueurs pourront retrouver tous ces éléments dans la boutique officielle à partir du 13 septembre à deux heures du matin, heure française, et ce jusqu'au 21 septembre. Une fenêtre de tir relativement courte qui obligera les collectionneurs à se décider rapidement.

Les développeurs ont imaginé deux apparences distinctes pour satisfaire les fans. La première tenue, sobrement nommée à l'effigie du rappeur, arbore de magnifiques graffitis dorés. Ces motifs ne sont pas de simples décorations esthétiques puisqu'ils brillent et clignotent en parfaite synchronisation avec la musique du jeu. Les joueurs auront également la possibilité de retirer les lunettes de soleil du personnage pour personnaliser leur avatar.

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La seconde tenue, baptisée « Weezy », rend un hommage appuyé au look emblématique de la star. Elle comprend un débardeur classique, une casquette et des lunettes de soleil. Ce style se démarque par une réactivité singulière, générant des étincelles lors des affrontements intenses. Du côté des accessoires de dos, le choix se porte sur les « Milli Bricks », une imposante pile de briques dorées frappée du logo de son label, ou sur le « Weezy Board », un skateboard littéralement enflammé.

Des animations et des musiques cultes

Pour compléter cet arsenal cosmétique, une pioche inédite fait son apparition. Il s'agit d'un skateboard brisé qui se manie à deux mains et qui s'embrase à chaque fois que le joueur frappe un point faible lors de la collecte de ressources. Le planeur « Young Money » déclenche quant à lui de spectaculaires effets pyrotechniques lors du déploiement, tandis que des projecteurs de scène suivent méticuleusement les mouvements du joueur dans les airs.







La dimension musicale de cette collaboration prend tout son sens avec l'intégration de plusieurs émotes chorégraphiées. Les joueurs pourront reproduire les pas de danse mythiques de l'artiste sur des éclairages inspirés des nuits de Las Vegas. Par ailleurs, trois morceaux emblématiques viennent enrichir Fortnite Festival.

Une compétition dédiée pour débloquer les récompenses en avance

Pour les compétiteurs dans l'âme, une opportunité en or se présente le 12 septembre. Epic Games organise un tournoi spécial permettant aux meilleurs participants de chaque région de remporter la tenue Weezy et son accessoire de dos avant même leur apparition dans la boutique. Cette compétition se déroulera au choix dans le mode classique ou dans le mode sans construction, offrant ainsi une chance équitable à tous les profils de joueurs.

Même les participants les moins bien classés repartiront avec une récompense de consolation sous la forme d'une émoticône exclusive. Sinon, il faudra attendre quelques heures et son arrivée dans la boutique pour l'obtenir.