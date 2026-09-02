Fortnite : Une figurine ultra réaliste de Jonesy arrive, mais va coûter très cher

Epic Games et Hot Toys annoncent une sortie inédite pour Fortnite prévue en 2027. Ce nouveau produit dérivé très haut de gamme affiche un prix de 350 euros. Une somme conséquente qui s'explique par la rareté et le niveau de détail de cette pièce.

Les joueurs de Fortnite sont habitués à recevoir une quantité astronomique de nouveaux contenus. Depuis neuf ans, le célèbre Battle Royale d'Epic Games maintient sa communauté en haleine avec des mises à jour régulières et des collaborations issues de tous les horizons de la culture pop. Actuellement, le jeu rend même hommage à des figures légendaires du jeu vidéo avec la saison 4 du Chapitre 7. Cependant, une annonce récente dénote avec les sorties habituelles, puisqu'un produit officiel Fortnite vient d'être confirmé pour 2027, avec un prix affiché à 350 dollars.

Une figurine de collection ultra détaillée

Le fabricant Hot Toys, mondialement réputé pour ses créations impressionnantes autour des licences Marvel et Star Wars, s'attaque à l'univers d'Epic Games. L'entreprise propose une figurine à l'échelle un sixième du personnage culte Jonesy, dans sa version classique.





Ce produit dérivé bénéficie d'un soin tout particulier. Les vêtements sont confectionnés sur mesure en véritable tissu, et le visage profite d'une sculpture inédite d'un réalisme saisissant. Comme à son habitude, Hot Toys ne lésine pas sur les accessoires. Les acheteurs retrouveront de nombreux équipements emblématiques du jeu, tels qu'une pioche, un lance-roquettes, un fusil à pompe tactique et un pistolet de détresse. Pour couronner le tout, un lama de ravitaillement est également inclus pour accompagner le héros.

Un prix élevé pour une exclusivité mondiale

Proposée en précommande via la boutique Sideshow, cette pièce d'exception justifie son tarif de 350 euros (348,04 pour être exact) par sa rareté. En effet, la production est strictement limitée à 3000 exemplaires dans le monde entier. Pour éviter les abus, les commandes sont d'ailleurs restreintes à deux unités par personne.

Cette collaboration entre Epic Games et Hot Toys prouve une fois de plus que la licence dépasse largement le cadre du simple jeu vidéo pour s'inscrire comme un véritable phénomène culturel.

Un petit bonus vient adoucir la facture pour les passionnés. Chaque boîte contiendra un code unique permettant de débloquer la tenue de Jonesy directement dans le jeu. Habituellement, cette apparence coûte 800 V-Bucks dans la boutique virtuelle.

Les collectionneurs devront s'armer d'un peu de patience avant d'exposer cette merveille sur leurs étagères. Les premières expéditions sont estimées entre avril et septembre 2027. Le fabricant précise même que ce délai reste indicatif et pourrait glisser jusqu'au mois de décembre de la même année.