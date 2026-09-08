L'événement Mega Man débarque enfin dans Fortnite

Attendu depuis la fin de la saison précédente, Mega Man fait enfin son entrée dans Fortnite. Epic Games vient d'annoncer un tournoi exclusif permettant aux joueurs de débloquer des skins et cosmétiques inédits avant leur arrivée dans la boutique.

La patience des joueurs est sur le point d'être récompensée. Alors que la saison actuelle de Fortnite bat son plein, l'une des collaborations les plus attendues de ce chapitre s'apprête à faire une entrée fracassante. Epic Games a officiellement levé le voile sur l'arrivée des éléments cosmétiques liés à la célèbre franchise de Capcom, avec en prime une compétition spéciale pour les plus talentueux, et l'opportunité de récupérer un skin.

Une collaboration teasée depuis des semaines

La saison 4 du chapitre 7, nommée Système Hacké, s'articule autour de deux thématiques fortes qui parlent à tous les passionnés : les jeux vidéo rétro et le piratage informatique. Cette direction artistique a offert à Epic Games l'opportunité parfaite pour intégrer une pléiade de personnages emblématiques de l'histoire vidéoludique. Le célèbre robot bleu fut d'ailleurs l'un des tout premiers à faire l'objet d'un teasing minutieux.

Les joueurs avaient en effet remarqué l'insertion d'une cartouche de jeu rétro dans la console apparue suite à l'événement instable au niveau du Point Zéro. Pourtant, après plusieurs semaines d'attente, le héros brillait toujours par son absence.

La Coupe Mega Man arrive

La donne change radicalement avec l'annonce d'un tournoi dédié qui se tient ce mardi 8septembre. Cet événement compétitif offre une opportunité en or pour la communauté, celle de remporter les tenues gratuitement avant leur mise en vente officielle dans la boutique du jeu. S'il faut figurer parmi les premiers pour obtenir la tenue, la plupart obtiendront des éléments cosmétiques Mega Man.

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Même sans atteindre le sommet du classement, les participants ne repartiront pas les mains vides. Engranger 8 points grâce aux éliminations et au temps de survie garantira l'obtention d'une émoticône exclusive. De plus, un aérosol spécial sera offert à ceux qui parviendront à réaliser 25 éliminations en utilisant l'arme mythique du héros.

L'univers de Capcom ne sera pas représenté par un seul combattant. Une récente vidéo promotionnelle a confirmé que Zero, le célèbre acolyte au sabre laser apparu dans la série X, sera le deuxième personnage à intégrer le titre d'Epic Games lors de cette collaboration.

Comme le veut la tradition, les joueurs qui n'auront pas eu la chance de briller lors du tournoi pourront obtenir les tenues et les autres accessoires directement depuis la boutique de Fortnite.