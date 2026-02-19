Fortnite x Game of Thrones : la collaboration de rêve se confirme

L'hiver arrive sur l'île de Fortnite. Selon des fuites concordantes, Epic Games préparerait une collaboration massive avec la saga culte de George R.R. Martin. Après des années d'attente, Game of Thrones pourrait enfin faire son entrée dans le métavers de Fortnite.
C'est une rumeur qui enflamme la toile depuis quelques heures et qui pourrait bien marquer un tournant dans l'histoire du Battle Royale en tant que l'une des collaborations les plus prestigieuses. Alors que Fortnite a déjà accueilli la plupart des grandes franchises de la pop culture
, de Star Wars à Marvel en passant par Avatar, un géant de la fantasy manquait encore cruellement à l'appel.
Des leaks fiables confirment l'arrivée de Games of Thrones
L'information nous vient de sources particulièrement écoutées dans la communauté. C'est d'abord l'insider @AdiraFNInfo qui a vendu la mèche, affirmant que le projet est bel et bien en chantier dans les studios d'Epic Games. Une information rapidement corroborée par ShiinaBR
, véritable autorité en la matière dont les prédictions se révèlent presque toujours exactes.
Si aucune date précise n'a été communiquée pour le moment, ni son contenu d'ailleurs, la confirmation par ces deux piliers du datamining laisse peu de place au doute
. Epic Games semble avoir enfin trouvé un terrain d'entente avec Warner Bros. Discovery pour intégrer l'univers violent et politique de Westeros dans son jeu tout public
.
Jon Snow, Daenerys ou Rhaenyra ?
La question qui brûle les lèvres des joueurs concerne évidemment le contenu cosmétique pour les tenues que les joueurs pourront obtenir. Peut-on s'attendre aux figures emblématiques de la série mère comme Jon Snow, Daenerys Targaryen ou le Roi de la Nuit ?
Ou bien Epic Games misera-t-il sur l'actualité récente pour promouvoir les nouvelles productions ?
En effet, avec le succès critique et commercial de la série dérivée House of the Dragon, il ne serait pas surprenant de voir Rhaenyra ou Daemon Targaryen débarquer du Bus de combat. Dans un passé plus récent, nous pourrions aussi retrouver des personnages de la série A Knight of the Seven Kingdoms, diffusée depuis le début de l'année. Mais il est fort probable que cette collaboration mettent en scène les personnages les plus connus, dans le but d'attirer un maximum de joueurs.
Reste ensuite à savoir de quelle manière Games of Thrones débarquera dans Fortnite. Par le biais de skins dans la boutique, sans fioriture en jeu, ou grâce à un événement majeur, comprenant des quêtes, des récompenses gratuites et potentiellement des ajouts au niveau du gameplay ? Il faudra attendre pour en savoir plus.
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