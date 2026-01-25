Crimson Desert s'offre déjà un crossover avec Fortnite

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 janvier 2026 à 15h00
Le prochain grand RPG de Pearl Abyss, Crimson Desert, s'invite dans le battle royale d'Epic. Mais attention, pour incarner Kliff MacDuff sur l'île, il faudra bien choisir sa boutique, car ce bonus ne sera pas accessible à tous les joueurs PC.
Crimson Desert s'offre déjà un crossover avec Fortnite
L'univers de Fortnite continue de s'étendre de manière exponentielle, absorbant les icônes de la pop culture et du jeu vidéo avec un appétit insatiable. Nous avons vu passer des légendes comme Solid Snake, le Master Chief ou encore Geralt de Riv, pour ne citer que ces maigres exemples. Certains crossovers semblent naturels, d'autres plus surprenants, mais l'annonce récente concernant Crimson Desert appartient à une catégorie particulière, celle des partenariats stratégiques agressifs. Kliff MacDuff, le protagoniste au nom improbable du futur titre de Pearl Abyss, rejoindra bientôt le casting du Battle Royale. Cependant, l'obtention de ce personnage ne se fera pas via la boutique classique, mais par une condition d'achat bien précise.

Une exclusivité qui force la main aux joueurs PC

Si vous comptiez acquérir Crimson Desert sur Steam lors de sa sortie, vous devrez faire une croix sur ce contenu cosmétique. En effet, Epic Games utilise son poids commercial pour attirer les joueurs dans son écosystème. Pour débloquer le skin de Kliff MacDuff, il est impératif de précommander ou d'acheter le jeu directement sur l'Epic Games Store. C'est une méthode qui rappelle les débats houleux autour de l'exclusivité d'Alan Wake 2, bien que dans ce cas précis, le jeu lui-même soit disponible sur plusieurs plateformes.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Cette décision risque de faire grincer quelques dents. Verrouiller un élément cosmétique de Fortnite derrière l'achat d'un jeu AAA sur une plateforme spécifique est une manœuvre qui divise. C'est un rappel constant de la guerre des boutiques en ligne qui se joue sur PC. Le message est clair : vous pouvez jouer où vous voulez, mais si vous voulez l'expérience complète incluant les bonus Fortnite, vous devez prêter allégeance à Epic.

À quoi ressemblera ce guerrier dans le Battle Royale ?

Pour l'instant, le mystère plane encore sur le rendu final du personnage in-game. Toutefois, en se basant sur les bandes-annonces époustouflantes de Crimson Desert, on peut s'attendre à une esthétique soignée. Kliff devrait arborer son armure noire rugueuse, ses cheveux de jais et ses peintures de guerre bleues caractéristiques sur le visage. Au-delà de l'apparence, c'est le potentiel des accessoires qui intrigue.
Dans le jeu d'origine, Kliff possède une capacité spectaculaire lui permettant de matérialiser une forme de planeur à partir d'entités ténébreuses. C'est une mécanique qui semble taillée sur mesure pour Fortnite. Il ne serait pas surprenant de voir Epic Games adapter cette compétence en un planeur unique, accompagnant potentiellement une pioche inspirée de son épée et de son bouclier. Pearl Abyss a promis de révéler plus de détails visuels prochainement.

Un pari sur l'avenir d'une future licence culte

Il est difficile de prédire si Kliff MacDuff deviendra aussi emblématique que Kratos ou Lara Croft. Cependant, les premiers retours sur Crimson Desert sont extrêmement prometteurs. Le jeu, qui vient de passer gold pour une sortie le 19 mars, propose un monde ouvert vaste et un système de combat qui s'annonce comme l'un des plus riches du genre. Si le titre tient ses promesses et devient un classique instantané, posséder ce skin dans Fortnite pourrait devenir un véritable signe de prestige pour les premiers adeptes.

Pour ceux qui hésitent encore, sachez qu'il n'y a pas d'urgence absolue. Le bonus sera accordé pour toute précommande, mais aussi pour tout achat effectué sur l'Epic Games Store après la date de lancement. La seule contrainte réelle reste le choix de la plateforme, ce sera Epic ou rien pour voir Kliff effectuer les danses les plus ridicules du moment.

D'ailleurs, il est possible d'acheter Crimson Desert tout en réalisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Crimson Desert : MàJ 1.17.00 du 7 août 2026, patch notes et détails
Crimson Desert 07 août 2026

Crimson Desert : MàJ 1.17.00 du 7 août 2026, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.17.00, déployée le 7 août 2026, sur Crimson Desert.
Crimson Desert déploie une mise à jour massive avec des centaines de nouveautés pour le commerce
Crimson Desert 03 août 2026

Crimson Desert déploie une mise à jour massive avec des centaines de nouveautés pour le commerce

Pearl Abyss déploie une mise à jour majeure pour Crimson Desert, transformant radicalement son système commercial. Avec l'ajout de plus de cent comptoirs, de nouvelles marchandises et des ajustements économiques pointus, les joueurs vont devoir repenser leurs stratégies pour s'enrichir sur les terres de Pywel.
Ce joueur de Crimson Desert a trouvé la monture la plus improbable du jeu
Crimson Desert 31 juillet 2026

Ce joueur de Crimson Desert a trouvé la monture la plus improbable du jeu

Dans le vaste monde de Crimson Desert, les objets inanimés semblent parfois vivre leur propre vie. Un joueur a récemment partagé une expérience insolite en chevauchant un simple pot en terre cuite s'envolant vers les cieux, dévoilant ainsi les limites mystérieuses du jeu.

commentaire (0)