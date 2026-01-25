Crimson Desert s'offre déjà un crossover avec Fortnite

Le prochain grand RPG de Pearl Abyss, Crimson Desert, s'invite dans le battle royale d'Epic. Mais attention, pour incarner Kliff MacDuff sur l'île, il faudra bien choisir sa boutique, car ce bonus ne sera pas accessible à tous les joueurs PC.
L'univers de Fortnite
continue de s'étendre de manière exponentielle, absorbant les icônes de la pop culture et du jeu vidéo avec un appétit insatiable. Nous avons vu passer des légendes comme Solid Snake, le Master Chief ou encore Geralt de Riv, pour ne citer que ces maigres exemples. Certains crossovers semblent naturels, d'autres plus surprenants, mais l'annonce récente concernant Crimson Desert appartient à une catégorie particulière,
celle des partenariats stratégiques agressifs. Kliff MacDuff, le protagoniste au nom improbable du futur titre de Pearl Abyss, rejoindra bientôt le casting du Battle Royale. Cependant, l'obtention de ce personnage ne se fera pas via la boutique classique, mais par une condition d'achat bien précise.
Une exclusivité qui force la main aux joueurs PC
Si vous comptiez acquérir Crimson Desert sur Steam lors de sa sortie, vous devrez faire une croix sur ce contenu cosmétique. En effet, Epic Games utilise son poids commercial pour attirer les joueurs dans son écosystème
. Pour débloquer le skin de Kliff MacDuff, il est impératif de précommander ou d'acheter le jeu directement sur l'Epic Games Store
. C'est une méthode qui rappelle les débats houleux autour de l'exclusivité d'Alan Wake 2, bien que dans ce cas précis, le jeu lui-même soit disponible sur plusieurs plateformes.
Cette décision risque de faire grincer quelques dents. Verrouiller un élément cosmétique de Fortnite derrière l'achat d'un jeu AAA sur une plateforme spécifique est une manœuvre qui divise. C'est un rappel constant de la guerre des boutiques en ligne qui se joue sur PC. Le message est clair : vous pouvez jouer où vous voulez, mais si vous voulez l'expérience complète incluant les bonus Fortnite, vous devez prêter allégeance à Epic.
À quoi ressemblera ce guerrier dans le Battle Royale ?
Pour l'instant, le mystère plane encore sur le rendu final du personnage in-game. Toutefois, en se basant sur les bandes-annonces époustouflantes de Crimson Desert, on peut s'attendre à une esthétique soignée. Kliff devrait arborer son armure noire rugueuse, ses cheveux de jais et ses peintures de guerre bleues caractéristiques sur le visage. Au-delà de l'apparence, c'est le potentiel des accessoires qui intrigue.
Dans le jeu d'origine, Kliff possède une capacité spectaculaire lui permettant de matérialiser une forme de planeur à partir d'entités ténébreuses. C'est une mécanique qui semble taillée sur mesure pour Fortnite. Il ne serait pas surprenant de voir Epic Games adapter cette compétence en un planeur unique, accompagnant potentiellement une pioche inspirée de son épée et de son bouclier. Pearl Abyss a promis de révéler plus de détails visuels prochainement.
Un pari sur l'avenir d'une future licence culte
Il est difficile de prédire si Kliff MacDuff deviendra aussi emblématique que Kratos ou Lara Croft. Cependant, les premiers retours sur Crimson Desert sont extrêmement prometteurs. Le jeu, qui vient de passer gold pour une sortie le 19 mars
, propose un monde ouvert vaste
et un système de combat qui s'annonce comme l'un des plus riches du genre. Si le titre tient ses promesses et devient un classique instantané, posséder ce skin dans Fortnite pourrait devenir un véritable signe de prestige pour les premiers adeptes
.
Pour ceux qui hésitent encore, sachez qu'il n'y a pas d'urgence absolue. Le bonus sera accordé pour toute précommande, mais aussi pour tout achat effectué sur l'Epic Games Store après la date de lancement. La seule contrainte réelle reste le choix de la plateforme, ce sera Epic ou rien pour voir Kliff effectuer les danses les plus ridicules du moment
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D'ailleurs, il est possible d'acheter Crimson Desert tout en réalisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming
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