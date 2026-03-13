Fortnite : Epic Games réagit à la fronde des joueurs sur les V-bucks, et promet un meilleur contenu

Face à la grogne des joueurs concernant la hausse imminente du prix des V-bucks, Epic Games a pris la parole. Si le studio écoute la communauté, un retour en arrière semble improbable, bien que des compensations comme la gratuité du mode Sauver le Monde soient prévues.
La gronde monte au sein de la communauté Fortnite
. Récemment, Epic Games a annoncé une modification majeure de son économie interne, justifiant ce choix par la nécessité de payer les factures. À partir du 19 mars prochain, les packs de V-bucks conserveront leur tarif habituel, mais contiendront une quantité inférieure de monnaie virtuelle
. Mécaniquement, cette décision rendra les skins et autres cosmétiques de la boutique nettement plus onéreux. Face à cette annonce, les joueurs n'ont pas tardé à exprimer leur mécontentement, poussant le studio américain à réagir publiquement
.
Une réponse officielle face à la colère de la communauté
Dans un message publié sur Reddit
, le gestionnaire de communauté d'Epic Games, Sean McIntosh, a pris le temps de répondre aux nombreuses doléances des joueurs. La frustration de la base de fans ne se limite d'ailleurs pas à cette inflation virtuelle. Beaucoup estiment que la saison actuelle, qui correspond à la saison 1 du Chapitre 7, manque cruellement de saveur et de nouveautés marquantes
. Le représentant du studio a tenu à rassurer son public en affirmant que les équipes sont à l'écoute.
J'apprécie les messages publiés dans ces discussions aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de retours, non seulement sur les changements liés aux V-bucks, mais aussi sur vos sentiments concernant Fortnite dans son ensemble, en particulier sur la saison en cours. J'ai hâte de vous montrer la mise à jour de la semaine prochaine.
Ces déclarations visent clairement à apaiser les tensions avant le lancement de la saison 2 du Chapitre 7
, la semaine prochaine. L'objectif est de recentrer l'attention sur le contenu jouable plutôt que sur les polémiques tarifaires.
Un retour en arrière est-il envisageable pour Epic Games ?
Malgré les paroles rassurantes de Sean McIntosh, les chances de voir Epic Games annuler cette refonte économique sont quasi nulles. Le contexte global du jeu vidéo explique en grande partie cette inflexibilité. Fortnite ne connaît plus la croissance exponentielle de ses premières années
. Bien que le titre conserve l'une des communautés les plus massives de l'industrie, le ralentissement de l'acquisition de nouveaux joueurs entraîne inévitablement une stagnation des revenus.
Pour compenser cette dynamique, l'augmentation des prix déguisée reste le levier le plus rapide à actionner pour le studio, quitte à froisser une partie de son audience.
Conscient que la pilule est difficile à avaler, Epic Games tente d'apporter de la valeur ajoutée par d'autres biais
. La contrepartie la plus notable reste le passage au format gratuit du mode original du jeu, Sauver le Monde, prévu pour le mois prochain. Cette décision historique signifie que l'intégralité de l'expérience Fortnite sera désormais accessible sans débourser le moindre centime
. Une excellente nouvelle pour les amateurs de coopération qui attendaient cette gratuité depuis le lancement initial du projet.
commentaire (1)
Je veux avoir des vbucks