Fortnite : Epic Games réagit à la fronde des joueurs sur les V-bucks, et promet un meilleur contenu

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 mars 2026 à 15h42
Face à la grogne des joueurs concernant la hausse imminente du prix des V-bucks, Epic Games a pris la parole. Si le studio écoute la communauté, un retour en arrière semble improbable, bien que des compensations comme la gratuité du mode Sauver le Monde soient prévues.
Fortnite : Epic Games réagit à la fronde des joueurs sur les V-bucks, et promet un meilleur contenu
La gronde monte au sein de la communauté Fortnite. Récemment, Epic Games a annoncé une modification majeure de son économie interne, justifiant ce choix par la nécessité de payer les factures. À partir du 19 mars prochain, les packs de V-bucks conserveront leur tarif habituel, mais contiendront une quantité inférieure de monnaie virtuelle. Mécaniquement, cette décision rendra les skins et autres cosmétiques de la boutique nettement plus onéreux. Face à cette annonce, les joueurs n'ont pas tardé à exprimer leur mécontentement, poussant le studio américain à réagir publiquement.

À lire également

Fortnite : Hausse des prix confirmée pour les V-Bucks, découvrez ce qui change le 19 mars

Fortnite : Hausse des prix confirmée pour les V-Bucks, découvrez ce qui change le 19 mars

Une réponse officielle face à la colère de la communauté

fortnite
Dans un message publié sur Reddit, le gestionnaire de communauté d'Epic Games, Sean McIntosh, a pris le temps de répondre aux nombreuses doléances des joueurs. La frustration de la base de fans ne se limite d'ailleurs pas à cette inflation virtuelle. Beaucoup estiment que la saison actuelle, qui correspond à la saison 1 du Chapitre 7, manque cruellement de saveur et de nouveautés marquantes. Le représentant du studio a tenu à rassurer son public en affirmant que les équipes sont à l'écoute.
J'apprécie les messages publiés dans ces discussions aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de retours, non seulement sur les changements liés aux V-bucks, mais aussi sur vos sentiments concernant Fortnite dans son ensemble, en particulier sur la saison en cours. J'ai hâte de vous montrer la mise à jour de la semaine prochaine. 
Ces déclarations visent clairement à apaiser les tensions avant le lancement de la saison 2 du Chapitre 7, la semaine prochaine. L'objectif est de recentrer l'attention sur le contenu jouable plutôt que sur les polémiques tarifaires.

Un retour en arrière est-il envisageable pour Epic Games ?

sauver-le-monde-free-to-play2
Malgré les paroles rassurantes de Sean McIntosh, les chances de voir Epic Games annuler cette refonte économique sont quasi nulles. Le contexte global du jeu vidéo explique en grande partie cette inflexibilité. Fortnite ne connaît plus la croissance exponentielle de ses premières années. Bien que le titre conserve l'une des communautés les plus massives de l'industrie, le ralentissement de l'acquisition de nouveaux joueurs entraîne inévitablement une stagnation des revenus.

Pour compenser cette dynamique, l'augmentation des prix déguisée reste le levier le plus rapide à actionner pour le studio, quitte à froisser une partie de son audience. 

À lire également

Fortnite Sauver le monde passe en free-to-play et débarque sur Nintendo Switch 2

Fortnite Sauver le monde passe en free-to-play et débarque sur Nintendo Switch 2

Conscient que la pilule est difficile à avaler, Epic Games tente d'apporter de la valeur ajoutée par d'autres biais. La contrepartie la plus notable reste le passage au format gratuit du mode original du jeu, Sauver le Monde, prévu pour le mois prochain. Cette décision historique signifie que l'intégralité de l'expérience Fortnite sera désormais accessible sans débourser le moindre centime. Une excellente nouvelle pour les amateurs de coopération qui attendaient cette gratuité depuis le lancement initial du projet.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Fortnite prépare une collaboration sanglante avec Chucky pour Halloween
Fortnite 22 septembre 2026

Fortnite prépare une collaboration sanglante avec Chucky pour Halloween

L'événement d'Halloween de Fortnite s'annonce plus terrifiant que jamais. Selon de récentes fuites très sérieuses, la célèbre poupée tueuse Chucky devrait rejoindre le battle royale d'Epic Games. Une collaboration horrifique qui viendrait s'ajouter à d'autres licences cultes pour célébrer la saison des frissons.
Fortnite : Le patron d'Epic Games fustige le projet européen de blocage des mineurs
Fortnite 18 septembre 2026

Fortnite : Le patron d'Epic Games fustige le projet européen de blocage des mineurs

L'Union européenne prépare une législation stricte pour limiter l'accès des moins de quinze ans aux réseaux sociaux et aux jeux en ligne. Une initiative qui suscite la colère du patron d'Epic Games.
Fortnite : Tous les codes panneau d'administration du lobby
Fortnite 17 septembre 2026

Fortnite : Tous les codes panneau d'administration du lobby

Retrouvez tous les codes que vous allez pouvoir entrer dans l'écran d'accueil du lobby de Fortnite, dans le but d'obtenir différentes récompenses pour cette saison 4 du chapitre 7.

commentaire (1)

Avatar
MAWITOIP (invité) Le 13/03/2026 à 20:25

Je veux avoir des vbucks