Fortnite : Epic Games réagit à la fronde des joueurs sur les V-bucks, et promet un meilleur contenu



le 13 mars 2026 à 15h42 Publié par Corentin Rimbert le 13 mars 2026 à 15h42

Face à la grogne des joueurs concernant la hausse imminente du prix des V-bucks, Epic Games a pris la parole. Si le studio écoute la communauté, un retour en arrière semble improbable, bien que des compensations comme la gratuité du mode Sauver le Monde soient prévues.