Fortnite : Date et heure de sortie des skins Lil Wayne dans la boutique

Le légendaire rappeur américain Lil Wayne débarque très prochainement dans le Battle Royale d'Epic Games. Retrouvez la date de sortie et surtout l'heure à partir de laquelle ils arrivent dans la boutique de Fortnite.

Epic Games enchaîne les partenariats d'envergure cette saison, oscillant entre figures du jeu vidéo et icônes de la pop culture. Après les arrivées remarquées de Sonic, Spyro, Crash Bandicoot, Mega-Man ou encore Tetris, c'est au tour du hip-hop d'être mis à l'honneur. La superstar de la musique Lil Wayne rejoint officiellement l'univers de Fortnite pour enrichir la collection des joueurs les plus mélomanes.

Quelle est la date et l'heure de sortie du skin Lil Wayne dans Fortnite ?

L'arrivée du rappeur dans le jeu est officiellement programmée pour le samedi 12 septembre. Annoncée en début de semaine par Epic Games, cette collaboration est donc toute proche.

Les cosmétiques dédiés à l'artiste seront directement intégrés lors du rafraîchissement quotidien de la boutique d'objets de Fortnite. En France, la mise à jour du magasin aura lieu précisément dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 septembre, à 2h00 du matin. Mais une Coupe sera organisée dans la journée du samedi 12 septembre, permettant d'obtenir une tenue, et des accessoires.

Pour le reste, étant donné qu'il s'agit d'un lancement exclusif à la boutique d'objets, aucun défi gratuit ne permettra de débloquer ces éléments, sauf les meilleurs joueurs à l'occasion de la Coupe. Il faudra obligatoirement faire chauffer vos réservoirs de V-bucks pour obtenir le pack ou les éléments au détail.

Liste complète des objets et cosmétiques Lil Wayne

Cette collaboration ne vient pas les mains vides et propose une panoplie complète d'éléments cosmétiques achetables. Bien que le tarif exact du bundle global n'ait pas encore été dévoilé par l'éditeur, les prix devraient s'aligner sur les tarifs habituels des crossovers musicaux de cette envergure. La tenue devrait valoir aux alentours de 1500 V-bucks, avec un ou deux accessoires.

Voici l'intégralité des objets aux couleurs de Lil Wayne qui feront leur apparition en boutique :

Skin Lil Wayne

Skin Weezy

Emote 6 Foot 7 Foot

Emote Lollipop

Écran de chargement Weezy's Pose

Planeur Young Money Stage

Accessoire de dos Milli Bricks

Accessoire de dos Weezy Board

Pioche Weezy Boardbreaker

Pistes musicales

Instrument Tha Guitar

Émoticône YM

Revêtement YM Burner







Si vous souhaitez ajouter le rappeur à votre casier, pensez à recharger vos V-Bucks avant le renouvellement de la boutique ce samedi pour être parmi les premiers à fouler l'île dans la peau de Weezy.