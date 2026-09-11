Fortnite : Date et heure de sortie des skins Lil Wayne dans la boutique
le 11 septembre 2026 à 15h24
Epic Games enchaîne les partenariats d'envergure cette saison, oscillant entre figures du jeu vidéo et icônes de la pop culture. Après les arrivées remarquées de Sonic, Spyro, Crash Bandicoot, Mega-Man ou encore Tetris, c'est au tour du hip-hop d'être mis à l'honneur. La superstar de la musique Lil Wayne rejoint officiellement l'univers de Fortnite pour enrichir la collection des joueurs les plus mélomanes.
Quelle est la date et l'heure de sortie du skin Lil Wayne dans Fortnite ?
L'arrivée du rappeur dans le jeu est officiellement programmée pour le samedi 12 septembre. Annoncée en début de semaine par Epic Games, cette collaboration est donc toute proche.
Les cosmétiques dédiés à l'artiste seront directement intégrés lors du rafraîchissement quotidien de la boutique d'objets de Fortnite. En France, la mise à jour du magasin aura lieu précisément dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 septembre, à 2h00 du matin. Mais une Coupe sera organisée dans la journée du samedi 12 septembre, permettant d'obtenir une tenue, et des accessoires.
Pour le reste, étant donné qu'il s'agit d'un lancement exclusif à la boutique d'objets, aucun défi gratuit ne permettra de débloquer ces éléments, sauf les meilleurs joueurs à l'occasion de la Coupe. Il faudra obligatoirement faire chauffer vos réservoirs de V-bucks pour obtenir le pack ou les éléments au détail.
Liste complète des objets et cosmétiques Lil Wayne
Cette collaboration ne vient pas les mains vides et propose une panoplie complète d'éléments cosmétiques achetables. Bien que le tarif exact du bundle global n'ait pas encore été dévoilé par l'éditeur, les prix devraient s'aligner sur les tarifs habituels des crossovers musicaux de cette envergure. La tenue devrait valoir aux alentours de 1500 V-bucks, avec un ou deux accessoires.
Voici l'intégralité des objets aux couleurs de Lil Wayne qui feront leur apparition en boutique :
- Skin Lil Wayne
- Skin Weezy
- Emote 6 Foot 7 Foot
- Emote Lollipop
- Écran de chargement Weezy's Pose
- Planeur Young Money Stage
- Accessoire de dos Milli Bricks
- Accessoire de dos Weezy Board
- Pioche Weezy Boardbreaker
- Pistes musicales
- Instrument Tha Guitar
- Émoticône YM
- Revêtement YM Burner
Si vous souhaitez ajouter le rappeur à votre casier, pensez à recharger vos V-Bucks avant le renouvellement de la boutique ce samedi pour être parmi les premiers à fouler l'île dans la peau de Weezy.
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