Fortnite Sauver le monde passe en free-to-play et débarque sur Nintendo Switch 2

Neuf ans après son lancement, le mode original de Fortnite, Sauver le monde, devient enfin gratuit. Epic Games a confirmé ce passage très attendu au modèle free-to-play pour le mois prochain, marquant également l'arrivée du titre coopératif sur la Nintendo Switch 2.
Avant de devenir le phénomène mondial du Battle Royale que tout le monde connaît, Fortnite était un jeu bien différent
. Lancé en 2017, le titre d'Epic Games proposait initialement une expérience coopérative de survie face à des hordes de zombies. Ce mode fondateur, baptisé Sauver le monde, a toujours conservé son modèle économique payant, contrairement à ses successeurs. Mais après neuf années d'attente, l'éditeur américain s'apprête enfin à ouvrir les portes de cette aventure originelle à l'ensemble de la communauté
.
Le passage au free-to-play et l'arrivée sur Switch 2
Le 16 avril prochain marquera un tournant historique pour la franchise
. Epic Games a officiellement annoncé que Fortnite Sauver le monde adoptera un modèle totalement gratuit
. Cette transition s'accompagne d'une autre nouvelle de taille, puisque le jeu sera disponible dès son lancement gratuit sur la Nintendo Switch 2. C'est une première absolue pour ce mode qui n'avait jamais eu les honneurs de la console hybride originale de Nintendo.
Pour préparer cette transition majeure, les développeurs ont pris des mesures immédiates. Les nouveaux achats du mode sont suspendus, bien que les propriétaires actuels conservent leur accès complet.
Des récompenses pour les vétérans et les nouveaux venus
Afin de célébrer ce renouveau, une grande campagne de préinscription a été lancée
. Les joueurs qui s'inscrivent avant le jour J contribueront à débloquer des paliers communautaires, offrant diverses récompenses en jeu, dont un héros exclusif.
Les fidèles de la première heure ne sont pas oubliés. Ceux qui ont soutenu le titre pendant sa longue période payante recevront un ensemble de bonus généreux le jour du passage en gratuit, incluant des superchargeurs, des bons et de l'or. Les joueurs disposant du statut de fondateur conserveront également leur privilège le plus précieux, à savoir la possibilité de continuer à gagner des V-Bucks via les quêtes quotidiennes et les missions de défense
.
Cette générosité apparente s'inscrit toutefois dans un contexte économique plus nuancé pour les amateurs du jeu. Cette annonce intervient seulement un jour après la confirmation par Epic Games d'une augmentation imminente du prix des V-Bucks
, la célèbre monnaie virtuelle du jeu.
Si l'accès aux différents modes devient de plus en plus ouvert et gratuit, les achats cosmétiques et les passes de combat demanderont désormais un investissement financier légèrement supérieur
. Dans tous les cas, rendez-vous le 16 avril pour le passage en free-to-play de Sauver le monde.
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