FM27 : Pépites et meilleurs jeunes gardiens (G)

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 30 octobre 2026 à 14h00
Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 27, au poste de gardien de but (G).
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FM27 : Pépites et meilleurs jeunes gardiens (G)

Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste de gardien de but. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM27, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.

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La signification des notes des joueurs :

  • 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
  • 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
  • 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.

Gardiens de but (G)

Notes Nom Âge Club
91 jp ARAKI Rui 18 ans G-Osaka
90 de SEIMEN Dennis 20 ans VfB Stuttgart
87 es OSUCHUKWU Darlington 16 ans A. Bilbao
87 nl ATTIGAH Quenten 17 ans AZ
87 it NUNZIANTE Alessandro 19 ans Udinese
87 jp HORIO PISANO Alex Kouto 20 ans Nagoya
86 be PENDERS Mike 20 ans Chelsea
85 ar OCHOA Jeremías 16 ans Gimnasia (LP)
85 tr MATIŞLI Kerem 19 ans Bursaspor
85 it MARTINELLI Tommaso 20 ans Fiorentina
85 us KOCHEN Diego 20 ans Barcelona
85 ie CHARLES Pierce 20 ans Man City
85 es JIMÉNEZ Raúl 20 ans Valencia
84 it LUPO Christian 17 ans U.S. Lecce
84 de HELLSTERN Florian 18 ans VfB Stuttgart
84 br OTÁVIO 20 ans Cruzeiro
83 at HUPFAUF Teo 16 ans FC Liefering
83 us DALE Connor 16 ans Cincinnati
83 ua GALDIN Ihor 16 ans Levante
83 en BERNAL Freddy 17 ans Chelsea
83 br JOÃO PEDRO 18 ans Santos
83 pt FERREIRA Diogo 19 ans SLB
83 tr ÇEVIKKAN Onuralp 20 ans Trabzonspor
82 en PORTER Jack 17 ans Arsenal
82 at ZAWIESCHITZKY Christian 19 ans FC RB Salzburg
82 es MARTÍN Dani 20 ans Levante
81 fr MOUAPA MWA Thâo 16 ans Rennes
81 rs RADANOVIĆ Savo 17 ans Crvena zvezda
81 en MOODY Dylan 18 ans Southampton
81 be BRUGHMANS Lucca 18 ans Liverpool
81 de BIEDERMANN Nico 18 ans TSG 1899 Hoffenheim
81 se ERIKSSON Simon 20 ans R. Santander
81 sn N'DIAYE Mamour 20 ans Saint-Étienne
80 it MASCARDI Diego 19 ans Torino
79 pt CUNHA Romário 18 ans BRG
79 ua VOLOSHYN Illia 19 ans R. Madrid
78 fr JAOUEN Ewen 20 ans Newcastle
77 ar CASTELAU Alber 17 ans R. Madrid
Plus de pépites et meilleurs jeunes

La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.

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Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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