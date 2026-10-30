FM27 : Pépites et meilleurs jeunes gardiens (G)

Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste de gardien de but. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM27, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.
À lire également
FM27 : Pépites et meilleurs jeunes joueurs
Retrouvez une liste des meilleures pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 27, de jeunes joueurs prometteurs et à fort potentiel.
La signification des notes des joueurs :
- 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
- 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
- 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.
Gardiens de but (G)
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|91
|ARAKI Rui
|18 ans
|G-Osaka
|90
|SEIMEN Dennis
|20 ans
|VfB Stuttgart
|87
|OSUCHUKWU Darlington
|16 ans
|A. Bilbao
|87
|ATTIGAH Quenten
|17 ans
|AZ
|87
|NUNZIANTE Alessandro
|19 ans
|Udinese
|87
|HORIO PISANO Alex Kouto
|20 ans
|Nagoya
|86
|PENDERS Mike
|20 ans
|Chelsea
|85
|OCHOA Jeremías
|16 ans
|Gimnasia (LP)
|85
|MATIŞLI Kerem
|19 ans
|Bursaspor
|85
|MARTINELLI Tommaso
|20 ans
|Fiorentina
|85
|KOCHEN Diego
|20 ans
|Barcelona
|85
|CHARLES Pierce
|20 ans
|Man City
|85
|JIMÉNEZ Raúl
|20 ans
|Valencia
|84
|LUPO Christian
|17 ans
|U.S. Lecce
|84
|HELLSTERN Florian
|18 ans
|VfB Stuttgart
|84
|OTÁVIO
|20 ans
|Cruzeiro
|83
|HUPFAUF Teo
|16 ans
|FC Liefering
|83
|DALE Connor
|16 ans
|Cincinnati
|83
|GALDIN Ihor
|16 ans
|Levante
|83
|BERNAL Freddy
|17 ans
|Chelsea
|83
|JOÃO PEDRO
|18 ans
|Santos
|83
|FERREIRA Diogo
|19 ans
|SLB
|83
|ÇEVIKKAN Onuralp
|20 ans
|Trabzonspor
|82
|PORTER Jack
|17 ans
|Arsenal
|82
|ZAWIESCHITZKY Christian
|19 ans
|FC RB Salzburg
|82
|MARTÍN Dani
|20 ans
|Levante
|81
|MOUAPA MWA Thâo
|16 ans
|Rennes
|81
|RADANOVIĆ Savo
|17 ans
|Crvena zvezda
|81
|MOODY Dylan
|18 ans
|Southampton
|81
|BRUGHMANS Lucca
|18 ans
|Liverpool
|81
|BIEDERMANN Nico
|18 ans
|TSG 1899 Hoffenheim
|81
|ERIKSSON Simon
|20 ans
|R. Santander
|81
|N'DIAYE Mamour
|20 ans
|Saint-Étienne
|80
|MASCARDI Diego
|19 ans
|Torino
|79
|CUNHA Romário
|18 ans
|BRG
|79
|VOLOSHYN Illia
|19 ans
|R. Madrid
|78
|JAOUEN Ewen
|20 ans
|Newcastle
|77
|CASTELAU Alber
|17 ans
|R. Madrid
|Plus de pépites et meilleurs jeunes
La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.
Pour rappel, Football Manager 27 est disponible depuis le 10 novembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :
- PC
- Édition Standard → 35,49 € au lieu de 60 €, soit 41 % de réduction.
- PlayStation 5
- Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 50 € → 46,99 € au lieu de 50 €, soit 6 % de réduction.
- Carte PSN de 80 € → 75,19 € au lieu de 80 €, soit 6 % de réduction.
- Carte PSN de 100 € → 93,99 € au lieu de 100 €, soit 6 % de réduction.
commentaire (0)