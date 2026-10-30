FM27 : Pépites et meilleurs jeunes gardiens (G)

Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 27, au poste de gardien de but (G).

Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste de gardien de but. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM27, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.



85+ - Futur potentiel Ballon d'Or .

- . 81+ - Futur joueur de classe mondiale.

80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.

Gardiens de but (G)

Notes Nom Âge Club 91 ARAKI Rui 18 ans G-Osaka 90 SEIMEN Dennis 20 ans VfB Stuttgart 87 OSUCHUKWU Darlington 16 ans A. Bilbao 87 ATTIGAH Quenten 17 ans AZ 87 NUNZIANTE Alessandro 19 ans Udinese 87 HORIO PISANO Alex Kouto 20 ans Nagoya 86 PENDERS Mike 20 ans Chelsea 85 OCHOA Jeremías 16 ans Gimnasia (LP) 85 MATIŞLI Kerem 19 ans Bursaspor 85 MARTINELLI Tommaso 20 ans Fiorentina 85 KOCHEN Diego 20 ans Barcelona 85 CHARLES Pierce 20 ans Man City 85 JIMÉNEZ Raúl 20 ans Valencia 84 LUPO Christian 17 ans U.S. Lecce 84 HELLSTERN Florian 18 ans VfB Stuttgart 84 OTÁVIO 20 ans Cruzeiro 83 HUPFAUF Teo 16 ans FC Liefering 83 DALE Connor 16 ans Cincinnati 83 GALDIN Ihor 16 ans Levante 83 BERNAL Freddy 17 ans Chelsea 83 JOÃO PEDRO 18 ans Santos 83 FERREIRA Diogo 19 ans SLB 83 ÇEVIKKAN Onuralp 20 ans Trabzonspor 82 PORTER Jack 17 ans Arsenal 82 ZAWIESCHITZKY Christian 19 ans FC RB Salzburg 82 MARTÍN Dani 20 ans Levante 81 MOUAPA MWA Thâo 16 ans Rennes 81 RADANOVIĆ Savo 17 ans Crvena zvezda 81 MOODY Dylan 18 ans Southampton 81 BRUGHMANS Lucca 18 ans Liverpool 81 BIEDERMANN Nico 18 ans TSG 1899 Hoffenheim 81 ERIKSSON Simon 20 ans R. Santander 81 N'DIAYE Mamour 20 ans Saint-Étienne 80 MASCARDI Diego 19 ans Torino 79 CUNHA Romário 18 ans BRG 79 VOLOSHYN Illia 19 ans R. Madrid 78 JAOUEN Ewen 20 ans Newcastle 77 CASTELAU Alber 17 ans R. Madrid Plus de pépites et meilleurs jeunes

La signification des notes des joueurs :

La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.



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