FM27 : Pépites et meilleurs jeunes défenseurs gauches (DG)

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 30 octobre 2026 à 14h00
Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 27, au poste de défenseur gauche (DG).
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FM27 : Pépites et meilleurs jeunes défenseurs gauches (DG)

Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste de défenseur gauche. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM27, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.

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La signification des notes des joueurs :

  • 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
  • 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
  • 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.

Défenseurs gauches (DG)

Notes Nom Âge Club
88 ge KHAREBASHVILI Saba 17 ans Başakşehir FK
85 es DAVINCHI 18 ans Getafe
85 it AHANOR Honest 18 ans Atalanta
84 es URRESTARAZU Mikel 17 ans A. Bilbao
84 pt NETO José 18 ans SLB
84 nl HATO Jorrel 20 ans Chelsea
84 fr MÉTHALIE Dayann 20 ans Sunderland
84 br SOUZA 20 ans Spurs
84 ma YUSI 20 ans Alavés
83 es PESQUER Jordi 17 ans Barcelona
83 en MFUNI Stephen 18 ans Man City
83 es TORRENTS Jofre 19 ans Ajax
83 za SIBIYA Thato 20 ans Sundowns
82 br KAUÃ PRATES 17 ans Borussia Dortmund
82 eg EL SHAMY Mohanad 17 ans Al-Ahly
82 ma ZEKRI Moncef 17 ans Sporting CP
82 es SALINAS Jorge 19 ans R. Santander
81 de LEMKE Louis 16 ans Hamburger SV
81 nl NIJSTAD Ruud 18 ans FC Twente
81 nl ROTS Mats 20 ans TSG Hoffenheim
81 it BARTESAGHI Davide 20 ans AC Milan
81 fr SANGUI Nhoa 20 ans Paris FC
81 se PÉREZ VINLÖF Matteo 20 ans Dinamo
80 nl STAM Dyran 16 ans PSV
80 es OKORIE Victory 16 ans R. Madrid
80 rs AVDIĆ Adem 18 ans Crvena zvezda
80 en EMENALO Landon 18 ans Chelsea
80 hr JAKIROVIĆ Leon 18 ans Inter Under 23
80 it COCCHI Matteo 19 ans Inter Under 23
80 en AMASS Harry 19 ans Man Utd
80 en MEGHOMA Jayden 20 ans Brentford
80 ma AZNOU Adam 20 ans Everton
79 ar ESCOBAR Simón 16 ans Vélez
79 ch MAMBWA Olivier 17 ans Young Boys
79 br NICOLAS 19 ans São Paulo
79 en MCFARLANE Christian 19 ans Man City
79 es NAVARRO Albert 19 ans Atalanta U23
79 jp KOSUGI Keita 20 ans Eintracht Frankfurt
78 de GROTHE Mayson 17 ans Hertha BSC
78 us MILLER Peyton 18 ans New England
78 es LEZCANO Álvaro 18 ans R. Madrid
78 en STEPHENSON Josh 19 ans Brentford
78 en SAMUELS-SMITH Ishé 20 ans Chelsea
78 za RAPOO Neo 20 ans Orlando Pirates
77 de KEUMO Darnell 18 ans VfL Bochum
77 br ESQUERDINHA 20 ans QPR
77 it FORTINI Niccolò 20 ans Fiorentina
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La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.

Pour rappel, Football Manager 27 est disponible depuis le 10 novembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :

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Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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