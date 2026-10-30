FM27 : Pépites et meilleurs jeunes défenseurs gauches (DG)

Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste de défenseur gauche. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM27, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.
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La signification des notes des joueurs :
- 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
- 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
- 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.
Défenseurs gauches (DG)
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|88
|KHAREBASHVILI Saba
|17 ans
|Başakşehir FK
|85
|DAVINCHI
|18 ans
|Getafe
|85
|AHANOR Honest
|18 ans
|Atalanta
|84
|URRESTARAZU Mikel
|17 ans
|A. Bilbao
|84
|NETO José
|18 ans
|SLB
|84
|HATO Jorrel
|20 ans
|Chelsea
|84
|MÉTHALIE Dayann
|20 ans
|Sunderland
|84
|SOUZA
|20 ans
|Spurs
|84
|YUSI
|20 ans
|Alavés
|83
|PESQUER Jordi
|17 ans
|Barcelona
|83
|MFUNI Stephen
|18 ans
|Man City
|83
|TORRENTS Jofre
|19 ans
|Ajax
|83
|SIBIYA Thato
|20 ans
|Sundowns
|82
|KAUÃ PRATES
|17 ans
|Borussia Dortmund
|82
|EL SHAMY Mohanad
|17 ans
|Al-Ahly
|82
|ZEKRI Moncef
|17 ans
|Sporting CP
|82
|SALINAS Jorge
|19 ans
|R. Santander
|81
|LEMKE Louis
|16 ans
|Hamburger SV
|81
|NIJSTAD Ruud
|18 ans
|FC Twente
|81
|ROTS Mats
|20 ans
|TSG Hoffenheim
|81
|BARTESAGHI Davide
|20 ans
|AC Milan
|81
|SANGUI Nhoa
|20 ans
|Paris FC
|81
|PÉREZ VINLÖF Matteo
|20 ans
|Dinamo
|80
|STAM Dyran
|16 ans
|PSV
|80
|OKORIE Victory
|16 ans
|R. Madrid
|80
|AVDIĆ Adem
|18 ans
|Crvena zvezda
|80
|EMENALO Landon
|18 ans
|Chelsea
|80
|JAKIROVIĆ Leon
|18 ans
|Inter Under 23
|80
|COCCHI Matteo
|19 ans
|Inter Under 23
|80
|AMASS Harry
|19 ans
|Man Utd
|80
|MEGHOMA Jayden
|20 ans
|Brentford
|80
|AZNOU Adam
|20 ans
|Everton
|79
|ESCOBAR Simón
|16 ans
|Vélez
|79
|MAMBWA Olivier
|17 ans
|Young Boys
|79
|NICOLAS
|19 ans
|São Paulo
|79
|MCFARLANE Christian
|19 ans
|Man City
|79
|NAVARRO Albert
|19 ans
|Atalanta U23
|79
|KOSUGI Keita
|20 ans
|Eintracht Frankfurt
|78
|GROTHE Mayson
|17 ans
|Hertha BSC
|78
|MILLER Peyton
|18 ans
|New England
|78
|LEZCANO Álvaro
|18 ans
|R. Madrid
|78
|STEPHENSON Josh
|19 ans
|Brentford
|78
|SAMUELS-SMITH Ishé
|20 ans
|Chelsea
|78
|RAPOO Neo
|20 ans
|Orlando Pirates
|77
|KEUMO Darnell
|18 ans
|VfL Bochum
|77
|ESQUERDINHA
|20 ans
|QPR
|77
|FORTINI Niccolò
|20 ans
|Fiorentina
|Plus de pépites et meilleurs jeunes
La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.
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