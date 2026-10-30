FM27 : Pépites et meilleurs jeunes défenseurs gauches (DG)

Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 27, au poste de défenseur gauche (DG).

Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste de défenseur gauche. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM27, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.



85+ - Futur potentiel Ballon d'Or .

- . 81+ - Futur joueur de classe mondiale.

80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.

Défenseurs gauches (DG)

Notes Nom Âge Club 88 KHAREBASHVILI Saba 17 ans Başakşehir FK 85 DAVINCHI 18 ans Getafe 85 AHANOR Honest 18 ans Atalanta 84 URRESTARAZU Mikel 17 ans A. Bilbao 84 NETO José 18 ans SLB 84 HATO Jorrel 20 ans Chelsea 84 MÉTHALIE Dayann 20 ans Sunderland 84 SOUZA 20 ans Spurs 84 YUSI 20 ans Alavés 83 PESQUER Jordi 17 ans Barcelona 83 MFUNI Stephen 18 ans Man City 83 TORRENTS Jofre 19 ans Ajax 83 SIBIYA Thato 20 ans Sundowns 82 KAUÃ PRATES 17 ans Borussia Dortmund 82 EL SHAMY Mohanad 17 ans Al-Ahly 82 ZEKRI Moncef 17 ans Sporting CP 82 SALINAS Jorge 19 ans R. Santander 81 LEMKE Louis 16 ans Hamburger SV 81 NIJSTAD Ruud 18 ans FC Twente 81 ROTS Mats 20 ans TSG Hoffenheim 81 BARTESAGHI Davide 20 ans AC Milan 81 SANGUI Nhoa 20 ans Paris FC 81 PÉREZ VINLÖF Matteo 20 ans Dinamo 80 STAM Dyran 16 ans PSV 80 OKORIE Victory 16 ans R. Madrid 80 AVDIĆ Adem 18 ans Crvena zvezda 80 EMENALO Landon 18 ans Chelsea 80 JAKIROVIĆ Leon 18 ans Inter Under 23 80 COCCHI Matteo 19 ans Inter Under 23 80 AMASS Harry 19 ans Man Utd 80 MEGHOMA Jayden 20 ans Brentford 80 AZNOU Adam 20 ans Everton 79 ESCOBAR Simón 16 ans Vélez 79 MAMBWA Olivier 17 ans Young Boys 79 NICOLAS 19 ans São Paulo 79 MCFARLANE Christian 19 ans Man City 79 NAVARRO Albert 19 ans Atalanta U23 79 KOSUGI Keita 20 ans Eintracht Frankfurt 78 GROTHE Mayson 17 ans Hertha BSC 78 MILLER Peyton 18 ans New England 78 LEZCANO Álvaro 18 ans R. Madrid 78 STEPHENSON Josh 19 ans Brentford 78 SAMUELS-SMITH Ishé 20 ans Chelsea 78 RAPOO Neo 20 ans Orlando Pirates 77 KEUMO Darnell 18 ans VfL Bochum 77 ESQUERDINHA 20 ans QPR 77 FORTINI Niccolò 20 ans Fiorentina Plus de pépites et meilleurs jeunes

La signification des notes des joueurs :

La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.



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