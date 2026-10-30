FM27 : Pépites et meilleurs jeunes milieux offensifs centraux (MOC)

Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste de milieu offensif central. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM27, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.
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La signification des notes des joueurs :
- 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
- 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
- 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.
Milieux offensifs centraux (MOC)
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|94
|DOWMAN Max
|16 ans
|Arsenal
|92
|WILLIAMS-BARNETT Luca
|17 ans
|Spurs
|92
|MASTANTUONO Franco
|18 ans
|R. Madrid
|91
|MORA Gilberto
|17 ans
|Tijuana
|91
|OUAZANE Abdellah
|17 ans
|Ajax
|91
|MORA Rodrigo
|19 ans
|AS Roma
|91
|UZUN Can
|20 ans
|Eintracht Frankfurt
|90
|ALAJBEGOVIĆ Kerim
|18 ans
|Juventus
|89
|DRO
|18 ans
|PSG
|89
|KARL Lennart
|18 ans
|FC Bayern
|89
|KARETSAS Konstantinos
|18 ans
|Borussia Dortmund
|88
|NWANERI Emerson
|15 ans
|Arsenal
|88
|TUNKARA Ebrima
|16 ans
|Barcelona
|88
|MIDE Mateus
|18 ans
|FC Porto
|88
|LIBERALI Mattia
|19 ans
|Como
|88
|OUÉDRAOGO Assan
|20 ans
|RB Leipzig
|88
|MAZA Ibrahim
|20 ans
|Bayer 04
|87
|SULLIVAN Cavan
|16 ans
|Philadelphia
|87
|PARKER Xavier
|16 ans
|Man City
|87
|MOORE Mikey
|18 ans
|Spurs
|86
|MOHYA Wael
|17 ans
|Borussia M'gladbach
|86
|RODRIGUES Tiago
|17 ans
|Benfica
|86
|IBRAGIMOV Amir
|18 ans
|Man Utd
|86
|ISAQUE
|19 ans
|Shakhtar
|86
|ARANDA Tomás
|19 ans
|Boca
|86
|URZAIZ Unax
|19 ans
|A. Bilbao
|85
|TURDEAN Robert
|16 ans
|Chicago
|85
|İLÇIN Hasan Yakub
|17 ans
|Antalyaspor
|85
|FETTAHOĞLU Adnan Efe
|17 ans
|Fenerbahçe
|85
|INÁCIO Samuele
|18 ans
|Borussia Dortmund
|85
|REYES José
|18 ans
|R. Madrid
|85
|BOUHAMDI Amir
|18 ans
|PSV
|85
|MANZAMBI Johan
|20 ans
|Aston Villa
|85
|WANNER Paul
|20 ans
|PSV
|84
|BUIL Gorka
|16 ans
|Barcelona
|84
|KOREN Tian Nai
|16 ans
|Club Brugge
|84
|ABDALLA Mohamed
|16 ans
|Ajax
|84
|BARONI Giovanni
|17 ans
|Talleres
|84
|FELIPE MORAIS
|17 ans
|Cruzeiro
|84
|OUARGHI Ayoub
|18 ans
|Feyenoord
|84
|TONI FERNÁNDEZ
|18 ans
|Barcelona
|84
|ONYEKA Francis
|19 ans
|Bayer 04
|84
|MONTORO Álvaro
|19 ans
|Botafogo
|84
|ADŽIĆ Vasilije
|20 ans
|Juventus
|84
|VILAKAZI Mfundo
|20 ans
|Kaizer Chiefs
|83
|MOTSI Darren
|16 ans
|Man City
|83
|GRANAAS Eirik
|16 ans
|FC Porto
|83
|OJEA Noa
|16 ans
|RSC Anderlecht
|83
|MESLOUB Mezian
|16 ans
|RC Lens
|83
|MARTÍNEZ Samuel
|17 ans
|Atlético Nacional
|83
|BUGARÍN Bryan
|17 ans
|R. Madrid
|83
|BORGERSEN Aleksander
|17 ans
|Rosenborg
|83
|KOSTOV Vasilije
|18 ans
|Crvena zvezda
|83
|ATEYA Belal
|18 ans
|Al-Ahly
|83
|GUAGUA Darwin
|18 ans
|Brentford
|83
|KOBAYASHI Shimon
|18 ans
|Hiroshima
|83
|PÁEZ Kendry
|19 ans
|Chelsea
|83
|DONOVAN Romelle
|19 ans
|Brentford
|83
|MAZUREK Bartosz
|19 ans
|FC RB Salzburg
|83
|HOUARY Ali
|20 ans
|Elche
|83
|SCHWARTAU Oscar
|20 ans
|Norwich
|83
|ASP-JENSEN Jonathan
|20 ans
|Coruña
|83
|DIAKITÉ Gaoussou
|20 ans
|FC RB Salzburg
|83
|JAGUŠIĆ Adriano
|20 ans
|Panathinaikos
|82
|SILVA João
|16 ans
|Benfica
|82
|ARRHOV Love
|18 ans
|Eintracht Frankfurt
|82
|PARMO Tomás
|18 ans
|Independiente
|82
|GUILLE FERNÁNDEZ
|18 ans
|Mallorca
|82
|MUKASA Divine
|18 ans
|Man City
|82
|DARVICH Noah
|19 ans
|VfB Stuttgart
|82
|MAKSIMOVIĆ Andrija
|19 ans
|RB Leipzig
|82
|HAMASAKI Kento
|19 ans
|Kobe
|82
|SOUBEIR Anis
|19 ans
|AS Monaco
|82
|ECHEVERRI Claudio
|20 ans
|Man City
|81
|GROOTFAAM Ilai
|16 ans
|Feyenoord
|81
|AMEUR Soyan
|16 ans
|Montpellier
|81
|LO MONACO Luca
|17 ans
|Bologna
|81
|THWAITES Jim
|18 ans
|Man Utd
|81
|LERMA Justin
|18 ans
|Borussia Dortmund
|81
|JANGEAL Mathis
|18 ans
|Famalicão
|81
|LAHDO Adrian
|18 ans
|Como
|81
|ACEVEDO Matías
|18 ans
|Racing Club
|81
|OERIP Julian
|19 ans
|AZ
|81
|SMIT Kees
|20 ans
|AZ
|81
|LAGHZAOUI Salim
|20 ans
|Fredrikstad
|80
|MATANOVIĆ Ognjen
|16 ans
|Crvena zvezda
|80
|DEBRAH Jeremiah
|17 ans
|Mainz 05
|80
|MIJAJLOVIĆ Mladen
|18 ans
|SC Freiburg
|80
|POLLER Tiago
|19 ans
|TSG Hoffenheim
|80
|ABU FARKHI Sayed
|20 ans
|Colorado
|80
|KÖMÜR Mert
|20 ans
|Augsburg
|80
|TOPALOVIĆ Luka
|20 ans
|Inter Under 23
|79
|BEDJA Samy
|15 ans
|OM
|79
|FARKAS Erik
|16 ans
|Liverpool
|79
|ZINEDINE ZIDANE BEDOYA
|17 ans
|Atlético Nacional
|79
|ORTÍZ Marcos
|17 ans
|Belgrano
|79
|ODEFALK Alexander
|17 ans
|FC København
|79
|JOÃO BORNE
|18 ans
|Grêmio
|79
|BEN FARHAT Louey
|19 ans
|SC Freiburg
|79
|CASTLEDINE Leo
|20 ans
|Middlesbrough
|79
|KRATTENMACHER Maurice
|20 ans
|SV Elversberg
|79
|ALEKSIĆ Milan
|20 ans
|Sunderland
|79
|LETLHAKU Kutlwano
|20 ans
|Sundowns
|78
|SANTOS Gonçalo
|16 ans
|FC Porto
|78
|GRIMWADE Hezekiah
|16 ans
|Chelsea
|78
|MARIĆ Matteo
|16 ans
|FC Bayern
|78
|DE WIT Hessel
|19 ans
|AZ
|77
|MATURANA Luis
|16 ans
|Independiente Medellín
|Plus de pépites et meilleurs jeunes
La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.
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