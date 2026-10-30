FM27 : Pépites et meilleurs jeunes milieux offensifs centraux (MOC)

Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 27, au poste de milieu offensif central (MOC).

Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste de milieu offensif central. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM27, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.



85+ - Futur potentiel Ballon d'Or .

- . 81+ - Futur joueur de classe mondiale.

80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.

Milieux offensifs centraux (MOC)

Notes Nom Âge Club 94 DOWMAN Max 16 ans Arsenal 92 WILLIAMS-BARNETT Luca 17 ans Spurs 92 MASTANTUONO Franco 18 ans R. Madrid 91 MORA Gilberto 17 ans Tijuana 91 OUAZANE Abdellah 17 ans Ajax 91 MORA Rodrigo 19 ans AS Roma 91 UZUN Can 20 ans Eintracht Frankfurt 90 ALAJBEGOVIĆ Kerim 18 ans Juventus 89 DRO 18 ans PSG 89 KARL Lennart 18 ans FC Bayern 89 KARETSAS Konstantinos 18 ans Borussia Dortmund 88 NWANERI Emerson 15 ans Arsenal 88 TUNKARA Ebrima 16 ans Barcelona 88 MIDE Mateus 18 ans FC Porto 88 LIBERALI Mattia 19 ans Como 88 OUÉDRAOGO Assan 20 ans RB Leipzig 88 MAZA Ibrahim 20 ans Bayer 04 87 SULLIVAN Cavan 16 ans Philadelphia 87 PARKER Xavier 16 ans Man City 87 MOORE Mikey 18 ans Spurs 86 MOHYA Wael 17 ans Borussia M'gladbach 86 RODRIGUES Tiago 17 ans Benfica 86 IBRAGIMOV Amir 18 ans Man Utd 86 ISAQUE 19 ans Shakhtar 86 ARANDA Tomás 19 ans Boca 86 URZAIZ Unax 19 ans A. Bilbao 85 TURDEAN Robert 16 ans Chicago 85 İLÇIN Hasan Yakub 17 ans Antalyaspor 85 FETTAHOĞLU Adnan Efe 17 ans Fenerbahçe 85 INÁCIO Samuele 18 ans Borussia Dortmund 85 REYES José 18 ans R. Madrid 85 BOUHAMDI Amir 18 ans PSV 85 MANZAMBI Johan 20 ans Aston Villa 85 WANNER Paul 20 ans PSV 84 BUIL Gorka 16 ans Barcelona 84 KOREN Tian Nai 16 ans Club Brugge 84 ABDALLA Mohamed 16 ans Ajax 84 BARONI Giovanni 17 ans Talleres 84 FELIPE MORAIS 17 ans Cruzeiro 84 OUARGHI Ayoub 18 ans Feyenoord 84 TONI FERNÁNDEZ 18 ans Barcelona 84 ONYEKA Francis 19 ans Bayer 04 84 MONTORO Álvaro 19 ans Botafogo 84 ADŽIĆ Vasilije 20 ans Juventus 84 VILAKAZI Mfundo 20 ans Kaizer Chiefs 83 MOTSI Darren 16 ans Man City 83 GRANAAS Eirik 16 ans FC Porto 83 OJEA Noa 16 ans RSC Anderlecht 83 MESLOUB Mezian 16 ans RC Lens 83 MARTÍNEZ Samuel 17 ans Atlético Nacional 83 BUGARÍN Bryan 17 ans R. Madrid 83 BORGERSEN Aleksander 17 ans Rosenborg 83 KOSTOV Vasilije 18 ans Crvena zvezda 83 ATEYA Belal 18 ans Al-Ahly 83 GUAGUA Darwin 18 ans Brentford 83 KOBAYASHI Shimon 18 ans Hiroshima 83 PÁEZ Kendry 19 ans Chelsea 83 DONOVAN Romelle 19 ans Brentford 83 MAZUREK Bartosz 19 ans FC RB Salzburg 83 HOUARY Ali 20 ans Elche 83 SCHWARTAU Oscar 20 ans Norwich 83 ASP-JENSEN Jonathan 20 ans Coruña 83 DIAKITÉ Gaoussou 20 ans FC RB Salzburg 83 JAGUŠIĆ Adriano 20 ans Panathinaikos 82 SILVA João 16 ans Benfica 82 ARRHOV Love 18 ans Eintracht Frankfurt 82 PARMO Tomás 18 ans Independiente 82 GUILLE FERNÁNDEZ 18 ans Mallorca 82 MUKASA Divine 18 ans Man City 82 DARVICH Noah 19 ans VfB Stuttgart 82 MAKSIMOVIĆ Andrija 19 ans RB Leipzig 82 HAMASAKI Kento 19 ans Kobe 82 SOUBEIR Anis 19 ans AS Monaco 82 ECHEVERRI Claudio 20 ans Man City 81 GROOTFAAM Ilai 16 ans Feyenoord 81 AMEUR Soyan 16 ans Montpellier 81 LO MONACO Luca 17 ans Bologna 81 THWAITES Jim 18 ans Man Utd 81 LERMA Justin 18 ans Borussia Dortmund 81 JANGEAL Mathis 18 ans Famalicão 81 LAHDO Adrian 18 ans Como 81 ACEVEDO Matías 18 ans Racing Club 81 OERIP Julian 19 ans AZ 81 SMIT Kees 20 ans AZ 81 LAGHZAOUI Salim 20 ans Fredrikstad 80 MATANOVIĆ Ognjen 16 ans Crvena zvezda 80 DEBRAH Jeremiah 17 ans Mainz 05 80 MIJAJLOVIĆ Mladen 18 ans SC Freiburg 80 POLLER Tiago 19 ans TSG Hoffenheim 80 ABU FARKHI Sayed 20 ans Colorado 80 KÖMÜR Mert 20 ans Augsburg 80 TOPALOVIĆ Luka 20 ans Inter Under 23 79 BEDJA Samy 15 ans OM 79 FARKAS Erik 16 ans Liverpool 79 ZINEDINE ZIDANE BEDOYA 17 ans Atlético Nacional 79 ORTÍZ Marcos 17 ans Belgrano 79 ODEFALK Alexander 17 ans FC København 79 JOÃO BORNE 18 ans Grêmio 79 BEN FARHAT Louey 19 ans SC Freiburg 79 CASTLEDINE Leo 20 ans Middlesbrough 79 KRATTENMACHER Maurice 20 ans SV Elversberg 79 ALEKSIĆ Milan 20 ans Sunderland 79 LETLHAKU Kutlwano 20 ans Sundowns 78 SANTOS Gonçalo 16 ans FC Porto 78 GRIMWADE Hezekiah 16 ans Chelsea 78 MARIĆ Matteo 16 ans FC Bayern 78 DE WIT Hessel 19 ans AZ 77 MATURANA Luis 16 ans Independiente Medellín Plus de pépites et meilleurs jeunes

La signification des notes des joueurs :

La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.



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