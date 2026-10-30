FM27 : Pépites et meilleurs jeunes milieux offensifs centraux (MOC)

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 30 octobre 2026 à 14h00
Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 27, au poste de milieu offensif central (MOC).
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FM27 : Pépites et meilleurs jeunes milieux offensifs centraux (MOC)

Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste de milieu offensif central. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM27, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.

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La signification des notes des joueurs :

  • 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
  • 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
  • 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.

Milieux offensifs centraux (MOC)

Notes Nom Âge Club
94 en DOWMAN Max 16 ans Arsenal
92 en WILLIAMS-BARNETT Luca 17 ans Spurs
92 ar MASTANTUONO Franco 18 ans R. Madrid
91 mx MORA Gilberto 17 ans Tijuana
91 ma OUAZANE Abdellah 17 ans Ajax
91 pt MORA Rodrigo 19 ans AS Roma
91 tr UZUN Can 20 ans Eintracht Frankfurt
90 ba ALAJBEGOVIĆ Kerim 18 ans Juventus
89 es DRO 18 ans PSG
89 de KARL Lennart 18 ans FC Bayern
89 gr KARETSAS Konstantinos 18 ans Borussia Dortmund
88 en NWANERI Emerson 15 ans Arsenal
88 es TUNKARA Ebrima 16 ans Barcelona
88 pt MIDE Mateus 18 ans FC Porto
88 it LIBERALI Mattia 19 ans Como
88 de OUÉDRAOGO Assan 20 ans RB Leipzig
88 dz MAZA Ibrahim 20 ans Bayer 04
87 us SULLIVAN Cavan 16 ans Philadelphia
87 en PARKER Xavier 16 ans Man City
87 en MOORE Mikey 18 ans Spurs
86 de MOHYA Wael 17 ans Borussia M'gladbach
86 pt RODRIGUES Tiago 17 ans Benfica
86 ru IBRAGIMOV Amir 18 ans Man Utd
86 br ISAQUE 19 ans Shakhtar
86 ar ARANDA Tomás 19 ans Boca
86 es URZAIZ Unax 19 ans A. Bilbao
85 us TURDEAN Robert 16 ans Chicago
85 tr İLÇIN Hasan Yakub 17 ans Antalyaspor
85 tr FETTAHOĞLU Adnan Efe 17 ans Fenerbahçe
85 it INÁCIO Samuele 18 ans Borussia Dortmund
85 es REYES José 18 ans R. Madrid
85 ma BOUHAMDI Amir 18 ans PSV
85 ch MANZAMBI Johan 20 ans Aston Villa
85 at WANNER Paul 20 ans PSV
84 es BUIL Gorka 16 ans Barcelona
84 si KOREN Tian Nai 16 ans Club Brugge
84 nl ABDALLA Mohamed 16 ans Ajax
84 ar BARONI Giovanni 17 ans Talleres
84 br FELIPE MORAIS 17 ans Cruzeiro
84 ma OUARGHI Ayoub 18 ans Feyenoord
84 es TONI FERNÁNDEZ 18 ans Barcelona
84 de ONYEKA Francis 19 ans Bayer 04
84 ar MONTORO Álvaro 19 ans Botafogo
84 me ADŽIĆ Vasilije 20 ans Juventus
84 za VILAKAZI Mfundo 20 ans Kaizer Chiefs
83 en MOTSI Darren 16 ans Man City
83 no GRANAAS Eirik 16 ans FC Porto
83 be OJEA Noa 16 ans RSC Anderlecht
83 pt MESLOUB Mezian 16 ans RC Lens
83 co MARTÍNEZ Samuel 17 ans Atlético Nacional
83 es BUGARÍN Bryan 17 ans R. Madrid
83 no BORGERSEN Aleksander 17 ans Rosenborg
83 rs KOSTOV Vasilije 18 ans Crvena zvezda
83 eg ATEYA Belal 18 ans Al-Ahly
83 ec GUAGUA Darwin 18 ans Brentford
83 jp KOBAYASHI Shimon 18 ans Hiroshima
83 ec PÁEZ Kendry 19 ans Chelsea
83 en DONOVAN Romelle 19 ans Brentford
83 pl MAZUREK Bartosz 19 ans FC RB Salzburg
83 ma HOUARY Ali 20 ans Elche
83 dk SCHWARTAU Oscar 20 ans Norwich
83 dk ASP-JENSEN Jonathan 20 ans Coruña
83 ml DIAKITÉ Gaoussou 20 ans FC RB Salzburg
83 hr JAGUŠIĆ Adriano 20 ans Panathinaikos
82 pt SILVA João 16 ans Benfica
82 se ARRHOV Love 18 ans Eintracht Frankfurt
82 ar PARMO Tomás 18 ans Independiente
82 es GUILLE FERNÁNDEZ 18 ans Mallorca
82 en MUKASA Divine 18 ans Man City
82 de DARVICH Noah 19 ans VfB Stuttgart
82 rs MAKSIMOVIĆ Andrija 19 ans RB Leipzig
82 jp HAMASAKI Kento 19 ans Kobe
82 ma SOUBEIR Anis 19 ans AS Monaco
82 ar ECHEVERRI Claudio 20 ans Man City
81 nl GROOTFAAM Ilai 16 ans Feyenoord
81 fr AMEUR Soyan 16 ans Montpellier
81 it LO MONACO Luca 17 ans Bologna
81 en THWAITES Jim 18 ans Man Utd
81 ec LERMA Justin 18 ans Borussia Dortmund
81 fr JANGEAL Mathis 18 ans Famalicão
81 se LAHDO Adrian 18 ans Como
81 ar ACEVEDO Matías 18 ans Racing Club
81 nl OERIP Julian 19 ans AZ
81 nl SMIT Kees 20 ans AZ
81 ma LAGHZAOUI Salim 20 ans Fredrikstad
80 rs MATANOVIĆ Ognjen 16 ans Crvena zvezda
80 de DEBRAH Jeremiah 17 ans Mainz 05
80 ch MIJAJLOVIĆ Mladen 18 ans SC Freiburg
80 de POLLER Tiago 19 ans TSG Hoffenheim
80 il ABU FARKHI Sayed 20 ans Colorado
80 de KÖMÜR Mert 20 ans Augsburg
80 si TOPALOVIĆ Luka 20 ans Inter Under 23
79 fr BEDJA Samy 15 ans OM
79 en FARKAS Erik 16 ans Liverpool
79 co ZINEDINE ZIDANE BEDOYA 17 ans Atlético Nacional
79 ar ORTÍZ Marcos 17 ans Belgrano
79 se ODEFALK Alexander 17 ans FC København
79 br JOÃO BORNE 18 ans Grêmio
79 de BEN FARHAT Louey 19 ans SC Freiburg
79 en CASTLEDINE Leo 20 ans Middlesbrough
79 de KRATTENMACHER Maurice 20 ans SV Elversberg
79 rs ALEKSIĆ Milan 20 ans Sunderland
79 za LETLHAKU Kutlwano 20 ans Sundowns
78 pt SANTOS Gonçalo 16 ans FC Porto
78 en GRIMWADE Hezekiah 16 ans Chelsea
78 at MARIĆ Matteo 16 ans FC Bayern
78 nl DE WIT Hessel 19 ans AZ
77 co MATURANA Luis 16 ans Independiente Medellín
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La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.

Pour rappel, Football Manager 27 est disponible depuis le 10 novembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :

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    • Carte PSN de 100 €93,99 € au lieu de 100 €, soit 6 % de réduction.
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Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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