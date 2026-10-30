FM27 : Pépites et meilleurs jeunes défenseurs centraux (DC)

Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 27, au poste de défenseur central (DC).

Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste de défenseur central. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM27, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.



85+ - Futur potentiel Ballon d'Or .

- . 81+ - Futur joueur de classe mondiale.

80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.

Défenseurs centraux (DC)

Notes Nom Âge Club 91 VUŠKOVIĆ Luka 19 ans Brighton 90 CUBARSÍ Pau 19 ans Barcelona 87 JELTSCH Finn 19 ans VfB Stuttgart 86 MARTÍN Jon 20 ans Real San Sebastián 85 DEGNY Ethan 17 ans OGC Nice 85 WILKINSON Oliver 17 ans Ipswich 85 GADOU Joane 19 ans Borussia Dortmund 85 HEAVEN Ayden 19 ans Man Utd 84 KOUKABA Axel 16 ans PSG 84 ORDÓÑEZ Deinner 16 ans Independiente del Valle 84 EMSDEN-JAMES Harley 16 ans Man Utd 84 LEMAITRE Leo 17 ans R. Madrid 84 PALMA Matteo 18 ans Udinese 84 TAPE Axel 18 ans Bayer 04 84 ATCHESON Tom 19 ans Blackburn 84 KINTEH Abubacarr Sedi 19 ans Al Ahli 84 BANKS Noahkai 19 ans Augsburg 84 YORO Leny 20 ans Man Utd 83 BOVIO Leonardo 18 ans Inter 83 POTULSKI Kacper 18 ans Mainz 05 83 LEONI Giovanni 19 ans Liverpool 83 MILOSAVLJEVIĆ Veljko 19 ans Bournemouth 83 COULIBALY Karim 19 ans Strasbourg 83 CANVOT Jaydee 19 ans Crystal Palace 83 ALLEYNE Max 20 ans Man City 83 MÜNZ Reno 20 ans Westerlo 83 SARR Mamadou 20 ans Chelsea 83 BAH Juma 20 ans Man City 82 HAKIMOV Muhammadjon 16 ans Bunyodkor 82 GARRIDO Mateo 17 ans R. Madrid 82 WELLERDIECK Tom 17 ans FC Utrecht 82 CUPPS Christopher 18 ans Chicago 82 TATI Tylel 18 ans FC Nantes 82 NATALI Andrea 18 ans AZ 82 ZABRANSKY Valentin 19 ans FC RB Salzburg 82 NAKANO Haruto 19 ans Iwaki 82 RIVAS Mario 19 ans R. Madrid 82 MLAČIĆ Branimir 19 ans Udinese 82 MBOKAZI Mbekezeli 20 ans Chicago 82 AKÇIÇEK Yusuf 20 ans Al Hilal 81 SALMON Marli 16 ans Arsenal 81 WHITE Leon 16 ans Basel U19 81 HOLMES JÚNIOR 17 ans Girona 81 KUMAR Raul 18 ans Istra 1961 81 OVANDO Ignacio 19 ans Rosario Central 81 OGBUS Bruno 20 ans SC Freiburg 81 SIMPSON-PUSEY Jahmai 20 ans 1. FC Köln 80 KANTÉ Liam Claude 16 ans Borussia Dortmund 80 CARRILHO Calvin 17 ans AZ 80 PECH Sebastian 17 ans Teplice 80 JOAN MARTÍNEZ 18 ans R. Madrid 80 NDIAYE Mor Talla 18 ans Liverpool 80 NIBOMBÉ Samuel 18 ans AS Monaco 80 BRAD MANTSOUNGA 18 ans OGC Nice 80 NDUKWE Ifeanyi 18 ans Liverpool 80 VALOU Jean Ives 20 ans Villarreal 80 ATIKALLAH Rayan 20 ans AZ 80 ODOGU David 20 ans AC Milan 80 SILVERO Thiago 20 ans Vélez 80 AIT BOUDLAL Abdelhamid 20 ans Rennes 79 BARRY Léo 16 ans LOSC 79 JIKIEMI Dara 16 ans Liverpool 79 BRENO SALES 16 ans Vasco 79 ZAGADOU Stephan 17 ans Havre AC 79 GABRIEL ÍNDIO 17 ans SLB 79 TINGEY Tyler 17 ans Spurs 79 DANILOV Kirill 18 ans CSKA Moscow 79 VITÃO 18 ans Atlético Mineiro 79 PIERRE Neil 18 ans Philadelphia 79 REGGIANI Luca 18 ans Borussia Dortmund 79 LE GUEN Raphaël 19 ans Brest 79 ARTHUR DIAS 19 ans Athletico Paranaense 79 AYHAN Mertcan 19 ans Schalke 04 79 VITOR REIS 20 ans Man City 79 NIELSEN Villads 20 ans Bodø/Glimt 79 JANSE Dies 20 ans Ajax 79 YOUNG Marvin 20 ans Sparta Rotterdam 79 OTÁVIO 20 ans Eintracht Frankfurt 79 CISSÉ Modou Kéba 20 ans Aston Villa 79 SCHUSTER Jannik 20 ans Brentford 78 MBAVU Elie 16 ans KRC Genk 78 EZENWATA Chetam 16 ans Brighton 78 ONWUZULIKE Ifeanyichukwu 16 ans FC Liefering 78 IAGO MACHADO 17 ans Corinthians 78 DIALLO Jerome 17 ans Hertha BSC 78 NGWASHI Jayden 17 ans Man Utd 78 HERRINGTON Lucas 18 ans Hull 78 KANGASNIEMI Ilari 19 ans Leicester 78 KOUMBASSA Seny 19 ans Toulouse FC 78 ROMÁN Iván 20 ans Atlético Mineiro 78 OLIVEIRA Gonçalo 20 ans Rennes 78 ARTHUR Benjamin 20 ans Brentford 77 BERDEJO Javier 16 ans Zaragoza 77 DANÍELSSON MARTIN Markús Andri 16 ans AZ 77 KIALA Cassiano 17 ans FC Bayern 77 VARALI Ludovico 17 ans Parma Calcio 77 SIMMONDS Freddie 18 ans Brighton 77 MOŃKA Wojciech 19 ans Lech 77 FELICÍSSIMO Eduardo 19 ans Sporting CP 77 SCHÖLLER Jakob 20 ans SK Rapid 77 MOUANGA Yaël 20 ans Montpellier 77 GIMÉNEZ Juan 20 ans Rosario Central 76 FEJOKWU Emmanuel 16 ans Club NXT 76 TEIXEIRA Rodrigo 16 ans FC Porto 76 DOMÍNGUEZ Jorge 16 ans A. Madrid 76 BYFIELD Jun'ai 17 ans Spurs 76 MONKOLOT Yanis 17 ans Havre AC 76 MANGUELLE Brad 18 ans Jong Genk 75 SILVA Gonçalo 16 ans Benfica 75 GERNIGON Maël 16 ans Angers SCO 75 BOUWMAN Aaron 18 ans Ajax 75 THÉBAULT Yaël 19 ans Rennes 73 GOFFI Maxima 18 ans LOSC Plus de pépites et meilleurs jeunes

La signification des notes des joueurs :

La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.



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