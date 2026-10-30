FM27 : Pépites et meilleurs jeunes défenseurs centraux (DC)

Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste de défenseur central. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM27, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.
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La signification des notes des joueurs :
- 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
- 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
- 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.
Défenseurs centraux (DC)
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|91
|VUŠKOVIĆ Luka
|19 ans
|Brighton
|90
|CUBARSÍ Pau
|19 ans
|Barcelona
|87
|JELTSCH Finn
|19 ans
|VfB Stuttgart
|86
|MARTÍN Jon
|20 ans
|Real San Sebastián
|85
|DEGNY Ethan
|17 ans
|OGC Nice
|85
|WILKINSON Oliver
|17 ans
|Ipswich
|85
|GADOU Joane
|19 ans
|Borussia Dortmund
|85
|HEAVEN Ayden
|19 ans
|Man Utd
|84
|KOUKABA Axel
|16 ans
|PSG
|84
|ORDÓÑEZ Deinner
|16 ans
|Independiente del Valle
|84
|EMSDEN-JAMES Harley
|16 ans
|Man Utd
|84
|LEMAITRE Leo
|17 ans
|R. Madrid
|84
|PALMA Matteo
|18 ans
|Udinese
|84
|TAPE Axel
|18 ans
|Bayer 04
|84
|ATCHESON Tom
|19 ans
|Blackburn
|84
|KINTEH Abubacarr Sedi
|19 ans
|Al Ahli
|84
|BANKS Noahkai
|19 ans
|Augsburg
|84
|YORO Leny
|20 ans
|Man Utd
|83
|BOVIO Leonardo
|18 ans
|Inter
|83
|POTULSKI Kacper
|18 ans
|Mainz 05
|83
|LEONI Giovanni
|19 ans
|Liverpool
|83
|MILOSAVLJEVIĆ Veljko
|19 ans
|Bournemouth
|83
|COULIBALY Karim
|19 ans
|Strasbourg
|83
|CANVOT Jaydee
|19 ans
|Crystal Palace
|83
|ALLEYNE Max
|20 ans
|Man City
|83
|MÜNZ Reno
|20 ans
|Westerlo
|83
|SARR Mamadou
|20 ans
|Chelsea
|83
|BAH Juma
|20 ans
|Man City
|82
|HAKIMOV Muhammadjon
|16 ans
|Bunyodkor
|82
|GARRIDO Mateo
|17 ans
|R. Madrid
|82
|WELLERDIECK Tom
|17 ans
|FC Utrecht
|82
|CUPPS Christopher
|18 ans
|Chicago
|82
|TATI Tylel
|18 ans
|FC Nantes
|82
|NATALI Andrea
|18 ans
|AZ
|82
|ZABRANSKY Valentin
|19 ans
|FC RB Salzburg
|82
|NAKANO Haruto
|19 ans
|Iwaki
|82
|RIVAS Mario
|19 ans
|R. Madrid
|82
|MLAČIĆ Branimir
|19 ans
|Udinese
|82
|MBOKAZI Mbekezeli
|20 ans
|Chicago
|82
|AKÇIÇEK Yusuf
|20 ans
|Al Hilal
|81
|SALMON Marli
|16 ans
|Arsenal
|81
|WHITE Leon
|16 ans
|Basel U19
|81
|HOLMES JÚNIOR
|17 ans
|Girona
|81
|KUMAR Raul
|18 ans
|Istra 1961
|81
|OVANDO Ignacio
|19 ans
|Rosario Central
|81
|OGBUS Bruno
|20 ans
|SC Freiburg
|81
|SIMPSON-PUSEY Jahmai
|20 ans
|1. FC Köln
|80
|KANTÉ Liam Claude
|16 ans
|Borussia Dortmund
|80
|CARRILHO Calvin
|17 ans
|AZ
|80
|PECH Sebastian
|17 ans
|Teplice
|80
|JOAN MARTÍNEZ
|18 ans
|R. Madrid
|80
|NDIAYE Mor Talla
|18 ans
|Liverpool
|80
|NIBOMBÉ Samuel
|18 ans
|AS Monaco
|80
|BRAD MANTSOUNGA
|18 ans
|OGC Nice
|80
|NDUKWE Ifeanyi
|18 ans
|Liverpool
|80
|VALOU Jean Ives
|20 ans
|Villarreal
|80
|ATIKALLAH Rayan
|20 ans
|AZ
|80
|ODOGU David
|20 ans
|AC Milan
|80
|SILVERO Thiago
|20 ans
|Vélez
|80
|AIT BOUDLAL Abdelhamid
|20 ans
|Rennes
|79
|BARRY Léo
|16 ans
|LOSC
|79
|JIKIEMI Dara
|16 ans
|Liverpool
|79
|BRENO SALES
|16 ans
|Vasco
|79
|ZAGADOU Stephan
|17 ans
|Havre AC
|79
|GABRIEL ÍNDIO
|17 ans
|SLB
|79
|TINGEY Tyler
|17 ans
|Spurs
|79
|DANILOV Kirill
|18 ans
|CSKA Moscow
|79
|VITÃO
|18 ans
|Atlético Mineiro
|79
|PIERRE Neil
|18 ans
|Philadelphia
|79
|REGGIANI Luca
|18 ans
|Borussia Dortmund
|79
|LE GUEN Raphaël
|19 ans
|Brest
|79
|ARTHUR DIAS
|19 ans
|Athletico Paranaense
|79
|AYHAN Mertcan
|19 ans
|Schalke 04
|79
|VITOR REIS
|20 ans
|Man City
|79
|NIELSEN Villads
|20 ans
|Bodø/Glimt
|79
|JANSE Dies
|20 ans
|Ajax
|79
|YOUNG Marvin
|20 ans
|Sparta Rotterdam
|79
|OTÁVIO
|20 ans
|Eintracht Frankfurt
|79
|CISSÉ Modou Kéba
|20 ans
|Aston Villa
|79
|SCHUSTER Jannik
|20 ans
|Brentford
|78
|MBAVU Elie
|16 ans
|KRC Genk
|78
|EZENWATA Chetam
|16 ans
|Brighton
|78
|ONWUZULIKE Ifeanyichukwu
|16 ans
|FC Liefering
|78
|IAGO MACHADO
|17 ans
|Corinthians
|78
|DIALLO Jerome
|17 ans
|Hertha BSC
|78
|NGWASHI Jayden
|17 ans
|Man Utd
|78
|HERRINGTON Lucas
|18 ans
|Hull
|78
|KANGASNIEMI Ilari
|19 ans
|Leicester
|78
|KOUMBASSA Seny
|19 ans
|Toulouse FC
|78
|ROMÁN Iván
|20 ans
|Atlético Mineiro
|78
|OLIVEIRA Gonçalo
|20 ans
|Rennes
|78
|ARTHUR Benjamin
|20 ans
|Brentford
|77
|BERDEJO Javier
|16 ans
|Zaragoza
|77
|DANÍELSSON MARTIN Markús Andri
|16 ans
|AZ
|77
|KIALA Cassiano
|17 ans
|FC Bayern
|77
|VARALI Ludovico
|17 ans
|Parma Calcio
|77
|SIMMONDS Freddie
|18 ans
|Brighton
|77
|MOŃKA Wojciech
|19 ans
|Lech
|77
|FELICÍSSIMO Eduardo
|19 ans
|Sporting CP
|77
|SCHÖLLER Jakob
|20 ans
|SK Rapid
|77
|MOUANGA Yaël
|20 ans
|Montpellier
|77
|GIMÉNEZ Juan
|20 ans
|Rosario Central
|76
|FEJOKWU Emmanuel
|16 ans
|Club NXT
|76
|TEIXEIRA Rodrigo
|16 ans
|FC Porto
|76
|DOMÍNGUEZ Jorge
|16 ans
|A. Madrid
|76
|BYFIELD Jun'ai
|17 ans
|Spurs
|76
|MONKOLOT Yanis
|17 ans
|Havre AC
|76
|MANGUELLE Brad
|18 ans
|Jong Genk
|75
|SILVA Gonçalo
|16 ans
|Benfica
|75
|GERNIGON Maël
|16 ans
|Angers SCO
|75
|BOUWMAN Aaron
|18 ans
|Ajax
|75
|THÉBAULT Yaël
|19 ans
|Rennes
|73
|GOFFI Maxima
|18 ans
|LOSC
|Plus de pépites et meilleurs jeunes
La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.
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