FM27 : Pépites et meilleurs jeunes défenseurs centraux (DC)

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 30 octobre 2026 à 14h00
Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 27, au poste de défenseur central (DC).
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FM27 : Pépites et meilleurs jeunes défenseurs centraux (DC)

Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste de défenseur central. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM27, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.

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La signification des notes des joueurs :

  • 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
  • 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
  • 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.

Défenseurs centraux (DC)

Notes Nom Âge Club
91 hr VUŠKOVIĆ Luka 19 ans Brighton
90 es CUBARSÍ Pau 19 ans Barcelona
87 de JELTSCH Finn 19 ans VfB Stuttgart
86 es MARTÍN Jon 20 ans Real San Sebastián
85 fr DEGNY Ethan 17 ans OGC Nice
85 en WILKINSON Oliver 17 ans Ipswich
85 fr GADOU Joane 19 ans Borussia Dortmund
85 en HEAVEN Ayden 19 ans Man Utd
84 fr KOUKABA Axel 16 ans PSG
84 ec ORDÓÑEZ Deinner 16 ans Independiente del Valle
84 en EMSDEN-JAMES Harley 16 ans Man Utd
84 fr LEMAITRE Leo 17 ans R. Madrid
84 de PALMA Matteo 18 ans Udinese
84 fr TAPE Axel 18 ans Bayer 04
84 ie ATCHESON Tom 19 ans Blackburn
84 gm KINTEH Abubacarr Sedi 19 ans Al Ahli
84 de BANKS Noahkai 19 ans Augsburg
84 fr YORO Leny 20 ans Man Utd
83 it BOVIO Leonardo 18 ans Inter
83 pl POTULSKI Kacper 18 ans Mainz 05
83 it LEONI Giovanni 19 ans Liverpool
83 rs MILOSAVLJEVIĆ Veljko 19 ans Bournemouth
83 de COULIBALY Karim 19 ans Strasbourg
83 fr CANVOT Jaydee 19 ans Crystal Palace
83 en ALLEYNE Max 20 ans Man City
83 de MÜNZ Reno 20 ans Westerlo
83 sn SARR Mamadou 20 ans Chelsea
83 sl BAH Juma 20 ans Man City
82 uz HAKIMOV Muhammadjon 16 ans Bunyodkor
82 es GARRIDO Mateo 17 ans R. Madrid
82 nl WELLERDIECK Tom 17 ans FC Utrecht
82 us CUPPS Christopher 18 ans Chicago
82 fr TATI Tylel 18 ans FC Nantes
82 it NATALI Andrea 18 ans AZ
82 at ZABRANSKY Valentin 19 ans FC RB Salzburg
82 jp NAKANO Haruto 19 ans Iwaki
82 es RIVAS Mario 19 ans R. Madrid
82 hr MLAČIĆ Branimir 19 ans Udinese
82 za MBOKAZI Mbekezeli 20 ans Chicago
82 tr AKÇIÇEK Yusuf 20 ans Al Hilal
81 en SALMON Marli 16 ans Arsenal
81 ch WHITE Leon 16 ans Basel U19
81 es HOLMES JÚNIOR 17 ans Girona
81 hr KUMAR Raul 18 ans Istra 1961
81 ar OVANDO Ignacio 19 ans Rosario Central
81 ch OGBUS Bruno 20 ans SC Freiburg
81 en SIMPSON-PUSEY Jahmai 20 ans 1. FC Köln
80 hr KANTÉ Liam Claude 16 ans Borussia Dortmund
80 nl CARRILHO Calvin 17 ans AZ
80 cz PECH Sebastian 17 ans Teplice
80 es JOAN MARTÍNEZ 18 ans R. Madrid
80 sn NDIAYE Mor Talla 18 ans Liverpool
80 be NIBOMBÉ Samuel 18 ans AS Monaco
80 ga BRAD MANTSOUNGA 18 ans OGC Nice
80 at NDUKWE Ifeanyi 18 ans Liverpool
80 ci VALOU Jean Ives 20 ans Villarreal
80 nl ATIKALLAH Rayan 20 ans AZ
80 de ODOGU David 20 ans AC Milan
80 ar SILVERO Thiago 20 ans Vélez
80 ma AIT BOUDLAL Abdelhamid 20 ans Rennes
79 fr BARRY Léo 16 ans LOSC
79 sco JIKIEMI Dara 16 ans Liverpool
79 br BRENO SALES 16 ans Vasco
79 fr ZAGADOU Stephan 17 ans Havre AC
79 br GABRIEL ÍNDIO 17 ans SLB
79 en TINGEY Tyler 17 ans Spurs
79 ru DANILOV Kirill 18 ans CSKA Moscow
79 br VITÃO 18 ans Atlético Mineiro
79 us PIERRE Neil 18 ans Philadelphia
79 it REGGIANI Luca 18 ans Borussia Dortmund
79 fr LE GUEN Raphaël 19 ans Brest
79 br ARTHUR DIAS 19 ans Athletico Paranaense
79 tr AYHAN Mertcan 19 ans Schalke 04
79 br VITOR REIS 20 ans Man City
79 dk NIELSEN Villads 20 ans Bodø/Glimt
79 nl JANSE Dies 20 ans Ajax
79 nl YOUNG Marvin 20 ans Sparta Rotterdam
79 br OTÁVIO 20 ans Eintracht Frankfurt
79 sn CISSÉ Modou Kéba 20 ans Aston Villa
79 at SCHUSTER Jannik 20 ans Brentford
78 be MBAVU Elie 16 ans KRC Genk
78 en EZENWATA Chetam 16 ans Brighton
78 ch ONWUZULIKE Ifeanyichukwu 16 ans FC Liefering
78 br IAGO MACHADO 17 ans Corinthians
78 de DIALLO Jerome 17 ans Hertha BSC
78 en NGWASHI Jayden 17 ans Man Utd
78 au HERRINGTON Lucas 18 ans Hull
78 fi KANGASNIEMI Ilari 19 ans Leicester
78 fr KOUMBASSA Seny 19 ans Toulouse FC
78 cl ROMÁN Iván 20 ans Atlético Mineiro
78 pt OLIVEIRA Gonçalo 20 ans Rennes
78 en ARTHUR Benjamin 20 ans Brentford
77 es BERDEJO Javier 16 ans Zaragoza
77 is DANÍELSSON MARTIN Markús Andri 16 ans AZ
77 de KIALA Cassiano 17 ans FC Bayern
77 it VARALI Ludovico 17 ans Parma Calcio
77 en SIMMONDS Freddie 18 ans Brighton
77 pl MOŃKA Wojciech 19 ans Lech
77 pt FELICÍSSIMO Eduardo 19 ans Sporting CP
77 at SCHÖLLER Jakob 20 ans SK Rapid
77 fr MOUANGA Yaël 20 ans Montpellier
77 ar GIMÉNEZ Juan 20 ans Rosario Central
76 en FEJOKWU Emmanuel 16 ans Club NXT
76 pt TEIXEIRA Rodrigo 16 ans FC Porto
76 es DOMÍNGUEZ Jorge 16 ans A. Madrid
76 en BYFIELD Jun'ai 17 ans Spurs
76 fr MONKOLOT Yanis 17 ans Havre AC
76 be MANGUELLE Brad 18 ans Jong Genk
75 pt SILVA Gonçalo 16 ans Benfica
75 fr GERNIGON Maël 16 ans Angers SCO
75 nl BOUWMAN Aaron 18 ans Ajax
75 fr THÉBAULT Yaël 19 ans Rennes
73 fr GOFFI Maxima 18 ans LOSC
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La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.

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Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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