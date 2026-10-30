FM27 : Pépites et meilleurs jeunes milieux défensifs centraux (MDC)

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 30 octobre 2026 à 14h00
Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 27, au poste de milieu défensif central (MDC).
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FM27 : Pépites et meilleurs jeunes milieux défensifs centraux (MDC)

Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste de milieu défensif central. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM27, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.

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La signification des notes des joueurs :

  • 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
  • 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
  • 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.

Milieux défensifs centraux (MDC)

Notes Nom Âge Club
91 ma BOUADDI Ayyoub 18 ans Man City
90 fr ZAÏRE-EMERY Warren 20 ans PSG
86 ci INAO OULAÏ Christ 20 ans Fiorentina
85 br ZÉ LUCAS 18 ans Cruzeiro
84 jp NAKAJIMA Yotaro 20 ans Hiroshima
84 fr ATANGANA Valentin 20 ans Al Ahli
83 eg ABDELRAHIM Omar 17 ans Al-Ahly
83 fr JUNIOR MANDZA 17 ans OGC Nice
83 de ARDEN Elias 17 ans Fortuna Düsseldorf
83 fr VOSSAH Alexis 18 ans Toulouse FC
83 br GABRIEL MOSCARDO 20 ans PSG
83 rs STANKOVIĆ Aleksandar 20 ans Inter
83 es CESTERO Jorge 20 ans R. Madrid
83 de ASÉKO Noël 20 ans Eintracht Frankfurt
83 gh YIRENKYI Caleb 20 ans Coventry
82 en EZE David 16 ans Man Utd
82 at WEINHANDL Luca 17 ans SK Sturm Graz
82 us TERRY Jude 17 ans LAFC
82 pt QUINTAS Rafael 18 ans SLB
82 me BULATOVIĆ Andrija 19 ans RC Lens
82 za KEKANA Gomolemo 20 ans Sundowns
82 tr KONAK Yunus Emre 20 ans Brentford
81 at MAYBACH Philipp 18 ans FK Austria Vienna
81 gn DIABATÉ Ousmane 18 ans Newcastle
81 en OLUSESI Callum 19 ans Spurs
81 de ĆATOVIĆ Mirza 19 ans VfB Stuttgart
81 pt SOUSA Diogo 20 ans Strasbourg
81 mx VARGAS Obed 20 ans A. Madrid
81 fr SYLLA Fodé 20 ans Sion
80 en ABBEY Jerome 16 ans Wolves
80 pt SILVA Luís 16 ans Benfica
80 en CASSIM Karim 16 ans Man Utd
80 se MÅNSSON Oliver 16 ans IFK Göteborg
80 fr MUNONGO Believe 16 ans FC Metz
80 de FAHRENHORST Luke 17 ans Borussia Dortmund
80 pt GAMBÔA Sandro 17 ans Sporting CP
80 de KABA Mussa 17 ans Borussia Dortmund
80 br LUCAS RODRIGUES 18 ans Goiás
80 es MARQUÉS Tommy 19 ans BRG
80 ng DAGA Daniel 19 ans Molde
80 it ROMANO Alessandro 20 ans AS Roma
80 br ANDRÉ 20 ans Corinthians
80 it CICHELLA Matteo 20 ans Frosinone
80 mx MONTIEL Eliás 20 ans Atlas
80 fr NZINGOULA Rabby 20 ans West Brom
79 pl WYGANOWSKI Aleksander 17 ans Legia
79 co OROZCO Matías 18 ans Brighton
79 es MAYOL Aaron 18 ans Valencia
79 ar REGIARDO Luca 19 ans Newell's
79 ae POPOOLA Ridwan 19 ans Al-Wasl
79 es SERGIO MARTÍNEZ 19 ans R. Madrid
79 es ALTOZANO Edu 19 ans Sevilla
79 fr BAMBA Aladji 19 ans Newcastle
79 ci DOUÉ Eddy 20 ans Estrela da Amadora SAD
79 sco KELLY Daniel 20 ans Millwall
79 xk ADEMI Faton 20 ans SpVgg Greuther Fürth
78 ec CASTILLO Ederson 17 ans Liga de Quito
78 it OKON-ENGSTLER Gianluca 17 ans Club Brugge
78 si VIHER Nejc 18 ans Maribor
78 pt SILVA Tiago 19 ans FC Porto
78 fr ZOHOURI Guy Noël 19 ans Havre AC
78 br LUIS OTÁVIO 19 ans Orlando City
78 cd AHOKA Jules 20 ans Sunderland
78 uy AMARO Mauricio 20 ans Atlanta United
77 nl PEREIRA DA GAMA Jadiel 16 ans PEC Zwolle
77 en ALABI Sam 17 ans Newcastle
76 co LOBOA Halam 20 ans Independiente Medellín
75 pt BADU Isaac 16 ans Chelsea
74 fr ALLEDJI Ezekiel 16 ans FC Nantes
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La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.

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Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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