FM27 : Pépites et meilleurs jeunes milieux défensifs centraux (MDC)

Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste de milieu défensif central. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM27, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.
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La signification des notes des joueurs :
- 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
- 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
- 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.
Milieux défensifs centraux (MDC)
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|91
|BOUADDI Ayyoub
|18 ans
|Man City
|90
|ZAÏRE-EMERY Warren
|20 ans
|PSG
|86
|INAO OULAÏ Christ
|20 ans
|Fiorentina
|85
|ZÉ LUCAS
|18 ans
|Cruzeiro
|84
|NAKAJIMA Yotaro
|20 ans
|Hiroshima
|84
|ATANGANA Valentin
|20 ans
|Al Ahli
|83
|ABDELRAHIM Omar
|17 ans
|Al-Ahly
|83
|JUNIOR MANDZA
|17 ans
|OGC Nice
|83
|ARDEN Elias
|17 ans
|Fortuna Düsseldorf
|83
|VOSSAH Alexis
|18 ans
|Toulouse FC
|83
|GABRIEL MOSCARDO
|20 ans
|PSG
|83
|STANKOVIĆ Aleksandar
|20 ans
|Inter
|83
|CESTERO Jorge
|20 ans
|R. Madrid
|83
|ASÉKO Noël
|20 ans
|Eintracht Frankfurt
|83
|YIRENKYI Caleb
|20 ans
|Coventry
|82
|EZE David
|16 ans
|Man Utd
|82
|WEINHANDL Luca
|17 ans
|SK Sturm Graz
|82
|TERRY Jude
|17 ans
|LAFC
|82
|QUINTAS Rafael
|18 ans
|SLB
|82
|BULATOVIĆ Andrija
|19 ans
|RC Lens
|82
|KEKANA Gomolemo
|20 ans
|Sundowns
|82
|KONAK Yunus Emre
|20 ans
|Brentford
|81
|MAYBACH Philipp
|18 ans
|FK Austria Vienna
|81
|DIABATÉ Ousmane
|18 ans
|Newcastle
|81
|OLUSESI Callum
|19 ans
|Spurs
|81
|ĆATOVIĆ Mirza
|19 ans
|VfB Stuttgart
|81
|SOUSA Diogo
|20 ans
|Strasbourg
|81
|VARGAS Obed
|20 ans
|A. Madrid
|81
|SYLLA Fodé
|20 ans
|Sion
|80
|ABBEY Jerome
|16 ans
|Wolves
|80
|SILVA Luís
|16 ans
|Benfica
|80
|CASSIM Karim
|16 ans
|Man Utd
|80
|MÅNSSON Oliver
|16 ans
|IFK Göteborg
|80
|MUNONGO Believe
|16 ans
|FC Metz
|80
|FAHRENHORST Luke
|17 ans
|Borussia Dortmund
|80
|GAMBÔA Sandro
|17 ans
|Sporting CP
|80
|KABA Mussa
|17 ans
|Borussia Dortmund
|80
|LUCAS RODRIGUES
|18 ans
|Goiás
|80
|MARQUÉS Tommy
|19 ans
|BRG
|80
|DAGA Daniel
|19 ans
|Molde
|80
|ROMANO Alessandro
|20 ans
|AS Roma
|80
|ANDRÉ
|20 ans
|Corinthians
|80
|CICHELLA Matteo
|20 ans
|Frosinone
|80
|MONTIEL Eliás
|20 ans
|Atlas
|80
|NZINGOULA Rabby
|20 ans
|West Brom
|79
|WYGANOWSKI Aleksander
|17 ans
|Legia
|79
|OROZCO Matías
|18 ans
|Brighton
|79
|MAYOL Aaron
|18 ans
|Valencia
|79
|REGIARDO Luca
|19 ans
|Newell's
|79
|POPOOLA Ridwan
|19 ans
|Al-Wasl
|79
|SERGIO MARTÍNEZ
|19 ans
|R. Madrid
|79
|ALTOZANO Edu
|19 ans
|Sevilla
|79
|BAMBA Aladji
|19 ans
|Newcastle
|79
|DOUÉ Eddy
|20 ans
|Estrela da Amadora SAD
|79
|KELLY Daniel
|20 ans
|Millwall
|79
|ADEMI Faton
|20 ans
|SpVgg Greuther Fürth
|78
|CASTILLO Ederson
|17 ans
|Liga de Quito
|78
|OKON-ENGSTLER Gianluca
|17 ans
|Club Brugge
|78
|VIHER Nejc
|18 ans
|Maribor
|78
|SILVA Tiago
|19 ans
|FC Porto
|78
|ZOHOURI Guy Noël
|19 ans
|Havre AC
|78
|LUIS OTÁVIO
|19 ans
|Orlando City
|78
|AHOKA Jules
|20 ans
|Sunderland
|78
|AMARO Mauricio
|20 ans
|Atlanta United
|77
|PEREIRA DA GAMA Jadiel
|16 ans
|PEC Zwolle
|77
|ALABI Sam
|17 ans
|Newcastle
|76
|LOBOA Halam
|20 ans
|Independiente Medellín
|75
|BADU Isaac
|16 ans
|Chelsea
|74
|ALLEDJI Ezekiel
|16 ans
|FC Nantes
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La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.
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