FM27 : Pépites et meilleurs jeunes milieux défensifs centraux (MDC)

Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 27, au poste de milieu défensif central (MDC).

Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste de milieu défensif central. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM27, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.



85+ - Futur potentiel Ballon d'Or .

- . 81+ - Futur joueur de classe mondiale.

80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.

Milieux défensifs centraux (MDC)

Notes Nom Âge Club 91 BOUADDI Ayyoub 18 ans Man City 90 ZAÏRE-EMERY Warren 20 ans PSG 86 INAO OULAÏ Christ 20 ans Fiorentina 85 ZÉ LUCAS 18 ans Cruzeiro 84 NAKAJIMA Yotaro 20 ans Hiroshima 84 ATANGANA Valentin 20 ans Al Ahli 83 ABDELRAHIM Omar 17 ans Al-Ahly 83 JUNIOR MANDZA 17 ans OGC Nice 83 ARDEN Elias 17 ans Fortuna Düsseldorf 83 VOSSAH Alexis 18 ans Toulouse FC 83 GABRIEL MOSCARDO 20 ans PSG 83 STANKOVIĆ Aleksandar 20 ans Inter 83 CESTERO Jorge 20 ans R. Madrid 83 ASÉKO Noël 20 ans Eintracht Frankfurt 83 YIRENKYI Caleb 20 ans Coventry 82 EZE David 16 ans Man Utd 82 WEINHANDL Luca 17 ans SK Sturm Graz 82 TERRY Jude 17 ans LAFC 82 QUINTAS Rafael 18 ans SLB 82 BULATOVIĆ Andrija 19 ans RC Lens 82 KEKANA Gomolemo 20 ans Sundowns 82 KONAK Yunus Emre 20 ans Brentford 81 MAYBACH Philipp 18 ans FK Austria Vienna 81 DIABATÉ Ousmane 18 ans Newcastle 81 OLUSESI Callum 19 ans Spurs 81 ĆATOVIĆ Mirza 19 ans VfB Stuttgart 81 SOUSA Diogo 20 ans Strasbourg 81 VARGAS Obed 20 ans A. Madrid 81 SYLLA Fodé 20 ans Sion 80 ABBEY Jerome 16 ans Wolves 80 SILVA Luís 16 ans Benfica 80 CASSIM Karim 16 ans Man Utd 80 MÅNSSON Oliver 16 ans IFK Göteborg 80 MUNONGO Believe 16 ans FC Metz 80 FAHRENHORST Luke 17 ans Borussia Dortmund 80 GAMBÔA Sandro 17 ans Sporting CP 80 KABA Mussa 17 ans Borussia Dortmund 80 LUCAS RODRIGUES 18 ans Goiás 80 MARQUÉS Tommy 19 ans BRG 80 DAGA Daniel 19 ans Molde 80 ROMANO Alessandro 20 ans AS Roma 80 ANDRÉ 20 ans Corinthians 80 CICHELLA Matteo 20 ans Frosinone 80 MONTIEL Eliás 20 ans Atlas 80 NZINGOULA Rabby 20 ans West Brom 79 WYGANOWSKI Aleksander 17 ans Legia 79 OROZCO Matías 18 ans Brighton 79 MAYOL Aaron 18 ans Valencia 79 REGIARDO Luca 19 ans Newell's 79 POPOOLA Ridwan 19 ans Al-Wasl 79 SERGIO MARTÍNEZ 19 ans R. Madrid 79 ALTOZANO Edu 19 ans Sevilla 79 BAMBA Aladji 19 ans Newcastle 79 DOUÉ Eddy 20 ans Estrela da Amadora SAD 79 KELLY Daniel 20 ans Millwall 79 ADEMI Faton 20 ans SpVgg Greuther Fürth 78 CASTILLO Ederson 17 ans Liga de Quito 78 OKON-ENGSTLER Gianluca 17 ans Club Brugge 78 VIHER Nejc 18 ans Maribor 78 SILVA Tiago 19 ans FC Porto 78 ZOHOURI Guy Noël 19 ans Havre AC 78 LUIS OTÁVIO 19 ans Orlando City 78 AHOKA Jules 20 ans Sunderland 78 AMARO Mauricio 20 ans Atlanta United 77 PEREIRA DA GAMA Jadiel 16 ans PEC Zwolle 77 ALABI Sam 17 ans Newcastle 76 LOBOA Halam 20 ans Independiente Medellín 75 BADU Isaac 16 ans Chelsea 74 ALLEDJI Ezekiel 16 ans FC Nantes Plus de pépites et meilleurs jeunes

La signification des notes des joueurs :

La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.



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