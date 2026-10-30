FM27 : Pépites et meilleurs jeunes buteurs (BU)

Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste de buteur ou avant-centre. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM27, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.
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La signification des notes des joueurs :
- 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
- 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
- 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.
Buteurs (BU)
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|91
|ORYNBASAR Däulet
|17 ans
|Qaırat-Jastar
|90
|KROUPI Eli Junior
|20 ans
|Bournemouth
|89
|ENDRICK
|19 ans
|R. Madrid
|88
|DANNS Jayden
|20 ans
|Liverpool
|87
|MEGNAN Laciné
|16 ans
|Montpellier
|87
|GRAY Harry
|17 ans
|Leeds
|87
|ARENA Antonio
|17 ans
|AS Roma
|87
|AMBÆK Jacob
|18 ans
|Brøndby IF
|87
|KOFANE Christian
|19 ans
|Bayer 04
|87
|ESPÍ Carlos
|20 ans
|R. Madrid
|86
|SATPAYEV Dastan
|17 ans
|Chelsea
|86
|LÓPEZ Guille
|17 ans
|R. Madrid
|86
|ABDELKARIM Hamza
|18 ans
|Barcelona
|86
|ÜNÜVAR Emre
|18 ans
|Ajax
|85
|MONO MARTÍNEZ
|16 ans
|Querétaro
|85
|BRO HANSEN Mikkel
|17 ans
|PSV
|85
|OBI Chido
|18 ans
|Man Utd
|85
|CAMARDA Francesco
|18 ans
|AC Milan
|85
|GOMES RODRÍGUEZ Alejandro
|18 ans
|OL
|85
|SANDOVAL Santiago
|18 ans
|Chivas
|85
|RYAN FRANCISCO
|19 ans
|São Paulo
|85
|SILVA Gabriel
|19 ans
|Sporting CP
|85
|TZIMAS Stefanos
|20 ans
|Brighton
|84
|CISNEROS Santiago
|16 ans
|León
|84
|MADJO Brian
|17 ans
|Aston Villa
|84
|NDJANTOU Quentin
|18 ans
|PSG
|84
|BARROSO Jaime
|18 ans
|R. Madrid
|84
|VAZ Robinio
|19 ans
|AS Roma
|84
|KOSTOULAS Babis
|19 ans
|Brighton
|84
|BOTELI Winsley
|20 ans
|Sion
|83
|CABRAL Bruno
|15 ans
|River Plate
|83
|DEDIĆ Jakov
|16 ans
|TSG 1899 Hoffenheim
|83
|FABRICIO PRADO
|16 ans
|Internacional
|83
|MOLEBE Enzo
|18 ans
|OL
|83
|TOKUMURA Futa
|18 ans
|FC Machida
|83
|RAYAN
|19 ans
|Bournemouth
|83
|PETIT Gonzalo
|19 ans
|Real Hispalis
|83
|GUIU Marc
|20 ans
|RB Leipzig
|82
|HAK Xavi
|15 ans
|Feyenoord
|82
|DIALLO Mamadou
|16 ans
|Angers SCO
|82
|ENZO
|16 ans
|R. Madrid
|82
|THAYLON
|16 ans
|Cruzeiro
|82
|BEN-SIMON Ilay
|17 ans
|Maccabi Tel-Aviv
|82
|RAMOS Yeremaiah
|17 ans
|R. Madrid
|82
|ALCARAZ Alan
|17 ans
|Argentinos Jrs.
|82
|MEÏTÉ Mohamed
|18 ans
|Al Hilal
|82
|DAÐASON Viktor Bjarki
|18 ans
|FC København
|82
|MHEUKA Shumaira
|18 ans
|Chelsea
|82
|DELL
|18 ans
|Bahia
|82
|IDDRISSOU Jamal
|18 ans
|Inter Under 23
|82
|SHINKAWA Shion
|18 ans
|STVV
|82
|HALL Julian
|18 ans
|New York
|82
|KOVÁCS Bendegúz
|19 ans
|AZ
|82
|ESTEBAN Sergio
|19 ans
|A. Madrid
|82
|ILENIKHENA George
|19 ans
|Al Ittihad
|82
|PERROTTA Tiziano
|19 ans
|Elche
|82
|FURO Kaye
|19 ans
|Brentford
|82
|CÁRDENAS Alejandro
|19 ans
|Club América
|82
|TOKUDA Homare
|19 ans
|Kashima
|82
|JANNEH Omar
|19 ans
|Lausanne
|82
|FREITAS Joaquín
|19 ans
|Flamengo
|82
|MBICK Micah
|19 ans
|Charlton
|82
|FOFANA Rayan
|20 ans
|RC Lens
|82
|MILOŠEVIĆ Jovan
|20 ans
|BRG
|82
|CHIAKHA Amin
|20 ans
|Rosenborg
|81
|KREJČÍ Tobiáš
|16 ans
|Sparta Prague
|81
|CADAMARTERI Caelan
|16 ans
|Man City
|81
|RIBEIRO Martim
|16 ans
|Sporting CP
|81
|DAMJANOVIĆ Aleksa
|17 ans
|Bayer 04
|81
|EVANS Jake
|17 ans
|Leicester
|81
|LATURNUS Vitalii
|17 ans
|Aqtöbe
|81
|DAVID NOGUEIRA
|17 ans
|Santos
|81
|CUBO Miguel
|18 ans
|A. Madrid
|81
|LONTANI Simone
|18 ans
|Parma Calcio
|81
|ESPOSITO Mattia
|18 ans
|Napoli
|81
|MOUNGUENGUE Pierre
|18 ans
|Dynamo Kyiv
|81
|MARULANDA Miguel
|18 ans
|Envigado F.C.
|81
|STEPANOV Artem
|18 ans
|Bayer 04
|81
|LONDOÑO Santiago
|18 ans
|León
|81
|KUSI-ASARE Jonah
|19 ans
|Fulham
|81
|VAN PERSIE Shaqueel
|19 ans
|Feyenoord
|81
|ONISHI Ritsu
|19 ans
|Waseda Univ.
|81
|CHÉRIF Sidiki
|19 ans
|Coventry
|81
|LUCA MEIRELLES
|19 ans
|Shakhtar
|81
|KOSTIĆ Andrej
|19 ans
|AC Milan
|81
|MOSCONI Mattia
|19 ans
|Inter Under 23
|81
|PABLO GARCÍA
|20 ans
|R. Santander
|80
|ZEKOVIC Bojan
|16 ans
|OL
|80
|FARKAS Timót
|16 ans
|AZ
|80
|EZENWATA Chizzy
|17 ans
|Chelsea
|80
|JOÃO BEZERRA
|17 ans
|Internacional
|80
|STAFF Alexander
|18 ans
|Eintracht Frankfurt
|80
|DURMIŠI Arman
|18 ans
|Zebre U23
|80
|DOMÈNECH Marc
|19 ans
|Mallorca
|80
|LOZANO Manex
|19 ans
|A. Bilbao
|80
|EKHATOR Jeff
|19 ans
|Juventus
|80
|WILSON James
|19 ans
|Hearts
|80
|STANGE Otto
|19 ans
|Hamburger SV
|80
|ORAKPO Victor
|20 ans
|OGC Nice
|80
|BRUNNER Paris
|20 ans
|AS Monaco
|80
|KAUÃ ELIAS
|20 ans
|Shakhtar
|80
|CARRIZO Maher
|20 ans
|Ajax
|80
|MOERSTEDT Max
|20 ans
|TSG Hoffenheim
|80
|SULE
|20 ans
|Leganés
|79
|TAPSOBA Loukman
|16 ans
|Réal du Faso
|79
|DIEGO MINETE
|17 ans
|Vasco
|79
|JAKUPOVIĆ Malik
|17 ans
|Philadelphia
|79
|ANGULO Juan Riquelme
|18 ans
|Sunderland
|79
|DE MARTIS Thomás
|18 ans
|Lanús
|79
|SCHERRER Nevio
|18 ans
|St. Gallen
|79
|ARIERHI Kparobo
|19 ans
|Lillestrøm
|79
|ARNU
|19 ans
|Valladolid
|79
|WILSON Rory
|20 ans
|Aston Villa
|78
|LEMBAKOALI Alan
|16 ans
|Benfica
|78
|JOSEPH Vincent
|16 ans
|Arsenal
|78
|MANNEH Abdoulie
|20 ans
|Mjällby AIF
|72
|OGUNDU Uchenna
|20 ans
|Augsburg
|Plus de pépites et meilleurs jeunes
La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.
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