FM27 : Pépites et meilleurs jeunes buteurs (BU)

Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 27, au poste de buteur (BU) ou avant-centre.

Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste de buteur ou avant-centre. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM27, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.



85+ - Futur potentiel Ballon d'Or .

- . 81+ - Futur joueur de classe mondiale.

80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.

Buteurs (BU)

Notes Nom Âge Club 91 ORYNBASAR Däulet 17 ans Qaırat-Jastar 90 KROUPI Eli Junior 20 ans Bournemouth 89 ENDRICK 19 ans R. Madrid 88 DANNS Jayden 20 ans Liverpool 87 MEGNAN Laciné 16 ans Montpellier 87 GRAY Harry 17 ans Leeds 87 ARENA Antonio 17 ans AS Roma 87 AMBÆK Jacob 18 ans Brøndby IF 87 KOFANE Christian 19 ans Bayer 04 87 ESPÍ Carlos 20 ans R. Madrid 86 SATPAYEV Dastan 17 ans Chelsea 86 LÓPEZ Guille 17 ans R. Madrid 86 ABDELKARIM Hamza 18 ans Barcelona 86 ÜNÜVAR Emre 18 ans Ajax 85 MONO MARTÍNEZ 16 ans Querétaro 85 BRO HANSEN Mikkel 17 ans PSV 85 OBI Chido 18 ans Man Utd 85 CAMARDA Francesco 18 ans AC Milan 85 GOMES RODRÍGUEZ Alejandro 18 ans OL 85 SANDOVAL Santiago 18 ans Chivas 85 RYAN FRANCISCO 19 ans São Paulo 85 SILVA Gabriel 19 ans Sporting CP 85 TZIMAS Stefanos 20 ans Brighton 84 CISNEROS Santiago 16 ans León 84 MADJO Brian 17 ans Aston Villa 84 NDJANTOU Quentin 18 ans PSG 84 BARROSO Jaime 18 ans R. Madrid 84 VAZ Robinio 19 ans AS Roma 84 KOSTOULAS Babis 19 ans Brighton 84 BOTELI Winsley 20 ans Sion 83 CABRAL Bruno 15 ans River Plate 83 DEDIĆ Jakov 16 ans TSG 1899 Hoffenheim 83 FABRICIO PRADO 16 ans Internacional 83 MOLEBE Enzo 18 ans OL 83 TOKUMURA Futa 18 ans FC Machida 83 RAYAN 19 ans Bournemouth 83 PETIT Gonzalo 19 ans Real Hispalis 83 GUIU Marc 20 ans RB Leipzig 82 HAK Xavi 15 ans Feyenoord 82 DIALLO Mamadou 16 ans Angers SCO 82 ENZO 16 ans R. Madrid 82 THAYLON 16 ans Cruzeiro 82 BEN-SIMON Ilay 17 ans Maccabi Tel-Aviv 82 RAMOS Yeremaiah 17 ans R. Madrid 82 ALCARAZ Alan 17 ans Argentinos Jrs. 82 MEÏTÉ Mohamed 18 ans Al Hilal 82 DAÐASON Viktor Bjarki 18 ans FC København 82 MHEUKA Shumaira 18 ans Chelsea 82 DELL 18 ans Bahia 82 IDDRISSOU Jamal 18 ans Inter Under 23 82 SHINKAWA Shion 18 ans STVV 82 HALL Julian 18 ans New York 82 KOVÁCS Bendegúz 19 ans AZ 82 ESTEBAN Sergio 19 ans A. Madrid 82 ILENIKHENA George 19 ans Al Ittihad 82 PERROTTA Tiziano 19 ans Elche 82 FURO Kaye 19 ans Brentford 82 CÁRDENAS Alejandro 19 ans Club América 82 TOKUDA Homare 19 ans Kashima 82 JANNEH Omar 19 ans Lausanne 82 FREITAS Joaquín 19 ans Flamengo 82 MBICK Micah 19 ans Charlton 82 FOFANA Rayan 20 ans RC Lens 82 MILOŠEVIĆ Jovan 20 ans BRG 82 CHIAKHA Amin 20 ans Rosenborg 81 KREJČÍ Tobiáš 16 ans Sparta Prague 81 CADAMARTERI Caelan 16 ans Man City 81 RIBEIRO Martim 16 ans Sporting CP 81 DAMJANOVIĆ Aleksa 17 ans Bayer 04 81 EVANS Jake 17 ans Leicester 81 LATURNUS Vitalii 17 ans Aqtöbe 81 DAVID NOGUEIRA 17 ans Santos 81 CUBO Miguel 18 ans A. Madrid 81 LONTANI Simone 18 ans Parma Calcio 81 ESPOSITO Mattia 18 ans Napoli 81 MOUNGUENGUE Pierre 18 ans Dynamo Kyiv 81 MARULANDA Miguel 18 ans Envigado F.C. 81 STEPANOV Artem 18 ans Bayer 04 81 LONDOÑO Santiago 18 ans León 81 KUSI-ASARE Jonah 19 ans Fulham 81 VAN PERSIE Shaqueel 19 ans Feyenoord 81 ONISHI Ritsu 19 ans Waseda Univ. 81 CHÉRIF Sidiki 19 ans Coventry 81 LUCA MEIRELLES 19 ans Shakhtar 81 KOSTIĆ Andrej 19 ans AC Milan 81 MOSCONI Mattia 19 ans Inter Under 23 81 PABLO GARCÍA 20 ans R. Santander 80 ZEKOVIC Bojan 16 ans OL 80 FARKAS Timót 16 ans AZ 80 EZENWATA Chizzy 17 ans Chelsea 80 JOÃO BEZERRA 17 ans Internacional 80 STAFF Alexander 18 ans Eintracht Frankfurt 80 DURMIŠI Arman 18 ans Zebre U23 80 DOMÈNECH Marc 19 ans Mallorca 80 LOZANO Manex 19 ans A. Bilbao 80 EKHATOR Jeff 19 ans Juventus 80 WILSON James 19 ans Hearts 80 STANGE Otto 19 ans Hamburger SV 80 ORAKPO Victor 20 ans OGC Nice 80 BRUNNER Paris 20 ans AS Monaco 80 KAUÃ ELIAS 20 ans Shakhtar 80 CARRIZO Maher 20 ans Ajax 80 MOERSTEDT Max 20 ans TSG Hoffenheim 80 SULE 20 ans Leganés 79 TAPSOBA Loukman 16 ans Réal du Faso 79 DIEGO MINETE 17 ans Vasco 79 JAKUPOVIĆ Malik 17 ans Philadelphia 79 ANGULO Juan Riquelme 18 ans Sunderland 79 DE MARTIS Thomás 18 ans Lanús 79 SCHERRER Nevio 18 ans St. Gallen 79 ARIERHI Kparobo 19 ans Lillestrøm 79 ARNU 19 ans Valladolid 79 WILSON Rory 20 ans Aston Villa 78 LEMBAKOALI Alan 16 ans Benfica 78 JOSEPH Vincent 16 ans Arsenal 78 MANNEH Abdoulie 20 ans Mjällby AIF 72 OGUNDU Uchenna 20 ans Augsburg Plus de pépites et meilleurs jeunes

La signification des notes des joueurs :

La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.



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