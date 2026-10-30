FM27 : Pépites et meilleurs jeunes buteurs (BU)

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 30 octobre 2026 à 14h00
Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 27, au poste de buteur (BU) ou avant-centre.
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FM27 : Pépites et meilleurs jeunes buteurs (BU)

Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste de buteur ou avant-centre. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM27, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.

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La signification des notes des joueurs :

  • 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
  • 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
  • 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.

Buteurs (BU)

Notes Nom Âge Club
91 kz ORYNBASAR Däulet 17 ans Qaırat-Jastar
90 fr KROUPI Eli Junior 20 ans Bournemouth
89 br ENDRICK 19 ans R. Madrid
88 en DANNS Jayden 20 ans Liverpool
87 fr MEGNAN Laciné 16 ans Montpellier
87 en GRAY Harry 17 ans Leeds
87 it ARENA Antonio 17 ans AS Roma
87 dk AMBÆK Jacob 18 ans Brøndby IF
87 cm KOFANE Christian 19 ans Bayer 04
87 es ESPÍ Carlos 20 ans R. Madrid
86 kz SATPAYEV Dastan 17 ans Chelsea
86 es LÓPEZ Guille 17 ans R. Madrid
86 eg ABDELKARIM Hamza 18 ans Barcelona
86 nl ÜNÜVAR Emre 18 ans Ajax
85 mx MONO MARTÍNEZ 16 ans Querétaro
85 dk BRO HANSEN Mikkel 17 ans PSV
85 dk OBI Chido 18 ans Man Utd
85 it CAMARDA Francesco 18 ans AC Milan
85 en GOMES RODRÍGUEZ Alejandro 18 ans OL
85 mx SANDOVAL Santiago 18 ans Chivas
85 br RYAN FRANCISCO 19 ans São Paulo
85 pt SILVA Gabriel 19 ans Sporting CP
85 gr TZIMAS Stefanos 20 ans Brighton
84 mx CISNEROS Santiago 16 ans León
84 en MADJO Brian 17 ans Aston Villa
84 fr NDJANTOU Quentin 18 ans PSG
84 es BARROSO Jaime 18 ans R. Madrid
84 fr VAZ Robinio 19 ans AS Roma
84 gr KOSTOULAS Babis 19 ans Brighton
84 ch BOTELI Winsley 20 ans Sion
83 ar CABRAL Bruno 15 ans River Plate
83 hr DEDIĆ Jakov 16 ans TSG 1899 Hoffenheim
83 br FABRICIO PRADO 16 ans Internacional
83 fr MOLEBE Enzo 18 ans OL
83 jp TOKUMURA Futa 18 ans FC Machida
83 br RAYAN 19 ans Bournemouth
83 uy PETIT Gonzalo 19 ans Real Hispalis
83 es GUIU Marc 20 ans RB Leipzig
82 nl HAK Xavi 15 ans Feyenoord
82 fr DIALLO Mamadou 16 ans Angers SCO
82 es ENZO 16 ans R. Madrid
82 br THAYLON 16 ans Cruzeiro
82 il BEN-SIMON Ilay 17 ans Maccabi Tel-Aviv
82 es RAMOS Yeremaiah 17 ans R. Madrid
82 ar ALCARAZ Alan 17 ans Argentinos Jrs.
82 fr MEÏTÉ Mohamed 18 ans Al Hilal
82 is DAÐASON Viktor Bjarki 18 ans FC København
82 en MHEUKA Shumaira 18 ans Chelsea
82 br DELL 18 ans Bahia
82 it IDDRISSOU Jamal 18 ans Inter Under 23
82 jp SHINKAWA Shion 18 ans STVV
82 us HALL Julian 18 ans New York
82 hu KOVÁCS Bendegúz 19 ans AZ
82 es ESTEBAN Sergio 19 ans A. Madrid
82 ng ILENIKHENA George 19 ans Al Ittihad
82 ar PERROTTA Tiziano 19 ans Elche
82 be FURO Kaye 19 ans Brentford
82 mx CÁRDENAS Alejandro 19 ans Club América
82 jp TOKUDA Homare 19 ans Kashima
82 es JANNEH Omar 19 ans Lausanne
82 ar FREITAS Joaquín 19 ans Flamengo
82 en MBICK Micah 19 ans Charlton
82 ci FOFANA Rayan 20 ans RC Lens
82 rs MILOŠEVIĆ Jovan 20 ans BRG
82 dz CHIAKHA Amin 20 ans Rosenborg
81 cz KREJČÍ Tobiáš 16 ans Sparta Prague
81 sco CADAMARTERI Caelan 16 ans Man City
81 pt RIBEIRO Martim 16 ans Sporting CP
81 rs DAMJANOVIĆ Aleksa 17 ans Bayer 04
81 en EVANS Jake 17 ans Leicester
81 kz LATURNUS Vitalii 17 ans Aqtöbe
81 br DAVID NOGUEIRA 17 ans Santos
81 es CUBO Miguel 18 ans A. Madrid
81 it LONTANI Simone 18 ans Parma Calcio
81 it ESPOSITO Mattia 18 ans Napoli
81 fr MOUNGUENGUE Pierre 18 ans Dynamo Kyiv
81 co MARULANDA Miguel 18 ans Envigado F.C.
81 ua STEPANOV Artem 18 ans Bayer 04
81 co LONDOÑO Santiago 18 ans León
81 se KUSI-ASARE Jonah 19 ans Fulham
81 nl VAN PERSIE Shaqueel 19 ans Feyenoord
81 jp ONISHI Ritsu 19 ans Waseda Univ.
81 fr CHÉRIF Sidiki 19 ans Coventry
81 br LUCA MEIRELLES 19 ans Shakhtar
81 me KOSTIĆ Andrej 19 ans AC Milan
81 it MOSCONI Mattia 19 ans Inter Under 23
81 es PABLO GARCÍA 20 ans R. Santander
80 fr ZEKOVIC Bojan 16 ans OL
80 hu FARKAS Timót 16 ans AZ
80 en EZENWATA Chizzy 17 ans Chelsea
80 br JOÃO BEZERRA 17 ans Internacional
80 de STAFF Alexander 18 ans Eintracht Frankfurt
80 al DURMIŠI Arman 18 ans Zebre U23
80 es DOMÈNECH Marc 19 ans Mallorca
80 es LOZANO Manex 19 ans A. Bilbao
80 it EKHATOR Jeff 19 ans Juventus
80 sco WILSON James 19 ans Hearts
80 de STANGE Otto 19 ans Hamburger SV
80 ng ORAKPO Victor 20 ans OGC Nice
80 de BRUNNER Paris 20 ans AS Monaco
80 br KAUÃ ELIAS 20 ans Shakhtar
80 ar CARRIZO Maher 20 ans Ajax
80 de MOERSTEDT Max 20 ans TSG Hoffenheim
80 es SULE 20 ans Leganés
79 bf TAPSOBA Loukman 16 ans Réal du Faso
79 br DIEGO MINETE 17 ans Vasco
79 us JAKUPOVIĆ Malik 17 ans Philadelphia
79 ec ANGULO Juan Riquelme 18 ans Sunderland
79 ar DE MARTIS Thomás 18 ans Lanús
79 ch SCHERRER Nevio 18 ans St. Gallen
79 ng ARIERHI Kparobo 19 ans Lillestrøm
79 es ARNU 19 ans Valladolid
79 sco WILSON Rory 20 ans Aston Villa
78 sk LEMBAKOALI Alan 16 ans Benfica
78 en JOSEPH Vincent 16 ans Arsenal
78 gm MANNEH Abdoulie 20 ans Mjällby AIF
72 ng OGUNDU Uchenna 20 ans Augsburg
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La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.

Pour rappel, Football Manager 27 est disponible depuis le 10 novembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :

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    • Carte PSN de 100 €93,99 € au lieu de 100 €, soit 6 % de réduction.
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Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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