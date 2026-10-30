FM27 : Pépites et meilleurs jeunes ailiers gauches (AG)

Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 27, au poste d'ailier gauche (AG).

Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste d'ailier gauche. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM27, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.



85+ - Futur potentiel Ballon d'Or .

- . 81+ - Futur joueur de classe mondiale.

80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.

Ailiers gauches (AG)

Notes Nom Âge Club 92 NGUMOHA Rio 17 ans Liverpool 90 DIOMANDÉ Yan 19 ans R. Madrid 88 GABRIEL MEC 18 ans FC Porto 88 CISSE Alphadjo 19 ans AC Milan 88 PRESTIANNI Gianluca 20 ans Benfica 87 SATO Ryunosuke 19 ans Valencia 86 FERNANDEZ Noah 18 ans PSV 86 EL MALA Saïd 19 ans 1. FC Köln 86 OLDERHEIM Sebastian 19 ans Stabæk 86 GONÇALVES Flávio 19 ans Sporting CP 86 JESÚS RODRÍGUEZ 20 ans Como 85 FRAGOZO Luis 16 ans Emelec 85 HAMDANI Adil 17 ans OL 85 MONGA Jeremy 17 ans Man City 85 BARTISHVILI Andria 17 ans Kolkheti-1913 85 PEDRO 20 ans Zenit 84 DARKO Denzel 16 ans Ajax 84 HIMBERT Rémi 18 ans OL 83 EDUARDO CONCEIÇÃO 16 ans Palmeiras 83 SRB Matouš 16 ans FC Bayern 83 RIQUELME 17 ans Atlético Mineiro 83 WITBOOI Emile 17 ans Cape Town City 83 SPITEN-NYSÆTER Oskar 18 ans Molde 83 MARCHAL Álex 18 ans Real San Sebastián 83 CIRIA Alexis 18 ans R. Madrid 83 PADIME Mpho 19 ans Orlando Pirates 82 CROCI Federico 16 ans Fiorentina 82 KOHN Dennis 16 ans Sheff Wed 82 POLLI 16 ans Espanyol 82 ZINHAGEL Jivayno 17 ans Feyenoord 82 ESCORCIA José 17 ans Atlético Nacional 82 ONIA SEKE Jayden 17 ans RSC Anderlecht 82 SONNI-LAMBIE Josh 18 ans Liverpool 82 DIAOUNE Soriba 18 ans LOSC 82 DETOURBET Mathys 19 ans Man City 82 BOUZIANE Wassim 19 ans AZ 82 ROBINSON Jay 19 ans Southampton 81 GÜTHER Linus 16 ans Union Berlin 81 NADSON 17 ans Santos 81 RUAN PABLO 17 ans Bahia 81 GADOU Arone 17 ans Reims 81 ALBERT Mathis 17 ans Borussia Dortmund 81 LYAN 17 ans Bahia 81 OZHIANVUNA Victor 17 ans Shamrock Rovers 81 SALAH Mahmoud 18 ans Al-Ahly 81 WESLEY NATÃ 18 ans Fluminense 81 PIETUSZEWSKI Oskar 18 ans FC Porto 81 CORDERO Antoñito 19 ans Newcastle 81 DE WIT Tycho 19 ans AZ 81 ROSIER Lucas 19 ans Rennes 81 GUSTAVO NUNES 20 ans Brentford 81 BOUABRÉ Saïmon 20 ans Al Hilal 81 YOKOYAMA Yumeki 20 ans C-Osaka 81 ANAI 20 ans Atlético Pamplona 80 ANDERSSON Alexander 16 ans Djurgårdens IF 80 KVARATSKHELIA Tornike 16 ans Dinamo Tbilisi 80 PIPITÒ Giuseppe 16 ans Juventus 80 DEL PINO Santiago 17 ans R. Madrid 80 AJAYI Noah 17 ans Man Utd 80 ŠKAFAR ŽUŽIĆ Nik 17 ans Istra 1961 80 REMADNIA Saïd 17 ans OM 80 MOSER Johannes 18 ans FC RB Salzburg 80 BISIWU Jesse 18 ans Barcelona 80 TOURÉ Bazoumana 20 ans Newcastle 80 MALOUDA Aaron 20 ans Basel 80 BISCHOFF Clement 20 ans FC RB Salzburg 79 ARBOLEDA Cristián 16 ans Atlético Nacional 79 CRUZ Rafa 16 ans Las Palmas 79 MARTÍNEZ Johan 17 ans Independiente del Valle 79 VERÓN Alex 17 ans Vélez 79 BOSEY Jean-Baptiste 18 ans Strasbourg 79 CACCIAMANI Alessio 19 ans Torino 79 SANUSI Trevan 19 ans Newcastle 79 CAMARA Oumar 19 ans VTSC 79 PRZYBOREK Adrian 19 ans Lazio 79 MESSI Rayane 19 ans Strasbourg 79 HUGO LÓPEZ 19 ans Villarreal 79 KOUMAS Lewis 20 ans Liverpool 79 CURTIS Findlay 20 ans Rangers 79 WATSON Tommy 20 ans Brighton 79 ANDRADE Tiago 20 ans Moreirense 78 ELIMOGHALE Destiny 17 ans Juventus 78 EMEKA Owen 17 ans Granada 78 GOMIS Tidiam 19 ans RB Leipzig 78 MATHEUS REIS 19 ans Fluminense 78 DURANVILLE Julien 20 ans OL 78 IBRAHIMOVIĆ Arijon 20 ans FC Bayern 78 ANDINO Santino 20 ans Panathinaikos 78 SAUER Leo 20 ans VfB Stuttgart 77 BAILEY-JOSEPH Brando 17 ans Arsenal 77 IMGA Christian 17 ans A. Bilbao 77 GUERRA Gustavo 17 ans FC Porto 77 ZEITLER Deniz 19 ans TSG Hoffenheim 77 SANI Suleman 19 ans Al Qadsiah 77 SLITI Aymen 20 ans Feyenoord 77 OPOKU Joseph 20 ans Swansea 76 JIMOH Shola 18 ans Inter Toronto 76 UMEH Jaden 18 ans SLB 75 MIKE Wisdom 17 ans Club Brugge 75 SILSBY Tyler 18 ans Brighton 74 GEORGE Tyrique 20 ans Everton 73 GLEBOV Kirill 20 ans CSKA Moscow 72 BALDÉ Fabio 20 ans Strasbourg 70 CLARKE Justin 17 ans Everton Plus de pépites et meilleurs jeunes

La signification des notes des joueurs :

La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.



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