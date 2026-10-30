FM27 : Pépites et meilleurs jeunes ailiers gauches (AG)

Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste d'ailier gauche. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM27, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.
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La signification des notes des joueurs :
- 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
- 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
- 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.
Ailiers gauches (AG)
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|92
|NGUMOHA Rio
|17 ans
|Liverpool
|90
|DIOMANDÉ Yan
|19 ans
|R. Madrid
|88
|GABRIEL MEC
|18 ans
|FC Porto
|88
|CISSE Alphadjo
|19 ans
|AC Milan
|88
|PRESTIANNI Gianluca
|20 ans
|Benfica
|87
|SATO Ryunosuke
|19 ans
|Valencia
|86
|FERNANDEZ Noah
|18 ans
|PSV
|86
|EL MALA Saïd
|19 ans
|1. FC Köln
|86
|OLDERHEIM Sebastian
|19 ans
|Stabæk
|86
|GONÇALVES Flávio
|19 ans
|Sporting CP
|86
|JESÚS RODRÍGUEZ
|20 ans
|Como
|85
|FRAGOZO Luis
|16 ans
|Emelec
|85
|HAMDANI Adil
|17 ans
|OL
|85
|MONGA Jeremy
|17 ans
|Man City
|85
|BARTISHVILI Andria
|17 ans
|Kolkheti-1913
|85
|PEDRO
|20 ans
|Zenit
|84
|DARKO Denzel
|16 ans
|Ajax
|84
|HIMBERT Rémi
|18 ans
|OL
|83
|EDUARDO CONCEIÇÃO
|16 ans
|Palmeiras
|83
|SRB Matouš
|16 ans
|FC Bayern
|83
|RIQUELME
|17 ans
|Atlético Mineiro
|83
|WITBOOI Emile
|17 ans
|Cape Town City
|83
|SPITEN-NYSÆTER Oskar
|18 ans
|Molde
|83
|MARCHAL Álex
|18 ans
|Real San Sebastián
|83
|CIRIA Alexis
|18 ans
|R. Madrid
|83
|PADIME Mpho
|19 ans
|Orlando Pirates
|82
|CROCI Federico
|16 ans
|Fiorentina
|82
|KOHN Dennis
|16 ans
|Sheff Wed
|82
|POLLI
|16 ans
|Espanyol
|82
|ZINHAGEL Jivayno
|17 ans
|Feyenoord
|82
|ESCORCIA José
|17 ans
|Atlético Nacional
|82
|ONIA SEKE Jayden
|17 ans
|RSC Anderlecht
|82
|SONNI-LAMBIE Josh
|18 ans
|Liverpool
|82
|DIAOUNE Soriba
|18 ans
|LOSC
|82
|DETOURBET Mathys
|19 ans
|Man City
|82
|BOUZIANE Wassim
|19 ans
|AZ
|82
|ROBINSON Jay
|19 ans
|Southampton
|81
|GÜTHER Linus
|16 ans
|Union Berlin
|81
|NADSON
|17 ans
|Santos
|81
|RUAN PABLO
|17 ans
|Bahia
|81
|GADOU Arone
|17 ans
|Reims
|81
|ALBERT Mathis
|17 ans
|Borussia Dortmund
|81
|LYAN
|17 ans
|Bahia
|81
|OZHIANVUNA Victor
|17 ans
|Shamrock Rovers
|81
|SALAH Mahmoud
|18 ans
|Al-Ahly
|81
|WESLEY NATÃ
|18 ans
|Fluminense
|81
|PIETUSZEWSKI Oskar
|18 ans
|FC Porto
|81
|CORDERO Antoñito
|19 ans
|Newcastle
|81
|DE WIT Tycho
|19 ans
|AZ
|81
|ROSIER Lucas
|19 ans
|Rennes
|81
|GUSTAVO NUNES
|20 ans
|Brentford
|81
|BOUABRÉ Saïmon
|20 ans
|Al Hilal
|81
|YOKOYAMA Yumeki
|20 ans
|C-Osaka
|81
|ANAI
|20 ans
|Atlético Pamplona
|80
|ANDERSSON Alexander
|16 ans
|Djurgårdens IF
|80
|KVARATSKHELIA Tornike
|16 ans
|Dinamo Tbilisi
|80
|PIPITÒ Giuseppe
|16 ans
|Juventus
|80
|DEL PINO Santiago
|17 ans
|R. Madrid
|80
|AJAYI Noah
|17 ans
|Man Utd
|80
|ŠKAFAR ŽUŽIĆ Nik
|17 ans
|Istra 1961
|80
|REMADNIA Saïd
|17 ans
|OM
|80
|MOSER Johannes
|18 ans
|FC RB Salzburg
|80
|BISIWU Jesse
|18 ans
|Barcelona
|80
|TOURÉ Bazoumana
|20 ans
|Newcastle
|80
|MALOUDA Aaron
|20 ans
|Basel
|80
|BISCHOFF Clement
|20 ans
|FC RB Salzburg
|79
|ARBOLEDA Cristián
|16 ans
|Atlético Nacional
|79
|CRUZ Rafa
|16 ans
|Las Palmas
|79
|MARTÍNEZ Johan
|17 ans
|Independiente del Valle
|79
|VERÓN Alex
|17 ans
|Vélez
|79
|BOSEY Jean-Baptiste
|18 ans
|Strasbourg
|79
|CACCIAMANI Alessio
|19 ans
|Torino
|79
|SANUSI Trevan
|19 ans
|Newcastle
|79
|CAMARA Oumar
|19 ans
|VTSC
|79
|PRZYBOREK Adrian
|19 ans
|Lazio
|79
|MESSI Rayane
|19 ans
|Strasbourg
|79
|HUGO LÓPEZ
|19 ans
|Villarreal
|79
|KOUMAS Lewis
|20 ans
|Liverpool
|79
|CURTIS Findlay
|20 ans
|Rangers
|79
|WATSON Tommy
|20 ans
|Brighton
|79
|ANDRADE Tiago
|20 ans
|Moreirense
|78
|ELIMOGHALE Destiny
|17 ans
|Juventus
|78
|EMEKA Owen
|17 ans
|Granada
|78
|GOMIS Tidiam
|19 ans
|RB Leipzig
|78
|MATHEUS REIS
|19 ans
|Fluminense
|78
|DURANVILLE Julien
|20 ans
|OL
|78
|IBRAHIMOVIĆ Arijon
|20 ans
|FC Bayern
|78
|ANDINO Santino
|20 ans
|Panathinaikos
|78
|SAUER Leo
|20 ans
|VfB Stuttgart
|77
|BAILEY-JOSEPH Brando
|17 ans
|Arsenal
|77
|IMGA Christian
|17 ans
|A. Bilbao
|77
|GUERRA Gustavo
|17 ans
|FC Porto
|77
|ZEITLER Deniz
|19 ans
|TSG Hoffenheim
|77
|SANI Suleman
|19 ans
|Al Qadsiah
|77
|SLITI Aymen
|20 ans
|Feyenoord
|77
|OPOKU Joseph
|20 ans
|Swansea
|76
|JIMOH Shola
|18 ans
|Inter Toronto
|76
|UMEH Jaden
|18 ans
|SLB
|75
|MIKE Wisdom
|17 ans
|Club Brugge
|75
|SILSBY Tyler
|18 ans
|Brighton
|74
|GEORGE Tyrique
|20 ans
|Everton
|73
|GLEBOV Kirill
|20 ans
|CSKA Moscow
|72
|BALDÉ Fabio
|20 ans
|Strasbourg
|70
|CLARKE Justin
|17 ans
|Everton
|Plus de pépites et meilleurs jeunes
La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.
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