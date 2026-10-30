FM27 : Pépites et meilleurs jeunes ailiers gauches (AG)

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 30 octobre 2026 à 14h00
Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 27, au poste d'ailier gauche (AG).
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FM27 : Pépites et meilleurs jeunes ailiers gauches (AG)

Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste d'ailier gauche. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM27, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.

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La signification des notes des joueurs :

  • 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
  • 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
  • 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.

Ailiers gauches (AG)

Notes Nom Âge Club
92 en NGUMOHA Rio 17 ans Liverpool
90 ci DIOMANDÉ Yan 19 ans R. Madrid
88 br GABRIEL MEC 18 ans FC Porto
88 it CISSE Alphadjo 19 ans AC Milan
88 ar PRESTIANNI Gianluca 20 ans Benfica
87 jp SATO Ryunosuke 19 ans Valencia
86 be FERNANDEZ Noah 18 ans PSV
86 de EL MALA Saïd 19 ans 1. FC Köln
86 no OLDERHEIM Sebastian 19 ans Stabæk
86 pt GONÇALVES Flávio 19 ans Sporting CP
86 es JESÚS RODRÍGUEZ 20 ans Como
85 ec FRAGOZO Luis 16 ans Emelec
85 fr HAMDANI Adil 17 ans OL
85 en MONGA Jeremy 17 ans Man City
85 ge BARTISHVILI Andria 17 ans Kolkheti-1913
85 br PEDRO 20 ans Zenit
84 nl DARKO Denzel 16 ans Ajax
84 fr HIMBERT Rémi 18 ans OL
83 br EDUARDO CONCEIÇÃO 16 ans Palmeiras
83 cz SRB Matouš 16 ans FC Bayern
83 br RIQUELME 17 ans Atlético Mineiro
83 za WITBOOI Emile 17 ans Cape Town City
83 no SPITEN-NYSÆTER Oskar 18 ans Molde
83 es MARCHAL Álex 18 ans Real San Sebastián
83 es CIRIA Alexis 18 ans R. Madrid
83 za PADIME Mpho 19 ans Orlando Pirates
82 it CROCI Federico 16 ans Fiorentina
82 en KOHN Dennis 16 ans Sheff Wed
82 es POLLI 16 ans Espanyol
82 nl ZINHAGEL Jivayno 17 ans Feyenoord
82 co ESCORCIA José 17 ans Atlético Nacional
82 be ONIA SEKE Jayden 17 ans RSC Anderlecht
82 en SONNI-LAMBIE Josh 18 ans Liverpool
82 fr DIAOUNE Soriba 18 ans LOSC
82 fr DETOURBET Mathys 19 ans Man City
82 nl BOUZIANE Wassim 19 ans AZ
82 en ROBINSON Jay 19 ans Southampton
81 de GÜTHER Linus 16 ans Union Berlin
81 br NADSON 17 ans Santos
81 br RUAN PABLO 17 ans Bahia
81 fr GADOU Arone 17 ans Reims
81 us ALBERT Mathis 17 ans Borussia Dortmund
81 br LYAN 17 ans Bahia
81 ie OZHIANVUNA Victor 17 ans Shamrock Rovers
81 eg SALAH Mahmoud 18 ans Al-Ahly
81 br WESLEY NATÃ 18 ans Fluminense
81 pl PIETUSZEWSKI Oskar 18 ans FC Porto
81 es CORDERO Antoñito 19 ans Newcastle
81 nl DE WIT Tycho 19 ans AZ
81 fr ROSIER Lucas 19 ans Rennes
81 br GUSTAVO NUNES 20 ans Brentford
81 fr BOUABRÉ Saïmon 20 ans Al Hilal
81 jp YOKOYAMA Yumeki 20 ans C-Osaka
81 es ANAI 20 ans Atlético Pamplona
80 se ANDERSSON Alexander 16 ans Djurgårdens IF
80 ge KVARATSKHELIA Tornike 16 ans Dinamo Tbilisi
80 it PIPITÒ Giuseppe 16 ans Juventus
80 es DEL PINO Santiago 17 ans R. Madrid
80 de AJAYI Noah 17 ans Man Utd
80 hr ŠKAFAR ŽUŽIĆ Nik 17 ans Istra 1961
80 tn REMADNIA Saïd 17 ans OM
80 at MOSER Johannes 18 ans FC RB Salzburg
80 be BISIWU Jesse 18 ans Barcelona
80 ci TOURÉ Bazoumana 20 ans Newcastle
80 fr MALOUDA Aaron 20 ans Basel
80 dk BISCHOFF Clement 20 ans FC RB Salzburg
79 co ARBOLEDA Cristián 16 ans Atlético Nacional
79 es CRUZ Rafa 16 ans Las Palmas
79 ec MARTÍNEZ Johan 17 ans Independiente del Valle
79 ar VERÓN Alex 17 ans Vélez
79 fr BOSEY Jean-Baptiste 18 ans Strasbourg
79 it CACCIAMANI Alessio 19 ans Torino
79 en SANUSI Trevan 19 ans Newcastle
79 fr CAMARA Oumar 19 ans VTSC
79 pl PRZYBOREK Adrian 19 ans Lazio
79 fr MESSI Rayane 19 ans Strasbourg
79 es HUGO LÓPEZ 19 ans Villarreal
79 wales KOUMAS Lewis 20 ans Liverpool
79 sco CURTIS Findlay 20 ans Rangers
79 en WATSON Tommy 20 ans Brighton
79 pt ANDRADE Tiago 20 ans Moreirense
78 it ELIMOGHALE Destiny 17 ans Juventus
78 es EMEKA Owen 17 ans Granada
78 fr GOMIS Tidiam 19 ans RB Leipzig
78 mx MATHEUS REIS 19 ans Fluminense
78 be DURANVILLE Julien 20 ans OL
78 de IBRAHIMOVIĆ Arijon 20 ans FC Bayern
78 ar ANDINO Santino 20 ans Panathinaikos
78 sk SAUER Leo 20 ans VfB Stuttgart
77 en BAILEY-JOSEPH Brando 17 ans Arsenal
77 es IMGA Christian 17 ans A. Bilbao
77 pt GUERRA Gustavo 17 ans FC Porto
77 de ZEITLER Deniz 19 ans TSG Hoffenheim
77 ng SANI Suleman 19 ans Al Qadsiah
77 nl SLITI Aymen 20 ans Feyenoord
77 gh OPOKU Joseph 20 ans Swansea
76 ca JIMOH Shola 18 ans Inter Toronto
76 ie UMEH Jaden 18 ans SLB
75 de MIKE Wisdom 17 ans Club Brugge
75 en SILSBY Tyler 18 ans Brighton
74 en GEORGE Tyrique 20 ans Everton
73 ru GLEBOV Kirill 20 ans CSKA Moscow
72 pt BALDÉ Fabio 20 ans Strasbourg
70 en CLARKE Justin 17 ans Everton
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La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.

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Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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