FM27 : Pépites et meilleurs jeunes ailiers droits (AD)

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 30 octobre 2026 à 14h00
Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 27, au poste d'ailier droit (AD).
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FM27 : Pépites et meilleurs jeunes ailiers droits (AD)

Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste d'ailier droit. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM27, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.

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La signification des notes des joueurs :

  • 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
  • 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
  • 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.

Ailiers droits (AD)

Notes Nom Âge Club
99 es LAMINE YAMAL 19 ans Barcelona
92 br ESTÊVÃO 19 ans Chelsea
89 se BARDGHJI Roony 20 ans Barcelona
89 sco GANNON DOAK Ben 20 ans Bournemouth
88 br WILLIAM GOMES 20 ans FC Porto
87 sn MBAYE Ibrahim 18 ans Aston Villa
87 ma BELMOKHTAR Ilies 18 ans AS Monaco
87 en NWANERI Ethan 19 ans Arsenal
87 mx CAMBEROS Hugo 19 ans Chivas
87 fr MBAPPÉ Ethan 19 ans LOSC
86 en DIBLING Tyler 20 ans Everton
85 en ABE Joshua 15 ans Liverpool
85 es VIRGILI Jan 19 ans Club Brugge
85 en LACEY Shea 19 ans Man Utd
85 sn DIAO Assane 20 ans Como
84 sn N'DIAYE Sidy 16 ans Diambars FC
84 pt FARINHA Diego 16 ans Sporting CP
84 eg SOBIH Mohamed 17 ans Al Jazeera City SC
84 en MCAIDOO Ryan 18 ans Man City
84 en HOWELL Harry 18 ans Brighton
84 pt QUENDA Geovany 19 ans Chelsea
84 ma BOUNIDA Rayane 20 ans Ajax
84 kr YANG MIN-HYEOK 20 ans Spurs
84 br ALISSON 20 ans Shakhtar
84 br LUÍS GUILHERME 20 ans Sporting CP
84 pt FERNANDES Roger 20 ans Al Ittihad
83 ec QUINTERO Edwin 16 ans Independiente del Valle
83 br GABRIEL VENENO 16 ans Atlético Mineiro
83 br BRUNINHO 17 ans Shakhtar
83 ar GOYTÍA Tobías 17 ans River Plate
83 it CAUAN BAPTISTELLA 18 ans Kharkiv
83 us WESSEH Gabriel 18 ans Fredrikstad
83 br GABRIEL CARVALHO 18 ans Al Qadsiah
83 af NABIZADA Amin 19 ans Watford
83 at HÖDL Jacob Peter 19 ans SK Sturm Graz
83 ma EL-ABDELLAOUI Jones 20 ans Vigo
83 ec ARROYO Keny 20 ans Cruzeiro
82 nl WIJKS Gennaro 16 ans RB Leipzig U19
82 pt MANÉ Mateus 18 ans Wolves
82 ge SALIA Vakhtang 18 ans Newcastle
82 en AMO-AMEYAW Sam 19 ans Strasbourg
82 ie MORRISON Kieran 19 ans Liverpool
82 ng YOHANNA Zadok 19 ans Brighton
82 no WALLE EGELI Sindre 20 ans Ipswich
82 pt COUTO Mauro 20 ans Sporting CP
82 za APRIL Shakeel 20 ans Stellenbosch FC
82 ma YASSINE Gessime 20 ans Strasbourg
81 es TORONDEL Aitor 16 ans R. Madrid
81 br KAUÊ FURQUIM 17 ans Bahia
81 hn MONCADA Dereck 18 ans Lugano
81 kz BEKBOLAT Ismail 18 ans Qaırat Almaty
81 za MOKOENA Bennet 19 ans Sundowns
81 br RIQUELME FELIPE 19 ans Fluminense
81 it RAO Emanuele 20 ans Napoli
81 it VENTURINO Lorenzo 20 ans Genoa
81 br MATHEUS GONÇALVES 20 ans Al Ahli
81 co BARRERA Jordan 20 ans Botafogo
80 en SESAY Joshua 16 ans Arsenal
80 en DRAKES-THOMAS Joél 17 ans Crystal Palace
80 ma RABBAJ Ibrahim 17 ans Chelsea
80 au AKON Akol 17 ans Sydney FC
80 es VALERO Gabri 18 ans R. Madrid
80 ec LEGENDRE QUIÑÓNEZ Elías 18 ans Rennes
80 hr DURDOV Bruno 18 ans Górnik
80 ar JAINIKOSKI Facundo 18 ans Argentinos Jrs.
80 es MORANTE José Antonio 19 ans Real Hispalis
80 ar FLORES Leonel 19 ans Boca
80 it DE PIERI Giacomo 19 ans Inter
80 ar SILVETTI Mateo 20 ans Inter Miami
80 no FUGLESTAD Niklas 20 ans Viking
79 en THOMPSON Kyran 16 ans Newcastle
79 be EDE ERIYO Dwight 16 ans RSC Anderlecht
79 nl SCHAKEN Jerayno 17 ans Feyenoord
79 ar TULIÁN Ramiro 18 ans Belgrano
79 at DESHISHKU Hasan 18 ans FK Austria Vienna
79 br RAFAEL LOBATO 20 ans Rio Ave
79 nl ADDAI Jayden 20 ans Como
79 ve MARTÍNEZ David 20 ans FC Midtjylland
78 es GÓMEZ Rubén 16 ans A. Madrid
78 ao MUXITO Domingos 16 ans FC Porto
78 de CULBREATH Montrell 18 ans Bayer 04
78 pt MIRANDA André 18 ans FC Porto
78 za BAARTMAN Luke 20 ans Kaizer Chiefs
78 dz BOUDACHE Kaïl 20 ans OL
77 nl SIMEON Jeshurun 16 ans Ajax
77 en EBOUÉ Mathis 17 ans Chelsea
77 en MISSANGA Mo 18 ans Oxford United
77 en MANTATO Bendito 18 ans Man Utd
77 at WURMBRAND Nikolaus 20 ans SK Rapid
77 gh BAIDOO Edmund 20 ans FC RB Salzburg
77 it FINI Seydou 20 ans Genoa
77 sco LAWRENCE Emilio 20 ans Man City
76 es NOMOKO Sama 18 ans Barcelona
76 ar CANTIZANO Giovanni 19 ans Rosario Central
76 en YOUNG Kadan 20 ans Aston Villa
76 nl OUFKIR Ayoub 20 ans AZ
75 en KAVUMA-MCQUEEN Ryan 17 ans Chelsea
75 en BURROWES Bradley 18 ans Aston Villa
75 dk DAGHIM Adam 20 ans TSG Hoffenheim
74 jp KOFIE Shota 19 ans Hiroshima
74 us CAMPBELL Cole 20 ans SV Elversberg
73 au IRANKUNDA Nestory 20 ans Sporting CP
Plus de pépites et meilleurs jeunes

La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.

Pour rappel, Football Manager 27 est disponible depuis le 10 novembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :

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Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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