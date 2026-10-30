FM27 : Pépites et meilleurs jeunes ailiers droits (AD)

Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste d'ailier droit. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM27, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.
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La signification des notes des joueurs :
- 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
- 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
- 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.
Ailiers droits (AD)
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|99
|LAMINE YAMAL
|19 ans
|Barcelona
|92
|ESTÊVÃO
|19 ans
|Chelsea
|89
|BARDGHJI Roony
|20 ans
|Barcelona
|89
|GANNON DOAK Ben
|20 ans
|Bournemouth
|88
|WILLIAM GOMES
|20 ans
|FC Porto
|87
|MBAYE Ibrahim
|18 ans
|Aston Villa
|87
|BELMOKHTAR Ilies
|18 ans
|AS Monaco
|87
|NWANERI Ethan
|19 ans
|Arsenal
|87
|CAMBEROS Hugo
|19 ans
|Chivas
|87
|MBAPPÉ Ethan
|19 ans
|LOSC
|86
|DIBLING Tyler
|20 ans
|Everton
|85
|ABE Joshua
|15 ans
|Liverpool
|85
|VIRGILI Jan
|19 ans
|Club Brugge
|85
|LACEY Shea
|19 ans
|Man Utd
|85
|DIAO Assane
|20 ans
|Como
|84
|N'DIAYE Sidy
|16 ans
|Diambars FC
|84
|FARINHA Diego
|16 ans
|Sporting CP
|84
|SOBIH Mohamed
|17 ans
|Al Jazeera City SC
|84
|MCAIDOO Ryan
|18 ans
|Man City
|84
|HOWELL Harry
|18 ans
|Brighton
|84
|QUENDA Geovany
|19 ans
|Chelsea
|84
|BOUNIDA Rayane
|20 ans
|Ajax
|84
|YANG MIN-HYEOK
|20 ans
|Spurs
|84
|ALISSON
|20 ans
|Shakhtar
|84
|LUÍS GUILHERME
|20 ans
|Sporting CP
|84
|FERNANDES Roger
|20 ans
|Al Ittihad
|83
|QUINTERO Edwin
|16 ans
|Independiente del Valle
|83
|GABRIEL VENENO
|16 ans
|Atlético Mineiro
|83
|BRUNINHO
|17 ans
|Shakhtar
|83
|GOYTÍA Tobías
|17 ans
|River Plate
|83
|CAUAN BAPTISTELLA
|18 ans
|Kharkiv
|83
|WESSEH Gabriel
|18 ans
|Fredrikstad
|83
|GABRIEL CARVALHO
|18 ans
|Al Qadsiah
|83
|NABIZADA Amin
|19 ans
|Watford
|83
|HÖDL Jacob Peter
|19 ans
|SK Sturm Graz
|83
|EL-ABDELLAOUI Jones
|20 ans
|Vigo
|83
|ARROYO Keny
|20 ans
|Cruzeiro
|82
|WIJKS Gennaro
|16 ans
|RB Leipzig U19
|82
|MANÉ Mateus
|18 ans
|Wolves
|82
|SALIA Vakhtang
|18 ans
|Newcastle
|82
|AMO-AMEYAW Sam
|19 ans
|Strasbourg
|82
|MORRISON Kieran
|19 ans
|Liverpool
|82
|YOHANNA Zadok
|19 ans
|Brighton
|82
|WALLE EGELI Sindre
|20 ans
|Ipswich
|82
|COUTO Mauro
|20 ans
|Sporting CP
|82
|APRIL Shakeel
|20 ans
|Stellenbosch FC
|82
|YASSINE Gessime
|20 ans
|Strasbourg
|81
|TORONDEL Aitor
|16 ans
|R. Madrid
|81
|KAUÊ FURQUIM
|17 ans
|Bahia
|81
|MONCADA Dereck
|18 ans
|Lugano
|81
|BEKBOLAT Ismail
|18 ans
|Qaırat Almaty
|81
|MOKOENA Bennet
|19 ans
|Sundowns
|81
|RIQUELME FELIPE
|19 ans
|Fluminense
|81
|RAO Emanuele
|20 ans
|Napoli
|81
|VENTURINO Lorenzo
|20 ans
|Genoa
|81
|MATHEUS GONÇALVES
|20 ans
|Al Ahli
|81
|BARRERA Jordan
|20 ans
|Botafogo
|80
|SESAY Joshua
|16 ans
|Arsenal
|80
|DRAKES-THOMAS Joél
|17 ans
|Crystal Palace
|80
|RABBAJ Ibrahim
|17 ans
|Chelsea
|80
|AKON Akol
|17 ans
|Sydney FC
|80
|VALERO Gabri
|18 ans
|R. Madrid
|80
|LEGENDRE QUIÑÓNEZ Elías
|18 ans
|Rennes
|80
|DURDOV Bruno
|18 ans
|Górnik
|80
|JAINIKOSKI Facundo
|18 ans
|Argentinos Jrs.
|80
|MORANTE José Antonio
|19 ans
|Real Hispalis
|80
|FLORES Leonel
|19 ans
|Boca
|80
|DE PIERI Giacomo
|19 ans
|Inter
|80
|SILVETTI Mateo
|20 ans
|Inter Miami
|80
|FUGLESTAD Niklas
|20 ans
|Viking
|79
|THOMPSON Kyran
|16 ans
|Newcastle
|79
|EDE ERIYO Dwight
|16 ans
|RSC Anderlecht
|79
|SCHAKEN Jerayno
|17 ans
|Feyenoord
|79
|TULIÁN Ramiro
|18 ans
|Belgrano
|79
|DESHISHKU Hasan
|18 ans
|FK Austria Vienna
|79
|RAFAEL LOBATO
|20 ans
|Rio Ave
|79
|ADDAI Jayden
|20 ans
|Como
|79
|MARTÍNEZ David
|20 ans
|FC Midtjylland
|78
|GÓMEZ Rubén
|16 ans
|A. Madrid
|78
|MUXITO Domingos
|16 ans
|FC Porto
|78
|CULBREATH Montrell
|18 ans
|Bayer 04
|78
|MIRANDA André
|18 ans
|FC Porto
|78
|BAARTMAN Luke
|20 ans
|Kaizer Chiefs
|78
|BOUDACHE Kaïl
|20 ans
|OL
|77
|SIMEON Jeshurun
|16 ans
|Ajax
|77
|EBOUÉ Mathis
|17 ans
|Chelsea
|77
|MISSANGA Mo
|18 ans
|Oxford United
|77
|MANTATO Bendito
|18 ans
|Man Utd
|77
|WURMBRAND Nikolaus
|20 ans
|SK Rapid
|77
|BAIDOO Edmund
|20 ans
|FC RB Salzburg
|77
|FINI Seydou
|20 ans
|Genoa
|77
|LAWRENCE Emilio
|20 ans
|Man City
|76
|NOMOKO Sama
|18 ans
|Barcelona
|76
|CANTIZANO Giovanni
|19 ans
|Rosario Central
|76
|YOUNG Kadan
|20 ans
|Aston Villa
|76
|OUFKIR Ayoub
|20 ans
|AZ
|75
|KAVUMA-MCQUEEN Ryan
|17 ans
|Chelsea
|75
|BURROWES Bradley
|18 ans
|Aston Villa
|75
|DAGHIM Adam
|20 ans
|TSG Hoffenheim
|74
|KOFIE Shota
|19 ans
|Hiroshima
|74
|CAMPBELL Cole
|20 ans
|SV Elversberg
|73
|IRANKUNDA Nestory
|20 ans
|Sporting CP
|Plus de pépites et meilleurs jeunes
La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.
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