FM27 : Pépites et meilleurs jeunes ailiers droits (AD)

Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 27, au poste d'ailier droit (AD).

Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste d'ailier droit. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM27, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.



85+ - Futur potentiel Ballon d'Or .

- . 81+ - Futur joueur de classe mondiale.

80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.

Ailiers droits (AD)

Notes Nom Âge Club 99 LAMINE YAMAL 19 ans Barcelona 92 ESTÊVÃO 19 ans Chelsea 89 BARDGHJI Roony 20 ans Barcelona 89 GANNON DOAK Ben 20 ans Bournemouth 88 WILLIAM GOMES 20 ans FC Porto 87 MBAYE Ibrahim 18 ans Aston Villa 87 BELMOKHTAR Ilies 18 ans AS Monaco 87 NWANERI Ethan 19 ans Arsenal 87 CAMBEROS Hugo 19 ans Chivas 87 MBAPPÉ Ethan 19 ans LOSC 86 DIBLING Tyler 20 ans Everton 85 ABE Joshua 15 ans Liverpool 85 VIRGILI Jan 19 ans Club Brugge 85 LACEY Shea 19 ans Man Utd 85 DIAO Assane 20 ans Como 84 N'DIAYE Sidy 16 ans Diambars FC 84 FARINHA Diego 16 ans Sporting CP 84 SOBIH Mohamed 17 ans Al Jazeera City SC 84 MCAIDOO Ryan 18 ans Man City 84 HOWELL Harry 18 ans Brighton 84 QUENDA Geovany 19 ans Chelsea 84 BOUNIDA Rayane 20 ans Ajax 84 YANG MIN-HYEOK 20 ans Spurs 84 ALISSON 20 ans Shakhtar 84 LUÍS GUILHERME 20 ans Sporting CP 84 FERNANDES Roger 20 ans Al Ittihad 83 QUINTERO Edwin 16 ans Independiente del Valle 83 GABRIEL VENENO 16 ans Atlético Mineiro 83 BRUNINHO 17 ans Shakhtar 83 GOYTÍA Tobías 17 ans River Plate 83 CAUAN BAPTISTELLA 18 ans Kharkiv 83 WESSEH Gabriel 18 ans Fredrikstad 83 GABRIEL CARVALHO 18 ans Al Qadsiah 83 NABIZADA Amin 19 ans Watford 83 HÖDL Jacob Peter 19 ans SK Sturm Graz 83 EL-ABDELLAOUI Jones 20 ans Vigo 83 ARROYO Keny 20 ans Cruzeiro 82 WIJKS Gennaro 16 ans RB Leipzig U19 82 MANÉ Mateus 18 ans Wolves 82 SALIA Vakhtang 18 ans Newcastle 82 AMO-AMEYAW Sam 19 ans Strasbourg 82 MORRISON Kieran 19 ans Liverpool 82 YOHANNA Zadok 19 ans Brighton 82 WALLE EGELI Sindre 20 ans Ipswich 82 COUTO Mauro 20 ans Sporting CP 82 APRIL Shakeel 20 ans Stellenbosch FC 82 YASSINE Gessime 20 ans Strasbourg 81 TORONDEL Aitor 16 ans R. Madrid 81 KAUÊ FURQUIM 17 ans Bahia 81 MONCADA Dereck 18 ans Lugano 81 BEKBOLAT Ismail 18 ans Qaırat Almaty 81 MOKOENA Bennet 19 ans Sundowns 81 RIQUELME FELIPE 19 ans Fluminense 81 RAO Emanuele 20 ans Napoli 81 VENTURINO Lorenzo 20 ans Genoa 81 MATHEUS GONÇALVES 20 ans Al Ahli 81 BARRERA Jordan 20 ans Botafogo 80 SESAY Joshua 16 ans Arsenal 80 DRAKES-THOMAS Joél 17 ans Crystal Palace 80 RABBAJ Ibrahim 17 ans Chelsea 80 AKON Akol 17 ans Sydney FC 80 VALERO Gabri 18 ans R. Madrid 80 LEGENDRE QUIÑÓNEZ Elías 18 ans Rennes 80 DURDOV Bruno 18 ans Górnik 80 JAINIKOSKI Facundo 18 ans Argentinos Jrs. 80 MORANTE José Antonio 19 ans Real Hispalis 80 FLORES Leonel 19 ans Boca 80 DE PIERI Giacomo 19 ans Inter 80 SILVETTI Mateo 20 ans Inter Miami 80 FUGLESTAD Niklas 20 ans Viking 79 THOMPSON Kyran 16 ans Newcastle 79 EDE ERIYO Dwight 16 ans RSC Anderlecht 79 SCHAKEN Jerayno 17 ans Feyenoord 79 TULIÁN Ramiro 18 ans Belgrano 79 DESHISHKU Hasan 18 ans FK Austria Vienna 79 RAFAEL LOBATO 20 ans Rio Ave 79 ADDAI Jayden 20 ans Como 79 MARTÍNEZ David 20 ans FC Midtjylland 78 GÓMEZ Rubén 16 ans A. Madrid 78 MUXITO Domingos 16 ans FC Porto 78 CULBREATH Montrell 18 ans Bayer 04 78 MIRANDA André 18 ans FC Porto 78 BAARTMAN Luke 20 ans Kaizer Chiefs 78 BOUDACHE Kaïl 20 ans OL 77 SIMEON Jeshurun 16 ans Ajax 77 EBOUÉ Mathis 17 ans Chelsea 77 MISSANGA Mo 18 ans Oxford United 77 MANTATO Bendito 18 ans Man Utd 77 WURMBRAND Nikolaus 20 ans SK Rapid 77 BAIDOO Edmund 20 ans FC RB Salzburg 77 FINI Seydou 20 ans Genoa 77 LAWRENCE Emilio 20 ans Man City 76 NOMOKO Sama 18 ans Barcelona 76 CANTIZANO Giovanni 19 ans Rosario Central 76 YOUNG Kadan 20 ans Aston Villa 76 OUFKIR Ayoub 20 ans AZ 75 KAVUMA-MCQUEEN Ryan 17 ans Chelsea 75 BURROWES Bradley 18 ans Aston Villa 75 DAGHIM Adam 20 ans TSG Hoffenheim 74 KOFIE Shota 19 ans Hiroshima 74 CAMPBELL Cole 20 ans SV Elversberg 73 IRANKUNDA Nestory 20 ans Sporting CP Plus de pépites et meilleurs jeunes

La signification des notes des joueurs :

La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.



Pour rappel, Football Manager 27 est disponible depuis le 10 novembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :