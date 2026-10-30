FM27 : Pépites et meilleurs jeunes milieux centraux (MC)

Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 27, au poste de milieu central (MC).

Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste de milieu central. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM27, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.



85+ - Futur potentiel Ballon d'Or .

- . 81+ - Futur joueur de classe mondiale.

80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.

Milieux centraux (MC)

Notes Nom Âge Club 88 PITARCH Thiago 18 ans R. Madrid 88 GRAY Archie 20 ans Spurs 87 EICHHORN Kennet 16 ans Bayer 04 87 DE CAT Nathan 17 ans TSG Hoffenheim 87 LEWIS-SKELLY Myles 19 ans Arsenal 87 BERGVALL Lucas 20 ans Spurs 87 MAYULU Senny 20 ans PSG 86 NICOLL-JAZULI Mahdi 16 ans Chelsea 86 WALSH Reggie 17 ans Chelsea 86 BERNAL Marc 19 ans Barcelona 86 KING Josh 19 ans Fulham 86 MILEY Lewis 20 ans Newcastle 86 FROHOLDT Victor 20 ans FC Porto 85 MACIÀ Carlos 17 ans Villarreal 85 NYPAN Sverre 19 ans Man City 85 YOON SUNGJUN 19 ans Kyoto 85 NARTEY Noah 20 ans OL 84 SOLDIĆ Marko 16 ans 1. FC Nürnberg 84 AMAAOUCH Aymen 16 ans Toulouse FC 84 EDUARDO PAPE 17 ans Cruzeiro 84 SAMBA Floyd 17 ans Man City 84 MEHMETI Adri 17 ans New York 84 NOUBISSIE Tyrese 17 ans Strasbourg 84 MOKIO Jorthy 18 ans Ajax 84 COMOTTO Christian 18 ans AC Milan 84 BAKOLA Darryl 18 ans Sassuolo 84 MAKU Lazola 19 ans 84 KISLYAK Matvey 20 ans CSKA Moscow 83 MONSEN YEBOAH Levi 16 ans Bodø/Glimt 83 NGA KANA Joshua 17 ans RSC Anderlecht 83 COMPANY Marco 17 ans R. Madrid 83 LIMA Bernardo 18 ans FC Porto 83 PAGE Louis 18 ans Leicester 83 MOUT Mathis 18 ans AC Monza 83 HEMMINGS George 19 ans Aston Villa 83 MOUZAKITIS Christos 19 ans Hull 83 NYONI Trey 19 ans Liverpool 83 DÍEZ Carlos 19 ans R. Madrid 83 YALCOUYÉ Malick 20 ans Brighton 82 GOREN Orian 17 ans Barcelona 82 STEFFANONI Federico 17 ans Atalanta U23 82 MARKOVIĆ Vasilije 18 ans FK Austria Vienna 82 STEUR Sean 18 ans Newcastle 82 SUBOTIĆ Matija 18 ans Lokomotiva 82 FINNERAN Rory 18 ans Newcastle 82 FERNÁNDEZ Javier 19 ans FC Bayern 82 RIGG Chris 19 ans Sunderland 82 MERAH Khalis 19 ans OL 82 ARMSTRONG Harrison 19 ans Everton 82 TÓTH Alex 20 ans Bournemouth 82 BELLINGHAM Jobe 20 ans Borussia Dortmund 82 HJERTØ-DAHL Jens 20 ans Hull 82 DANI PÉREZ 20 ans Valladolid 81 WATSON Reggie 16 ans Chelsea 81 FONTES Gonçalo 16 ans FC Porto 81 VICTOR BASTIANELE 16 ans Sporting CP 81 NASNAS Marvin 16 ans FC København 81 FIGUEIREDO Miguel 17 ans SLB 81 COULIBALY Djibril 17 ans OGC Nice 81 AGÁMEZ Miguel 17 ans Junior 81 BENKOTIĆ Jona 17 ans Dinamo 81 BIONDINI Edoardo 17 ans Empoli FC 81 GUILLÉN Nico 18 ans Sevilla 81 MWAMBA Alan 19 ans Charlton 81 SIMÕES João 19 ans Sporting CP 81 MOI Tobias 20 ans Viking 81 WRIGHT Jacob 20 ans Norwich 81 JØRGENSEN Thomas 20 ans Toulouse FC 81 LENZ Cajetan 20 ans TSG Hoffenheim 80 WESTIN Leon 16 ans R. Madrid 80 BURKHARDT Till 16 ans Borussia Dortmund 80 DOS SANTOS Enzo 17 ans Borussia Dortmund 80 MATJAŠEC Miha 17 ans FC Liefering 80 SLAMA Wassim 17 ans PSG 80 İŞ Ebu Bekir 17 ans Eintracht Frankfurt 80 RIDGEON Seth 17 ans Fulham 80 SPALT Yanik 18 ans VfB Stuttgart 80 SEIDU Taufik 18 ans A. Madrid 80 MAMUZAH LUM Boris 18 ans Hertha BSC 80 NHAGA Renato 19 ans Galatasaray 80 TSAWA Cheveyo 19 ans Club Brugge 80 ANDRADA Tobías 19 ans River Plate 80 MORCILLO Javi 20 ans Elche 80 DÁRDAI Bence 20 ans Wolfsburg 80 LEVI Yarin 20 ans Maccabi Haifa 79 FERNANDES Gonçalo 16 ans Benfica 79 GÓMEZ MATTAR Jerónimo 17 ans Newell's 79 VILLAR Pedro 18 ans Barcelona 79 PANOŠ Jiří 18 ans Viktoria Plzeň 79 MILLER Lennon 19 ans Udinese 79 VOZAR Luca 19 ans Schalke 04 79 JOÃO CRUZ 20 ans Athletico Paranaense 79 FARIÑAS Brian 20 ans Barcelona 79 WÄTJEN Kjell 20 ans FC Midtjylland 79 STALMACH Dariusz 20 ans SV Werder 79 MANNINI Mattia 20 ans AS Roma 79 ABBOTT George 20 ans Spurs 79 EL MOURABET Samir 20 ans Strasbourg 78 QUINTERO Holger 16 ans Independiente del Valle 78 WILLIAMS Brody 16 ans Chicago 78 BILLIET Jonah 16 ans Club Brugge 78 HOLLAND Charlie 17 ans Chelsea 78 WIAFE Samuel 18 ans Genoa 78 BARALLA Alessio 18 ans Como 78 AMATO Gabi 19 ans Cape Town City 77 MAVUDIA Billy-Paul 17 ans OL 77 INDA Cristian Samir 18 ans Tapatío 77 RAMON RIQUE 18 ans Vasco 75 SAPOKO NDIAYE Bara 18 ans FC Bayern Plus de pépites et meilleurs jeunes

La signification des notes des joueurs :

La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.



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