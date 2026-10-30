FM27 : Pépites et meilleurs jeunes milieux centraux (MC)

Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste de milieu central. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM27, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.
À lire également
FM27 : Pépites et meilleurs jeunes joueurs
Retrouvez une liste des meilleures pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 27, de jeunes joueurs prometteurs et à fort potentiel.
La signification des notes des joueurs :
- 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
- 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
- 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.
Milieux centraux (MC)
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|88
|PITARCH Thiago
|18 ans
|R. Madrid
|88
|GRAY Archie
|20 ans
|Spurs
|87
|EICHHORN Kennet
|16 ans
|Bayer 04
|87
|DE CAT Nathan
|17 ans
|TSG Hoffenheim
|87
|LEWIS-SKELLY Myles
|19 ans
|Arsenal
|87
|BERGVALL Lucas
|20 ans
|Spurs
|87
|MAYULU Senny
|20 ans
|PSG
|86
|NICOLL-JAZULI Mahdi
|16 ans
|Chelsea
|86
|WALSH Reggie
|17 ans
|Chelsea
|86
|BERNAL Marc
|19 ans
|Barcelona
|86
|KING Josh
|19 ans
|Fulham
|86
|MILEY Lewis
|20 ans
|Newcastle
|86
|FROHOLDT Victor
|20 ans
|FC Porto
|85
|MACIÀ Carlos
|17 ans
|Villarreal
|85
|NYPAN Sverre
|19 ans
|Man City
|85
|YOON SUNGJUN
|19 ans
|Kyoto
|85
|NARTEY Noah
|20 ans
|OL
|84
|SOLDIĆ Marko
|16 ans
|1. FC Nürnberg
|84
|AMAAOUCH Aymen
|16 ans
|Toulouse FC
|84
|EDUARDO PAPE
|17 ans
|Cruzeiro
|84
|SAMBA Floyd
|17 ans
|Man City
|84
|MEHMETI Adri
|17 ans
|New York
|84
|NOUBISSIE Tyrese
|17 ans
|Strasbourg
|84
|MOKIO Jorthy
|18 ans
|Ajax
|84
|COMOTTO Christian
|18 ans
|AC Milan
|84
|BAKOLA Darryl
|18 ans
|Sassuolo
|84
|MAKU Lazola
|19 ans
|84
|KISLYAK Matvey
|20 ans
|CSKA Moscow
|83
|MONSEN YEBOAH Levi
|16 ans
|Bodø/Glimt
|83
|NGA KANA Joshua
|17 ans
|RSC Anderlecht
|83
|COMPANY Marco
|17 ans
|R. Madrid
|83
|LIMA Bernardo
|18 ans
|FC Porto
|83
|PAGE Louis
|18 ans
|Leicester
|83
|MOUT Mathis
|18 ans
|AC Monza
|83
|HEMMINGS George
|19 ans
|Aston Villa
|83
|MOUZAKITIS Christos
|19 ans
|Hull
|83
|NYONI Trey
|19 ans
|Liverpool
|83
|DÍEZ Carlos
|19 ans
|R. Madrid
|83
|YALCOUYÉ Malick
|20 ans
|Brighton
|82
|GOREN Orian
|17 ans
|Barcelona
|82
|STEFFANONI Federico
|17 ans
|Atalanta U23
|82
|MARKOVIĆ Vasilije
|18 ans
|FK Austria Vienna
|82
|STEUR Sean
|18 ans
|Newcastle
|82
|SUBOTIĆ Matija
|18 ans
|Lokomotiva
|82
|FINNERAN Rory
|18 ans
|Newcastle
|82
|FERNÁNDEZ Javier
|19 ans
|FC Bayern
|82
|RIGG Chris
|19 ans
|Sunderland
|82
|MERAH Khalis
|19 ans
|OL
|82
|ARMSTRONG Harrison
|19 ans
|Everton
|82
|TÓTH Alex
|20 ans
|Bournemouth
|82
|BELLINGHAM Jobe
|20 ans
|Borussia Dortmund
|82
|HJERTØ-DAHL Jens
|20 ans
|Hull
|82
|DANI PÉREZ
|20 ans
|Valladolid
|81
|WATSON Reggie
|16 ans
|Chelsea
|81
|FONTES Gonçalo
|16 ans
|FC Porto
|81
|VICTOR BASTIANELE
|16 ans
|Sporting CP
|81
|NASNAS Marvin
|16 ans
|FC København
|81
|FIGUEIREDO Miguel
|17 ans
|SLB
|81
|COULIBALY Djibril
|17 ans
|OGC Nice
|81
|AGÁMEZ Miguel
|17 ans
|Junior
|81
|BENKOTIĆ Jona
|17 ans
|Dinamo
|81
|BIONDINI Edoardo
|17 ans
|Empoli FC
|81
|GUILLÉN Nico
|18 ans
|Sevilla
|81
|MWAMBA Alan
|19 ans
|Charlton
|81
|SIMÕES João
|19 ans
|Sporting CP
|81
|MOI Tobias
|20 ans
|Viking
|81
|WRIGHT Jacob
|20 ans
|Norwich
|81
|JØRGENSEN Thomas
|20 ans
|Toulouse FC
|81
|LENZ Cajetan
|20 ans
|TSG Hoffenheim
|80
|WESTIN Leon
|16 ans
|R. Madrid
|80
|BURKHARDT Till
|16 ans
|Borussia Dortmund
|80
|DOS SANTOS Enzo
|17 ans
|Borussia Dortmund
|80
|MATJAŠEC Miha
|17 ans
|FC Liefering
|80
|SLAMA Wassim
|17 ans
|PSG
|80
|İŞ Ebu Bekir
|17 ans
|Eintracht Frankfurt
|80
|RIDGEON Seth
|17 ans
|Fulham
|80
|SPALT Yanik
|18 ans
|VfB Stuttgart
|80
|SEIDU Taufik
|18 ans
|A. Madrid
|80
|MAMUZAH LUM Boris
|18 ans
|Hertha BSC
|80
|NHAGA Renato
|19 ans
|Galatasaray
|80
|TSAWA Cheveyo
|19 ans
|Club Brugge
|80
|ANDRADA Tobías
|19 ans
|River Plate
|80
|MORCILLO Javi
|20 ans
|Elche
|80
|DÁRDAI Bence
|20 ans
|Wolfsburg
|80
|LEVI Yarin
|20 ans
|Maccabi Haifa
|79
|FERNANDES Gonçalo
|16 ans
|Benfica
|79
|GÓMEZ MATTAR Jerónimo
|17 ans
|Newell's
|79
|VILLAR Pedro
|18 ans
|Barcelona
|79
|PANOŠ Jiří
|18 ans
|Viktoria Plzeň
|79
|MILLER Lennon
|19 ans
|Udinese
|79
|VOZAR Luca
|19 ans
|Schalke 04
|79
|JOÃO CRUZ
|20 ans
|Athletico Paranaense
|79
|FARIÑAS Brian
|20 ans
|Barcelona
|79
|WÄTJEN Kjell
|20 ans
|FC Midtjylland
|79
|STALMACH Dariusz
|20 ans
|SV Werder
|79
|MANNINI Mattia
|20 ans
|AS Roma
|79
|ABBOTT George
|20 ans
|Spurs
|79
|EL MOURABET Samir
|20 ans
|Strasbourg
|78
|QUINTERO Holger
|16 ans
|Independiente del Valle
|78
|WILLIAMS Brody
|16 ans
|Chicago
|78
|BILLIET Jonah
|16 ans
|Club Brugge
|78
|HOLLAND Charlie
|17 ans
|Chelsea
|78
|WIAFE Samuel
|18 ans
|Genoa
|78
|BARALLA Alessio
|18 ans
|Como
|78
|AMATO Gabi
|19 ans
|Cape Town City
|77
|MAVUDIA Billy-Paul
|17 ans
|OL
|77
|INDA Cristian Samir
|18 ans
|Tapatío
|77
|RAMON RIQUE
|18 ans
|Vasco
|75
|SAPOKO NDIAYE Bara
|18 ans
|FC Bayern
|Plus de pépites et meilleurs jeunes
La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.
Pour rappel, Football Manager 27 est disponible depuis le 10 novembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :
- PC
- Édition Standard → 35,49 € au lieu de 60 €, soit 41 % de réduction.
- PlayStation 5
- Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 50 € → 46,99 € au lieu de 50 €, soit 6 % de réduction.
- Carte PSN de 80 € → 75,19 € au lieu de 80 €, soit 6 % de réduction.
- Carte PSN de 100 € → 93,99 € au lieu de 100 €, soit 6 % de réduction.
commentaire (0)