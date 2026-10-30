FM27 : Pépites et meilleurs jeunes milieux centraux (MC)

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 30 octobre 2026 à 14h00
Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 27, au poste de milieu central (MC).
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FM27 : Pépites et meilleurs jeunes milieux centraux (MC)

Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste de milieu central. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM27, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.

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La signification des notes des joueurs :

  • 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
  • 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
  • 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.

Milieux centraux (MC)

Notes Nom Âge Club
88 es PITARCH Thiago 18 ans R. Madrid
88 en GRAY Archie 20 ans Spurs
87 de EICHHORN Kennet 16 ans Bayer 04
87 be DE CAT Nathan 17 ans TSG Hoffenheim
87 en LEWIS-SKELLY Myles 19 ans Arsenal
87 se BERGVALL Lucas 20 ans Spurs
87 fr MAYULU Senny 20 ans PSG
86 en NICOLL-JAZULI Mahdi 16 ans Chelsea
86 en WALSH Reggie 17 ans Chelsea
86 es BERNAL Marc 19 ans Barcelona
86 en KING Josh 19 ans Fulham
86 en MILEY Lewis 20 ans Newcastle
86 dk FROHOLDT Victor 20 ans FC Porto
85 es MACIÀ Carlos 17 ans Villarreal
85 no NYPAN Sverre 19 ans Man City
85 kr YOON SUNGJUN 19 ans Kyoto
85 dk NARTEY Noah 20 ans OL
84 de SOLDIĆ Marko 16 ans 1. FC Nürnberg
84 fr AMAAOUCH Aymen 16 ans Toulouse FC
84 br EDUARDO PAPE 17 ans Cruzeiro
84 de SAMBA Floyd 17 ans Man City
84 us MEHMETI Adri 17 ans New York
84 en NOUBISSIE Tyrese 17 ans Strasbourg
84 cd MOKIO Jorthy 18 ans Ajax
84 it COMOTTO Christian 18 ans AC Milan
84 fr BAKOLA Darryl 18 ans Sassuolo
84 za MAKU Lazola 19 ans  
84 ru KISLYAK Matvey 20 ans CSKA Moscow
83 no MONSEN YEBOAH Levi 16 ans Bodø/Glimt
83 be NGA KANA Joshua 17 ans RSC Anderlecht
83 es COMPANY Marco 17 ans R. Madrid
83 pt LIMA Bernardo 18 ans FC Porto
83 en PAGE Louis 18 ans Leicester
83 it MOUT Mathis 18 ans AC Monza
83 en HEMMINGS George 19 ans Aston Villa
83 gr MOUZAKITIS Christos 19 ans Hull
83 en NYONI Trey 19 ans Liverpool
83 es DÍEZ Carlos 19 ans R. Madrid
83 ci YALCOUYÉ Malick 20 ans Brighton
82 il GOREN Orian 17 ans Barcelona
82 it STEFFANONI Federico 17 ans Atalanta U23
82 at MARKOVIĆ Vasilije 18 ans FK Austria Vienna
82 nl STEUR Sean 18 ans Newcastle
82 hr SUBOTIĆ Matija 18 ans Lokomotiva
82 ie FINNERAN Rory 18 ans Newcastle
82 es FERNÁNDEZ Javier 19 ans FC Bayern
82 en RIGG Chris 19 ans Sunderland
82 fr MERAH Khalis 19 ans OL
82 en ARMSTRONG Harrison 19 ans Everton
82 hu TÓTH Alex 20 ans Bournemouth
82 en BELLINGHAM Jobe 20 ans Borussia Dortmund
82 no HJERTØ-DAHL Jens 20 ans Hull
82 es DANI PÉREZ 20 ans Valladolid
81 en WATSON Reggie 16 ans Chelsea
81 pt FONTES Gonçalo 16 ans FC Porto
81 pt VICTOR BASTIANELE 16 ans Sporting CP
81 dk NASNAS Marvin 16 ans FC København
81 pt FIGUEIREDO Miguel 17 ans SLB
81 fr COULIBALY Djibril 17 ans OGC Nice
81 co AGÁMEZ Miguel 17 ans Junior
81 hr BENKOTIĆ Jona 17 ans Dinamo
81 it BIONDINI Edoardo 17 ans Empoli FC
81 es GUILLÉN Nico 18 ans Sevilla
81 en MWAMBA Alan 19 ans Charlton
81 pt SIMÕES João 19 ans Sporting CP
81 no MOI Tobias 20 ans Viking
81 en WRIGHT Jacob 20 ans Norwich
81 dk JØRGENSEN Thomas 20 ans Toulouse FC
81 de LENZ Cajetan 20 ans TSG Hoffenheim
80 se WESTIN Leon 16 ans R. Madrid
80 de BURKHARDT Till 16 ans Borussia Dortmund
80 lu DOS SANTOS Enzo 17 ans Borussia Dortmund
80 si MATJAŠEC Miha 17 ans FC Liefering
80 tn SLAMA Wassim 17 ans PSG
80 de İŞ Ebu Bekir 17 ans Eintracht Frankfurt
80 en RIDGEON Seth 17 ans Fulham
80 at SPALT Yanik 18 ans VfB Stuttgart
80 es SEIDU Taufik 18 ans A. Madrid
80 de MAMUZAH LUM Boris 18 ans Hertha BSC
80 gw NHAGA Renato 19 ans Galatasaray
80 ch TSAWA Cheveyo 19 ans Club Brugge
80 ar ANDRADA Tobías 19 ans River Plate
80 es MORCILLO Javi 20 ans Elche
80 hu DÁRDAI Bence 20 ans Wolfsburg
80 il LEVI Yarin 20 ans Maccabi Haifa
79 pt FERNANDES Gonçalo 16 ans Benfica
79 ar GÓMEZ MATTAR Jerónimo 17 ans Newell's
79 es VILLAR Pedro 18 ans Barcelona
79 cz PANOŠ Jiří 18 ans Viktoria Plzeň
79 sco MILLER Lennon 19 ans Udinese
79 de VOZAR Luca 19 ans Schalke 04
79 br JOÃO CRUZ 20 ans Athletico Paranaense
79 es FARIÑAS Brian 20 ans Barcelona
79 de WÄTJEN Kjell 20 ans FC Midtjylland
79 pl STALMACH Dariusz 20 ans SV Werder
79 it MANNINI Mattia 20 ans AS Roma
79 en ABBOTT George 20 ans Spurs
79 ma EL MOURABET Samir 20 ans Strasbourg
78 ec QUINTERO Holger 16 ans Independiente del Valle
78 za WILLIAMS Brody 16 ans Chicago
78 be BILLIET Jonah 16 ans Club Brugge
78 en HOLLAND Charlie 17 ans Chelsea
78 it WIAFE Samuel 18 ans Genoa
78 it BARALLA Alessio 18 ans Como
78 za AMATO Gabi 19 ans Cape Town City
77 fr MAVUDIA Billy-Paul 17 ans OL
77 mx INDA Cristian Samir 18 ans Tapatío
77 br RAMON RIQUE 18 ans Vasco
75 sn SAPOKO NDIAYE Bara 18 ans FC Bayern
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La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.

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Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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