Fall Guys passe la barre des 50 millions de joueurs

We're in absolute disbelief...



50 million players in 2 weeks!!!



U N B E L I E V A B L E



THANKS EVERYONE! 🌍️ pic.twitter.com/YU7aNzUBOT — Fall Guys... FREE FOR ALL! 👑 (@FallGuysGame) July 6, 2022

Fall Guys ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Fall Guys France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le 21 juin dernier,est passé free-to-play et est arrivé sur consoles Xbox ainsi que sur Nintendo Switch. Ainsi, le titre de Mediatonic est, désormais, disponible sur la plupart des plateformes de jeu. D'ailleurs, Fall Guys ne cesse d'attirer de nouveaux joueurs et les serveurs du jeu ne désemplissent pas. Les chiffres étant plutôt unanimes, sur ce point.Pour rappel, 48 heures après sa mise à disposition en free-to-play, Fall Guys avait déjà séduit plus de 20 millions de joueurs . Par ailleurs, le 22 juin, Steam Charts a enregistré un pic à plus de 59 000 personnes connectées en simultané sur la version Steam du titre. Un chiffre très important qui n'avait pas été atteint ou même dépassé, depuis le mois d'octobre 2020.Or, de nouvelles statistiques viennent d'être partagées, confirmant ainsi, et encore une fois, le succès de Fall Guys. Via le compte officiel Twitter du jeu, nous apprenons que l, en deux semaines. Mediatonic a profité de ce post pour les remercier.Lors de son passage en free-to-play, Fall Guys a accueilli la Saison 1 . Celle-ci a introduit de nouveaux niveaux, une nouvelle monnaie, un nouveau Passe de combat au party-game de Mediatonic. Par ailleurs, en ce jeudi 7 juillet, les joueurs et les joueuses attendent avec impatience l'arrivée des défis Abstergo, correspondant au crossover avec la licence Assassin's Creed.D'ailleurs, si vous débutez sur Fall Guys, sachez que nous vous avons concocté quelques guides, qui pourraient apporter des réponses à certaines de vos questions ou vous aider de façon plus générale :Pour rappel, Fall Guys est disponible sur PS4, PS5 Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.