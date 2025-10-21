Fall Guys inscrit un nouvel exploit dans le Guinness des Records grâce à ce joueur

Fall Guys est un jeu vidéo multijoueur particulièrement déjanté développé par Mediatonic et édité par Devolver Digital, disponible depuis le 4 août 2020 sur PC et PlayStation 4. Le titre invite les joueurs du monde entier à concourir dans une compétition folle composée de rounds de plus en plus anarchiques où les participants sont joyeusement dézingués jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un seul et unique.