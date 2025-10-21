Fall Guys inscrit un nouvel exploit dans le Guinness des Records grâce à ce joueur

Savoir que Fall Guys est déjà entré dans le Guinness des Records est un fait qui provoque des haussements de sourcils. Mais le Party Game vient de renouveler ce tour de force avec l'aide d'un joueur déterminé.
En septembre 2021, Fall Guys
entrait pour la première fois dans le Guinness des Records en devenant le jeu le plus vendu de l'histoire du PlayStation Plus. Avec ses personnages colorés, ses modes multijoueur truffés d'obstacles et ses parties rapides, le titre développé par Mediatonic a conquis petits et grands. Mais le 5 juillet 2025, l'un des joueurs de Fall Guys
a réalisé un véritable tour de force qui vient officiellement d'intégrer le mythique livre des records.
Le premier joueur à avoir enregistré 150 000 victoires dans Fall Guys reconnu par le Guinness Book des Records
Magic_Bigos, un joueur polonais, est entré dans la légende en accumulant 150 000 victoires dans le Party game
. D'ailleurs, son exploit est aujourd'hui consultable sur le site officiel du Guinness World Records
avec le titre « Most overall wins in Fall Guys: Ultimate Knockout
».Interrogé par GameSpot
, Magic_Bigos est revenu sur l'origine de ce record et son souhait de devenir le meilleur joueur de Fall Guys. D'ailleurs, comme beaucoup d'histoires récentes, il n'aurait pas vu le jour sans les épisodes de confinement
liés à la pandémie de 2020 :
J'ai commencé à jouer en 2020 de manière occasionnelle. Puis, fin décembre 2021, avec environ 550 couronnes, j'ai commencé à farmer un mode temporaire appelé Finals Marathon. Je jouais chaque minute de mon temps libre, refusant de jouer à d'autres jeux, même si un ami le souhaitait. Je voulais atteindre le Top 1 européen ou le Top 10 mondial. Mais au fond, je rêvais vraiment d'atteindre la première place.
Un exploit qui a été possible… en trichant ?
Si ce record hors du commun est impressionnant, Magic_Bigos a fait une révélation qui donne une saveur douce-amère à ce record. En effet, il a avoué qu'il a utilisé des glitchs pour augmenter ses chances de victoire
. Mais il a expliqué qu'il n'avait pas d'autre choix car son rival dans la course aux 150 000 victoires exploitait également les glitchs pour gagner.
Le recordman a déclaré que « Mon principal adversaire, qui était numéro 1 à l'époque, en utilisait aussi, donc je n'avais pas d'autre choix si je voulais le surpasser
». Pensez-vous qu'il mérite de conserver son record malgré l'utilisation de glitchs ou doit-il être annulé ? Partagez votre avis dans les commentaires.
commentaire (0)