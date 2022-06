Fall Guys : Les Émissions, nouvelle monnaie, comment en obtenir ?

Les Émissions dans Fall Guys, qu'est-ce que c'est ?

Comment obtenir des Émissions ?

Changements pour les Kudos et Couronnes

Étant donné que l'aspect économique de Fall Guys a changé, il n'est pas étonnant de voir qu'une nouvelle monnaie premium est intégrée. Il s'agit des. De fait, quelques changements ont également été appliqués aux Kudos et aux Couronnes.. C'est-à-dire que les joueurs peuvent en obtenir en l'achetant directement, dans la boutique du jeu. Le prix reste assez raisonnable, puisque pour 7,99 € vous obtiendrez 1 000 Émissions, ce qui est suffisant pour obtenir le Passe de combat, lequel vous permet tout simplement d'en récupérer 1 200 si vous le terminez. Cela veut dire que vous pourrez obtenir le Passe de combat suivant, et ainsi de suite.Grâce à ces, vous pourrez obtenir des skins dans la boutique du jeu, dans le but de personnaliser votre personnage ou votre profil.Vous l'aurez compris,. Notez que le chemin gratuit du Passe vous permet d'en récupérer 300. Vous pourrez donc, à terme, acheter le Passe de combat sans avoir dépensé de l'argent.Comme nous vous le disions, les deux monnaies phares du jeu évoluent, puisque. Nous pourrons néanmoins en récupérer via des événements spéciaux, en validant des défis ou tout simplement via le Passe de combat. Concernant leur utilisation, nous pourrons acheter des skins dans la boutique.Quant aux Couronnes, elles ne sont plus considérées comme une monnaie d'échange, puisqu'elles sont remplacées par les Kudos. Elles vous serviront à faire progresser votre niveau de Couronne, lequel permet d'obtenir des récompenses, en plus du Passe de combat. Des fragments de Couronnes peuvent en outre être gagnés dans les défis et certains modes à durée limitée. S'il restait des Couronnes sur votre compte avant le passage en free-to-play, Mediatonic vous les a échangées en Kudos (3 000 Kudos par couronne).