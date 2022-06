Fall Guys est de nouveau populaire sur Steam

Fall Guys ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Fall Guys France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Vous n'êtes probablement pas sans savoir queest récemment devenu free-to-play et a eu le droit à un portage sur consoles Xbox et Nintendo Switch. Par ailleurs, le titre est arrivé sur l'Epic Games Store, au même moment, soit le 21 juin dernier.Pour autant, toutes celles et tous ceux ayant acheté Falls Guys sur Steam, avant son passage en free-to-play, ont toujours accès au titre depuis ladite plateforme. À ce sujet, les dernières statistiques, concernant le nombre de joueurs connectés en simultané sur cette version de Fall Guys, sont assez importantes. D'après les chiffres partagés sur Steam Charts . Fall Guys n'avait pas aussi bien performé depuis octobre 2020, affichant un pic à plus de 83 000 joueurs.Par ailleurs, selon de nombreux retours et comme vous avez dû le constater, les serveurs de Fall Guys ont connu des problèmes techniques, ces deux derniers jours. Ce qui confirme la forte affluence sur le titre. Évidemment, depuis, les développeurs mettent tout en œuvre afin de régler ces différents soucis.Rappelons qu'au moment de son passage en free-to-play, le party-game a accueilli la Saison 1. Celle-ci apporte son lot de nouveautés, dont de nouveaux niveaux, une nouvelle monnaie et un nouveau Passe de combat, entre autres. Finalement, un crossover avec la licence Halo sera bientôt disponible et permettra aux joueurs et aux joueuses de récupérer des éléments cosmétiques liés au Master Chief et ses ennemis.Fall Guys est donc disponible gratuitement sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch depuis ce 21 juin 2022.