Fall Guys : Comment inviter un ami ?

Comment inviter un ami sur Fall Guys ?

Ouvrez l'onglet de groupe se trouvant en bas à gauche (appuyer sur le joystick droit).

Cliquez ensuite sur « Inviter » pour envoyer une demande d'invitation à l'un de vos amis.

La personne invitée devrait normalement recevoir une invitation, qui l'ajoutera au groupe une fois acceptée.

Si vous souhaitez avoir de plus amples informations sur Fall Guys ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Fall Guys France

est passé free-to-play durant ce mois de juin 2022, tout en arrivant sur Nintendo Switch et Xbox. Cela a permis au jeu, initialement sorti durant l'été 2020, de connaître une nouvelle fois le succès. De nombreux joueurs ont profité de la gratuité du titre pour se lancer dans l'aventure et découvrir le battle royale party game très amusant.Toutefois, étant donné certains changements, il n'est pas nécessaire facile. De ce fait, nous vous expliquons comment faire.Si vous ne savez pas comment, sachez que les choses sont relativement simples. Mais vous devez, avant tout, disposer d'un compte Epic Games et l'avoir lié avec Fall Guys , que ce soit sur PC ou consoles, ce qui n'est pas très compliqué. Une fois que cela est fait, vous aurez normalement accès à votre liste d'amis Epic Games.À partir de là, vous pourrez normalement, selon deux façons différentes. La première vous demande simplement d'appuyer sur « Shift » + F3 et d'inviter directement vos amis sur Epic Games.L'autre via le groupe :Notez toutefois qu'il se peut que les invitations s'envoient mal. Il faudra alors quitter le groupe et recommencer l'opération.Rappelons queest disponible gratuitement sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch. Il est doté de la fonctionnalité cross-play, permettant de jouer avec vos amis sans distinction de plateforme, mais aussi du cross-save, pour jouer sur toutes les plateformes avec le même compte.