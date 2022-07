Fall Guys : L'écran scindé/split screen est-il disponible ?

Peut-on jouer en écran scindé sur Fall Guys ?

De nombreux jeux proposent la fonctionnalité de, permettant, comme l'indique le nom, de jouer à plusieurs, de deux à quatre utilisateurs, sur la même console ou le même ordinateur. La licence LEGO, par exemple, laisse la possibilité à ses joueurs d'évoluer à plusieurs, pour coopérer plus facilement et avancer plus vite dans l'histoire. Fall Guys, qui est un party game, est un jeu qui peut prétendre à proposer l'écran scindé, mais est-ce le cas ?Malheureusement,, bien que cela puisse être quelque chose d'intéressant à mettre en place. D'ailleurs, Mediatonic avait, à l'époque du développement, pensé à l'introduire, mais les équipes ont finalement fait marche arrière, puisque la fonctionnalité « représentait un énorme boulot » et que le studio ne souhaitait pas prendre de retard.En 2020, lors de la sortie de Fall Guys, Joe Walsh, designer chez Mediatonic, avait expliqué qu'il n'était pas impossible que la possibilité de jouer en écran scindé arriver « après le lancement ». Néanmoins, il est peu probable que les équipes se repenchent dessus deux ans après, à moins que la communauté en fasse la demande à plusieurs reprises, ce qui a, pendant très longtemps, été le cas.Dorénavant disponible en free-to-play, sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch,que lors de sa sortie (payant et uniquement disponible sur PC et PS4). De fait,a légèrement moins d'intérêt, bien qu'il reste quelque chose d'amusant et utile pour celles et ceux souhaitant jouer à plusieurs sur le même matériel. Si jamais Mediatonic change d'avis et implante, nous ne manquerons pas de vous avertir tout en mettant cet article à jour.