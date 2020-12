Fall Guys propose du contenu Prime Gaming

Comment récupérer les récompenses Fall Guys Prime Gaming

Lancer Fall Guys sur la plateforme de votre choix.

Allez dans les paramètres.

Sélectionnez « link un compte Amazon », un code vous sera communiqué.

Vous devrez alors suivre les instructions pour vous rendre sur le site d'Amazon et entrer le code.

Vous serez alors éligible pour récupérer les récompenses.

Costume Winter Warmer

3 couronnes

Si vous souhaitez avoir de plus amples informations sur Fall Guys ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Fall Guys France

Prime Gaming propose de plus en plus de contenu pour des jeux plus ou moins populaires, afin que leur communauté puisse récupérer gratuitement quelques objets cosmétiques. C'est notamment le cas pour Fall Guys depuis ce 16 décembre. Plusieurs lots seront ainsi offerts aux membres du service Amazon, un par mois, au moins jusqu'en mai 2021. Soit un minimal de six packs exclusifs.Pour récupérer gratuitement les récompenses, vous devez obligatoirement être abonné au service Amazon Prime. Si tel est le cas, vous n'avez plus qu'à vous rendre sur la page des offres et cherche le contenu relatif àdisponible ici . Il vous sera ensuite demandé de lier vos comptes. Voici la marche à suivre :Ce premier pack contient les éléments suivants :L'article sera mis à jour au fur et à mesure que le contenu se rendra disponible. Ne tardez pas à récupérer chaque pack, étant donné que leur disponibilité est temporaire.Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu' Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours