Fall Guys : Vers une fermeture prochaine ? La communauté s'alarme

Fall Guys a reçu une nouvelle mise à jour, mais au lieu de rassurer sa communauté, celle-ci alimente les inquiétudes. Cinq ans après son lancement, le party game de Mediatonic, désormais propriété d'Epic Games, semble donner des signes de mise en veille prolongée, laissant craindre une fermeture pure et simple.

Une mise à jour qui inquiète plus qu'elle ne rassure

Fall Guys players are currently scared about the game's future as the latest update added content that can only be unlocked in around a year from now 😬



They are wondering if Epic will stop regular updates for the game pic.twitter.com/LBpsU8wzIw — Shiina (@ShiinaBR) September 16, 2025

Des chiffres en chute libre

Dans les fichiers de la dernière mise à jour,. Aucune communication officielle n'a accompagné ces éléments, ce qui laisse penser que le jeu pourrait être placé en « auto-pilote », sans véritables nouveautés pendant de longs mois...Des figures connues comme Shiina, habituellement spécialisée dans les fuites et rumeurs autour de Fortnite, ont relayé les craintes des joueurs. Et si le compte Twitter de Fall Guys a récemment teasé l'arrivée d'un événement ce jeudi , les réponses des fans montrent clairement qu'ils attendent surtout des clarifications sur l'avenir du jeu.

Depuis plusieurs mois, Fall Guys voit sa fréquentation fortement décliner. Selon SteamCharts, le jeu dépasse les 1000 joueurs simultanés que très rarement les week-ends, et n'a pas atteint les 2000 depuis près d'un an. Si ces tendances se confirment sur consoles, elles pourraient expliquer pourquoi Epic semble préparer une stratégie de repli.













D'un succès fulgurant à un avenir incertain

Certains pensent que: quelques correctifs, des modes temporaires et quelques partenariats, comme le crossover avec Disney, souvent mal perçus par la communauté.ou, que Epic transforme peu à peu en hub central regroupant tous ses univers.Le contraste est saisissant avec les débuts triomphants du jeu. Lancé en 2020,, avant d'être racheté par Epic en 2021 puis de passer en free-to-play l'année suivante. Ce virage avait alors attiré des dizaines de millions de joueurs.Aujourd'hui, malgré les appels de certains nostalgiques à revendre Mediatonic à son éditeur d'origine, Devolver Digital, rien n'indique qu'Epic envisage une telle option. L'avenir de Fall Guys reste donc suspendu, et la communauté attend une prise de parole claire pour savoir si l'aventure prendra fin ou se poursuivra d'une autre manière.