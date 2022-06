Comment changer de pseudo sur Fall Guys ?

Rendez-vous sur le site Epic Games et connectez-vous avec votre pseudonyme actuel. Survolez votre pseudonyme en haut à droite de votre écran à l'aide de votre souris et cliquez sur « Compte ». Dans l'onglet « Général », vous retrouverez sous l'intitulé « Infos de compte » un champ où est renseigné votre pseudonyme actuel. Cliquer sur le bouton bleu, situé à droite de ce champ, ouvrira une fenêtre dans laquelle vous pourrez renseigner votre nouveau pseudonyme. Une fois que vous aurez rentré votre nouveau pseudo, à deux reprises, vous n'aurez plus qu'à valider le tout en appuyant sur le bouton « Confirmer ».

Comment changer son pseudo Fall Guys sur Steam ?

Sur Steam, cliquez sur votre profil, en bas à droite.

Cliquez sur la flèche à côté de votre pseudo.

Cliquez sur « Modifier le nom ». Vous pouvez choisir un nouveau pseudo, qui sera affiché dans Fall Guys.



Avec le retour desur le devant de la scène, grâce à son passage en free-to-play, de nombreuses personnes se sont replongées dans le battle royale décalé, alors qu'elles l'avaient laissé de côté ces derniers mois. De fait, leutilisé ne vous plaît peut-être plus, puisque vous avez pu le changer entre-temps. Si tel est le cas, pas de panique, il est possible de lePour, la tâche n'est pas des plus évidentes, c'est pourquoi vous trouverez la marche à suivre ci-dessous.Si vous avez lié votre compte avec Epic Games, alors la manipulation se fera directement sur le site de l'éditeur, que vous soyez sur PC ou console. Voici les quelques étapes essentielles et nécessaires pourNotez toutefois qu'Epic Games n'autorise à changer de pseudonyme qu'une seule et unique fois toutes les deux semaines. Pensez donc à bien vérifier votre pseudonyme avant de confirmer le changement, pour ne pas devoir rester avec un pseudo ne vous plaisant pas.Si vous êtes un ancien joueur sur Steam, et que vous n'avez pas lié votre compte avec Epic Games, voici comment faire :Pour rappel,est maintenant disponible en free-to-play sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch.