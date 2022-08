Dinkum : Comment débloquer et fabriquer son premier bateau (Row Boat) ?

Débloquer et fabriquer un bateau (Row Boat) sur Dinkum

Débloquer la licence adéquate

Fabriquer son premier bateau (Row Boat)

10 Gum Wood Plank

10 Palm Wood Plank

2 Tin Bar

4 Nails

Sur, les joueurs et les joueuses auront l'opportunité de débloquer des véhicules, afin de parcourir de longues distances plus rapidement. À ce sujet, sachez qu'il est relativement simple de, soit le, sur le titre. Si vous ne savez pas comment faire, voici la marche à suivre.Comme pour toutes les autres actions à entreprendre sur, afin de, il convient de débloquer la licence adéquate, au préalable. Dans le cas présent, il s'agit de Vehicle Licence permettant « au détenteur [de la licence] d'acheter et conduire des véhicules sur l'eau ».Si vous ne la possédez pas encore, il suffit de rendre visite à Fletch et de l'acheter. Le premier niveau de Vehicle Licence peut être obtenu en échange de 1 200 Permit Points. En l'achetant, vous pourrez construire votre tout, soit leAfin de fabriquer le, sur, il faut impérativement posséder certains matériaux et ressources. Lorsque vous voudrez crafter ledit bateau, les éléments suivants vous seront demandés :Une fois que vous avez rassemblé ces ressources, retournez sur la Craft Table, située dans la tente de Fletch. Il ne vous reste, désormais, plus qu'à crafter le, le placer sur l'eau à l'endroit de votre choix et naviguer sur les flots dans la direction souhaitée.Si vous débutez sur, sachez que plusieurs guides, pouvant vous aider, sont disponibles dans nos colonnes :Pour rappel,est sorti en accès anticipé au mois de juillet 2022, sur PC. Le titre est à retrouver sur la plateforme Steam. D'après les dernières informations partagées par James Bendon, Dinkum arrivera sur consoles , un peu plus tard.