Dinkum : « Palm Wood » et « Palm Wood Plank », comment en obtenir ?

Collecter du bois de palmier (« Palm Wood ») sur Dinkum

Fabriquer des planches de bois de palmier (« Palm Wood Plank ») sur Dinkum

, développé par James Bendon, est sorti en accès anticipé au mois de juillet de cette année 2022. Le titre invite les joueurs et les joueuses à bâtir et faire prospérer une communauté, sur une île quasi déserte. Pour cela, il faudra, bien évidemment, réaliser plusieurs actions, nécessitant des ressources diverses. D'ailleurs, dans ce guide, nous vous indiquons comment obteniret fabriquerTout d'abord, sachez qu'il vous faut posséder une licence bien particulière, avant d'aller chercher. Il s'agit de celle nommée « Logging Licence » permettant aux joueurs de « posséder une hache et d'abattre des arbres ». Vous pouvez acheter cette licence auprès de Fletch, contre 250 Permit Points.Une fois que vous possédez ladite licence, rendez-visite à John. Pour récupérer du bois, il vous faut, comme vous vous en doutez déjà, une hache. Le PNJ la vend contre 1 000 Dinks. Achetez-en une. Dès lors, vous pouvez aller abattre des arbres.Afin de récupérer ledit bois, il convient de trouver des palmiers. Ce type d'arbre ne se trouve, malheureusement, pas sur l'île principale. Ainsi, il vous faut parcourir les environs et trouver une zone un peu plus tropicale. Là-bas, vous devriez trouver des palmiers. Rassurez-vous, vous en trouverez facilement et rapidement. Lorsque vous serez devant le palmier, il ne vous reste plus qu'à utiliser votre hache sur l'arbre et récupérer le bois, ditPour fabriquersurvous devez, absolument posséder la table équipée d'une scie circulaire, soit la « Table Shaw ». Normalement, à ce stade, Fletch a dû vous la donner, via une précédente quête.Si c'est bien le cas, dirigez-vous vers ladite table et insérez. La scie découpera alors le bois et vous obtiendrez. Il s'agit d'une ressource importante sur. Elle vous sera demandée à de multiples reprises afin de construire divers bâtiments.Pour rappel,est disponible, en accès anticipé, sur PC, notamment via la plateforme Steam.