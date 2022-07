Dinkum sortira-t-il sur consoles (PS4/PS5, Xbox One/Xbox Series et Nintendo Switch) ?

Console ports and other languages for Dinkum are currently planned for after Early Access.



I will let people know if anything changes 🙂 — Dinkum Game | James Bendon (@DinkumDev) July 19, 2022

Développé et édité par James Bendon,, est arrivé en accès anticipé au cours du mois de juillet 2022, sur PC. Le titre a, déjà, su attirer de nombreux joueurs et joueuses. D'ailleurs, une partie de la communauté se demande si, notamment celles PlayStation, Xbox ou Nintendo Switch.Au moment où nous écrivons ces lignes, James Bendon, le créateur du titre, a indiqué que des portages de, à destination des consoles, étaient bien prévus et qu'ils devraient arriver un peu plus tard. En effet, dans un tweet datant du 19 juillet 2022, James Bendon a écrit : « Les portages consoles et d'autres langues, pour Dinkum, sont actuellement prévus après l'accès anticipé ». Ainsi, il faudra attendre que le soft sorte en version 1.0 pour le voir débarquer sur d'autres plateformes.Pour le moment, le développeur den'a pas apporté de plus amples précisions, à ce sujet. Ainsi, nous ne savons pas quand ces portages arriveront ni quelles sont les plateformes de jeu visées. Il se peut que le titre n'arrive que sur PlayStation ou bien que sur Xbox, par exemple. Il y a, néanmoins, de fortes chances quesorte sur Nintendo Switch.James Bendon devrait nous en dire un peu plus, dans les prochains mois. Pour autant, d'après les dernières informations partagées,. En attendant, rappelons queest actuellement disponible, en accès anticipé, sur PC, et est à retrouver sur la plateforme Steam.