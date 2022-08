Dinkum s'est écoulé à 350 000 copies en un mois

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



est sorti en accès anticipé le 14 juillet dernier sur PC, et plus particulièrement sur la plateforme Steam. Mélangeant des mécaniques de survie et de simulation, façonou, le jeu propose de bâtir et faire prospérer une communauté sur une île désertique. D'ailleurs, le titre, développé par James Bendon, a su conquérir le cœur des joueurs et des joueuses PC. Les derniers chiffres dévoilés par le développeur le prouvent bien.Récemment, les journalistes de toGameDiscoverCo ont pu s'entretenir avec James Bendon. Ce dernier a, alors, révélé que. Des chiffres assez importants et qui sont susceptibles d'augmenter dans les prochains mois et au fil des mises à jour. Selon James Bendon, l'aspect sandbox du titre, ses mécaniques de survie abordables et la grandeur de la carte proposée ont contribué, entre autres, au succès de Dinkum.D'ailleurs, rappelons que le développeur a déjà partagé une première roadmap , indiquant les nouveautés à venir sur Dinkum. De plus, des portages consoles devraient arriver plus tard, soit après la sortie de la version 1.0. Pour le moment, nous ne savons pas encore quand Dinkum sortira de sa phase d'accès anticipé. Mais nous vous tiendrons au courant dès que de plus amples informations seront disponibles.Si vous débutez votre aventure sur Dinkum, sachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient grandement vous aider.