Dinkum : Comment augmenter la taille de son inventaire ?

Augmenter la taille de son inventaire sur Dinkum, comment faire ?

« Cargo Licence » (niveau 1) Coût : 500 Permit Points

« Cargo Licence » (niveau 2) Coût : 2 000 Permit Points

« Cargo Licence » (niveau 3) Coût : 6 000 Permit Points



Sur, les joueurs et les joueuses doivent récupérer un certain nombre de ressources diverses afin de fabriquer des items ou bien faire construire des bâtiments. Ainsi, très vite, l'inventaire est rempli et il convient alors de faire des allers-retours pour vendre des objets ou les stocker dans un coffre. Ce qui peut être assez frustrant. Or, sachez qu'il est tout à fait possible de débloquer de nouveaux emplacements d'inventaire. Dans ce guide, nous vous indiquonsPour débloquer deset donc, sur le titre de James Bendon, il convient de rendre visite à Fletch. En effet, comme vous le savez probablement déjà, c'est grâce à ce PNJ que vous pouvez obtenir des licences, vous permettant, par exemple, de miner, chasser, abattre des arbres, etc.En ce qui concerne, c'est la licence nomméequi doit vous intéresser, tout particulièrement. En effet, celle-ci permet d'avoir, par niveau. À ce sujet, voici les différents coûts et niveaux pour cette licence :Ainsi, en achetant le niveau 3 de « Cargo Licence », vous avez dû obtenir, au total, 9 nouveaux emplacements d'inventaire. Ce qui n'est absolument pas négligeable, vous en conviendrez certainement. Remarquons, finalement, qu'en plus de l'inventaire, les joueurs et les joueuses peuvent également augmenter la taille de leur « Toolbet ».Si vous débutez sur, sachez que plusieurs guides sont disponibles dans nos colonnes et pourraient vous aider durant votre aventure :Pour rappel,est disponible en accès anticipé sur PC. Le titre est à retrouver sur la plateforme Steam.L'article sera mis à jour, en fonction des nouveautés et changements apportés à Dinkum.