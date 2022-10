Dinkum : La mise à jour « House Warming » est disponible

Aperçu des nouveautés de la MàJ « House Warming » sur Dinkum

, développé par James Bendon, est arrivé en accès anticipé cet été, et plus précisément en juillet. Quelques jours après la sortie officielle du soft, le développeur du soft avait partagé une roadmap dévoilant quelques détails concernant les prochaines mises à jour. À ce sujet, sachez quenommé « House Warming », est désormais disponible.Via cette nouvelle mise à jour, James Bendon a apporté de nombreusesà Dinkum. Tout d'abord, les joueurs et les joueuses pourront rencontrer une, dans le biome désertique : « The Frilly ». En l'affrontant, nous pourrons récupérer une ressource, nécessaire à la confection d'un nouvel item qui « pourrait s'avérer utile pour l'exploration des souterrains ».De plus, comme prévu, ce patch introduit une, nous donnant la possibilité de construire jusqu'àsur notre île. Ces maisons permettent, par exemple, d'entreposer des objets et peuvent être utilisées par d'autres joueurs, lorsqu'ils visitent votre monde. Notons que, d'après les informations partagées sur le patch notes, cette feature se débloque auprès de Fletch et seulement après avoir amélioré sa tente en maison.Par ailleurs,peut désormais devenir une résidente permanente. Ce qui permet de débloquer. Évidemment, James Bendon a profité de ce patch pour ajouter d'autres éléments, dont unà capturer, uneà trouver et unà pêcher, entre autres. Cette nouvelle mise à jour apporte égalementet, dont vous pouvez prendre connaissance en consultant le patch notes sur la page Steam du jeu Pour rappel, Dinkum est disponible en accès anticipé sur PC, et plus précisément sur la plateforme Steam. Si vous débutez votre aventure sur le titre, sachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient grandement vous aider.