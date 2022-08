Dinkum : « Quartz Crystal », où en trouver ?

Où trouver du Quartz Crystal sur Dinkum ?

Sur Dinkum , toutes les ressources ne sont pas disponibles au même endroit. En effet, pour en récupérer certaines, il convient de se rendre dans des zones bien précises. C'est notamment le cas pour le « Quartz Crystal ». Ainsi, dans ce nouveau guide, nous vous expliquons, surComme pour la plupart des autres ressources à collecter sur, il convient de posséder une licence bien particulière, afin de récupérer du. Ici, celle qui doit vous intéresser est la suivante : « The Mining Licence », que vous pouvez débloquer, contre 250 Permit Points, en parlant avec Fletch. De plus, il faut que vous possédiez une pioche (Pickaxe). Si vous n'en avez pas, sachez que John en vend pour 1 200 Dinks, à l'unité.Si vous êtes bel et bien en possession de « The Mining Licence » et d'une pioche (Pickaxe), vous pouvez aller chercher du. Notons tout de suite que vous n'en trouverez, malheureusement, pas sur l'île principale. En effet, cette ressource est disponible dans certains espaces, et plus particulièrement dans les zones tropicales. Pour cela, vous devez explorer les différentes îles adjacentes à la vôtre. Les zones tropicales sont faciles à repérer : là-bas, vous pourrez voir des bananiers, des cactus ou encore des palmiers, et vous pourrez y récupérer des « Mangrove Sticks » Une fois que vous êtes dans une zone tropicale, mettez-vous en quête de rochers, disposant d'éclats transparents (comme sur l'image ci-dessous). Approchez-vous desdites roches et utilisez votre pioche (Pickaxe). Vous devriez, alors, obtenir du. Il ne vous reste plus qu'à répéter l'opération, autant de fois que nécessaire.Pour rappel,est sorti en accès anticipé au cours du mois de juillet 2022, sur PC. Le titre est à retrouver sur la plateforme Steam. D'après les dernières informations partagées par le créateur du jeu, James Bendon,devrait arriver sur consoles , plus tard.