Dinkum : « Mangrove Sticks », où en trouver ?

« Mangrove Sticks », où en trouver, sur Dinkum ?

Sur, le jeu de James Bendon, vous devrez collecter plusieurs ressources, plus ou moins importantes et difficiles à trouver. Au cours de votre aventure, vous pourriez ainsi avoir besoin de. Si vous en cherchez, vous voici au bon endroit. Nous vous indiquons, dans ce qui suit,», surAfin de collecter des, sur, vous aurez besoin de plusieurs éléments, au préalable : la licence nommée « The Logging Licence », que vous pouvez obtenir contre 250 Permit Points, auprès de Fletch. Celle-ci permet « au détenteur d'acheter une hache et d'abattre des arbres ». Deuxièmement, il vous faut une hache (axe). Il est possible d'acheter cet outil en rendant visite à John. Ceci vous coûtera 1 000 Dinks.Une fois que vous êtes en possession de « The Logging Licence » et d'une hache (axe), vous pouvez vous mettre en quête de. Pour cela, il vous faudra explorer les îles adjacentes à la vôtre et trouver une zone tropicale. Cette zone est facilement repérable : là-bas, vous verrez des bananiers, par exemple.Lorsque vous êtes dans la zone tropicale, ne vous y enfoncez pas. Dirigez-vous plutôt vers les extrémités de l'île. N'hésitez pas à utiliser votre carte, si vous êtes perdus. Normalement, en vous rapprochant des bords de l'île, vous pourrez apercevoir des arbres, dont certaines racines sont plongées dans l'eau et dont le tronc est de couleur plutôt foncée (comme sur l'image ci-dessous).Approchez-vous de ces arbres et utilisez votre hache (axe). En abattant les arbres présents dans la mangrove, vous pourrez ainsi récupérer desPour rappel,est sorti en accès anticipé sur PC, au mois de juillet 2022. Le titre est à disponible sur Steam. D'après les dernières informations partagées par James Bendon,devrait arriver sur consoles , plus tard.