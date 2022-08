Dinkum : Animaux et oiseaux, comment les attraper ?

Attraper des animaux et/ou oiseaux sur Dinkum, comment faire ?

Posséder la licence adéquate

Fabriquer un piège et un point de collecte

Piège pour animaux (Simple animal trap) 1 x Tin Bar 8 x Mangrove Stick 1 x Old Spring



Point de collecte pour animaux (Animal collection Point) 2 x Palm Wood Plank 2 x Hard Wood Plank 1 Nail



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sur, les joueurs et les joueuses peuvent fabriquer des pièges et attraper des animaux, ou même des oiseaux, avant de les envoyer au centre de recherche où ils seront étudiés puis relâchés dans la nature. D'ailleurs, nous vous indiquons, dans ce qui suit,Vous vous en doutez probablement déjà, mais pour, il convient de posséder une licence spécifique. Il s'agit de Trapping Licence, dont la description en jeu est la suivante : « permet au détenteur [de la licence] de fabriquer et utiliser des pièges pour animaux et points de collecte. Les animaux déposés avec succès permettent de débloquer des récompenses ».Si vous n'avez pas encore débloqué ladite licence, vous pourrez rendre visite à Fletch, dans sa tente, et l'acheter. Notez que le premier niveau de Trapping licence coûte 500 Permit Points.Une fois que vous possédez Trapping Licence, vous allez devoir fabriquer plusieurs éléments, notamment unet un. Pour cela, vous devez, bien évidemment, rassembler différents matériaux et ressources, dont voici la liste complète.Après avoir crafté ces éléments, il vous suffit de les placer à l'endroit de votre choix. En ce qui concerne le piège (Simple animal trap), de notre côté, nous avons préféré le positionner sur l'île adjacente à celle principale, puisque plus d'animaux semblent présents dans cette zone. Après avoir placé votre piège, vous pouvez y déposer de la viande (Meat) pour attirer les animaux et/ou les oiseaux.Puis, au bout d'un certain temps, vous pourrez voir que votre piège a fonctionné et qu'un animal a été attrapé. Dès lors, il ne vous reste plus qu'à récupérer votre piège et le porter jusqu'au point de collecte, où vous devrez le déposer. L'animal sera alors transféré au centre de recherche. Mais n'ayez crainte, aucun mal ne lui sera fait.Le lendemain, ledit centre vous indiquera, dans un courrier disponible dans votre boîte aux lettres, avoir relâché l'animal en question et vous rendra alors votre piège. Notez que, par la suite, vous aurez l'occasion de débloquer des pièges plus efficaces, notamment l'Animal Trap fait en métal. À titre indicatif, c'est ainsi que nous avons réussi à attraper plusieurs oiseaux et même un kangourou.Pour rappel,est disponible en accès anticipé sur PC, via la plateforme Steam.