Dinkum : Perle (Pearl), où et comment en trouver ?

Trouver des perles sur Dinkum

Le monde deregorge de ressources et matériaux à récupérer. Si certains d'entre eux sont nécessaires pour crafter des items ou faire construire des bâtiments, d'autres peuvent être vendus à un bon prix auprès du PNJ John. D'ailleurs, c'est le cas des. Ci-dessous, nous vous indiquonssur le titre de James Bendon.Sur, les joueurs et les joueurs auront l'opportunité de trouver et récupérer des. Ces items sont plutôt rares et ne sont pas, forcément, très faciles à trouver si vous ne savez pas où regarder. Pour autant, trouver desest relativement intéressant, car vous pouvez les vendre à John et ainsi récupérer 5 000 Dinks par pièce. Ce qui n'est pas négligeable, vous en conviendrez très probablement.Ainsi, pour obtenir dessur, vous devrez scruter les fonds marins, et notamment les zones sous l'eau, proches de l'île sur laquelle vous êtes. Dans certains cas, vous pourrez voir un léger scintillement blanc (formant comme des petites étoiles) sur un objet immergé. Si vous êtes assez proche, vous pourriez voir un coquillage blanc. Dans tous les cas, approchez-vous-en en nageant. Puis plongez. En interagissant avec cet élément, vous pourrez récupérer une. Remarquons, encore une fois, que cet objet est plutôt rare. Ainsi, il se peut que vous n'en trouviez pas à tous les coups.Si vous êtes actuellement sur, sachez que nous avons concocté plusieurs guides pouvant vous aider :Pour rappel,est disponible en accès anticipé depuis le mois de juillet, sur PC. Le titre de James Bendon est à retrouver sur la plateforme Steam et devrait arriver, plus tard, sur consoles.