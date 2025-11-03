Diablo 4 : L'événement Boussole du carnage promet des Hordes infernales encore plus intenses, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 03 novembre 2025 à 12h19
Du 4 au 11 novembre 2025, tous les joueurs de Diablo IV pourront bénéficier des bonus accordés par l'événement Boussole du carnage. Découvrez ce qui vous attend dans cet article.
Diablo 4 : L'événement Boussole du carnage promet des Hordes infernales encore plus intenses, les détails
Alors que les joueurs de Diablo IV bénéficient d'un bonus d'expérience, d'or, et de distorsion infernale depuis le 28 octobre 2025, un nouvel événement va démarrer le 4 novembre pour vous offrir des boussoles infernales supplémentaires.

L'événement Boussole du carnage aura lieu du 4 au 11 novembre sur Diablo IV

Du 4 au 11 novembre 2025, tous les joueurs de Diablo IV pourront bénéficier de l'événement Boussole du carnage, qui comme son nom le suggère, accordera davantage de boussoles infernales qu'à l'ordinaire. Leur taux de drop va en effet être augmenté pendant quelques jours, tout comme celui de l'Éther dans les Hordes infernales. Qui plus est, vous rencontrerez plus souvent des Vagues du chaos en parcourant cette activité. Blizzard a précisé que « chaque boussole infernale que vous recevez vous donne droit à une boussole infernale supplémentaire », ce qui vous permettra d'en compléter deux fois plus, et de multiplier les affrontements contre Bartuc ou son Conseil.

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Pour résumer, voici ce que Boussole du carnage vous réserve :
  • Plus de boussoles infernales tomberont ;
  • La quantité d'Éther obtenue en scellant les Failles du Chaos sera augmentée ;
  • Les Vagues du Chaos seront plus intenses pendant les Hordes Infernales, avec davantage de monstres à affronter.
Vos gains de réputation avec la vénération Viz-Jaq'taar vont ainsi augmenter naturellement durant cette semaine, ce qui devrait vous aider à récupérer des Armures du Chaos. Cette opportunité sera donc à ne pas manquer si vous n'avez toujours pas récupérer les pièces parfaites, ou si vous venez de créer un personnage secondaire. Pour rappel, vous avez de bonnes chances d'en obtenir dans les coffres obtenus une fois le rang maximal atteint, alors ne manquez pas cette occasion de savourer les dernières semaines de Chaos infernal, puisque la saison 11 de Diablo IV sortira en décembre prochain.

EDIT : L'événement a été reporté par Blizzard le 4 octobre 2025. Il aura lieu du 25 novembre au 2 décembre.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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