Diablo 4 : L'événement Boussole du carnage promet des Hordes infernales encore plus intenses, les détails

Du 4 au 11 novembre 2025, tous les joueurs de Diablo IV pourront bénéficier des bonus accordés par l'événement Boussole du carnage. Découvrez ce qui vous attend dans cet article.
Alors que les joueurs de Diablo IV
bénéficient d'un bonus d'expérience, d'or, et de distorsion infernale
depuis le 28 octobre 2025, un nouvel événement va démarrer le 4 novembre pour vous offrir des boussoles infernales
supplémentaires.
L'événement Boussole du carnage aura lieu du 4 au 11 novembre sur Diablo IV
Du 4 au 11 novembre 2025
, tous les joueurs de Diablo IV
pourront bénéficier de l'événement Boussole du carnage
, qui comme son nom le suggère, accordera davantage de boussoles infernales qu'à l'ordinaire.
Leur taux de drop va en effet être augmenté pendant quelques jours, tout comme celui de l'Éther
dans les Hordes infernales. Qui plus est, vous rencontrerez plus souvent des Vagues du chaos
en parcourant cette activité. Blizzard a précisé que « chaque boussole infernale que vous recevez vous donne droit à une boussole infernale supplémentaire
», ce qui vous permettra d'en compléter deux fois plus, et de multiplier les affrontements contre Bartuc ou son Conseil.
Pour résumer, voici ce que Boussole du carnage
vous réserve :
- Plus de boussoles infernales tomberont ;
- La quantité d'Éther obtenue en scellant les Failles du Chaos sera augmentée ;
- Les Vagues du Chaos seront plus intenses pendant les Hordes Infernales, avec davantage de monstres à affronter.
Vos gains de réputation avec la vénération Viz-Jaq'taar
vont ainsi augmenter naturellement durant cette semaine, ce qui devrait vous aider à récupérer des Armures du Chaos
. Cette opportunité sera donc à ne pas manquer si vous n'avez toujours pas récupérer les pièces parfaites, ou si vous venez de créer un personnage secondaire. Pour rappel, vous avez de bonnes chances d'en obtenir dans les coffres obtenus une fois le rang maximal atteint, alors ne manquez pas cette occasion de savourer les dernières semaines de Chaos infernal, puisque la saison 11 de Diablo IV
sortira en décembre prochain.
EDIT : L'événement a été reporté par Blizzard le 4 octobre 2025. Il aura lieu du 25 novembre au 2 décembre.
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