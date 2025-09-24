Diablo 4 : La vénération Viz-Jaq'taar, comment augmenter sa réputation avec la faction de la saison 10 ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 24 septembre 2025 à 13h14
Retrouvez des informations relatives à la faction de la saison 10 de Diablo IV, la vénération Viz-Jaq'taar, dans cet article.
Diablo 4 : La vénération Viz-Jaq'taar, comment augmenter sa réputation avec la faction de la saison 10 ?
La saison 10 de Diablo IV a démarré le 23 septembre 2025, et les joueurs peuvent depuis améliorer leur réputation avec une nouvelle faction, la vénération Viz-Jaq'taar. En faisant cela, vous débloquerez, comme d'habitude, diverses récompenses, y compris une étincelle sublimée en atteignant le palier 24. Afin de vous aider à y accéder le plus rapidement possible, nous vous expliquons ici de quelle manière gagner de la réputation avec la vénération Viz-Jaq'taar, la faction saisonnière de Chaos infernal.

Comment améliorer sa réputation avec la vénération Viz-Jaq'taar en saison 10 de Diablo IV ?

En saison 10 de Diablo IV, il existe plusieurs méthodes pour farmer de la réputation avec la vénération Viz-Jaq'taar. La meilleure est sans doute de participer aux Failles du Chaos, des événements qui apparaissent dans les donjons du Cauchemar ainsi que dans les Vagues infernales. Notez toutefois que vous n'en trouverez en instance qu'avec l'affixe « Faille chaotique ».

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Une autre solution efficace est de participer aux Hordes infernales, activité mise à l'honneur avec la saison 10. En les complétant, vous obtiendrez de la réputation avec la vénération Viz-Jaq'taar. N'oubliez pas de vous munir de boussole pour y pénétrer, et qu'en évoluant en mode Tourment, les gains seront plus élevés.

Pour gagner du temps, n'hésitez pas à dépenser vos cendres fumantes dans la bénédiction saisonnière offrant un bonus de gains de réputation avec la vénération Viz-Jaq'taar. Votre avancée et vos récompenses peuvent être consultées à partir du panneau localisé dans la ville de Yelesna dans les Pics brisés.

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Comment débloquer la faction de la vénération Viz-Jaq'taar ?

Pour commencer à acquérir de la réputation avec la vénération Viz-Jaq'taar, vous devrez au préalable valider la série de quêtes commençant avec « The Sands of Chaos », à partir de Ked Bardu, en vous adressant à Shyan. Vous serez rapidement redirigé vers Yelesna, et devrez éliminer quelques créatures en chemin avant d'être autorisé à interagir avec le panneau de réputation. 

Comme pour les autres factions saisonnières, augmenter sa réputation avec la vénération Viz-Jaq'taar se fait relativement rapidement, et vous décrocherez sans tarder des récompenses qui devraient faciliter votre montée en niveau. Une fois le rang maximal atteint, vous obtiendrez régulièrement des coffres de butins.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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