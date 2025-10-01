Diablo 4 : Quel est le meilleur moyen d'obtenir des Armures du Chaos en saison 10 ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 01 octobre 2025 à 15h44
Découvrez une méthode efficace pour farmer des Armures du Chaos en saison 10 de Diablo IV dans cet article.
Diablo 4 : Quel est le meilleur moyen d'obtenir des Armures du Chaos en saison 10 ?
La saison 10 de Diablo IV a commencé en septembre 2025, et introduit un nouveau type d'équipement, les Armures du Chaos. Il s'agit d'objets uniques améliorés, reconnaissables grâce à leur couleur verte. Essentiels dans tous les builds, et d'une puissance similaire aux mythiques, ils sont incontournables, mais acquérir la pièce qu'il vous faut n'est pas toujours évident. Afin de vous aider, nous vous présentons une méthode pour obtenir un maximum d'Armures du Chaos.

Quelle est la meilleure méthode pour farmer des Armures du Chaos ?

En saison 10 de Diablo IV, il existe plusieurs façons de récupérer des Armures du Chaos. Vous pouvez par exemple en récolter dans les Vagues infernales, les Failles du Chaos, ou encore, les Hordes infernales. Or, ces méthodes sont loin d'être les plus efficaces pour en acquérir une grande quantité, et ainsi multiplier vos chances de recevoir la pièce qu'il vous faut. 

armure-chaos (1)
Fort heureusement, il y a un moyen de farmer des Armures du Chaos, et la solution réside dans la réputation saisonnière, la vénération Viz-Jaq'taar.

À lire également

Diablo 4 : La vénération Viz-Jaq'taar, comment augmenter sa réputation avec la faction de la saison 10 ?

Diablo 4 : La vénération Viz-Jaq'taar, comment augmenter sa réputation avec la faction de la saison 10 ?

Une fois que vous avez débloqué toutes les récompenses et atteint le palier maximal, vous récupérerez régulièrement un coffre, après avoir obtenu un certain montant de réputation supplémentaire. Ils incarnent la meilleure source d'acquisition d'Armures du Chaos, mais pour cela, il faut être en mesure de farmer de la réputation avec la vénération Viz-Jaq'taar.

coffre-rep-s10
Pour ce faire, il est nécessaire de récolter des Distorsion infernale, la monnaie servant à améliorer les avantages du Chaos. Avec cela, vous pouvez acheter des Parchemin de distorsion, qui octroient de la réputation avec cette faction saisonnière (6000 points par parchemin). Les distorsions infernales peuvent être acquises par le biais de diverses activités, mais vous en gagnerez massivement dans les donjons du cauchemar avec l'affixe Chaos Rifts, en particulier si vous êtes chanceux et que le buff suivant est actif : les ennemis laissent tomber de la monnaie saisonnière lorsqu'ils sont attaqués. 

affixe-buff

Plus vous aurez de réputation vénération Viz-Jaq'taar, plus vous déverrouillerez de coffres, et plus vous obtiendrez des Armures du Chaos.  Notez qu'avec la bénédiction saisonnière « Urn of armor chaos », vos chances de récupérer l'une de ces pièces dans le cache sont de 100 %.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Diablo 4 : Le correctif du 14 juillet 2026 augmente vos chances de récupérer des objets mythiques, les détails de la mise à jour
Diablo IV 12 juillet 2026

Diablo 4 : Le correctif du 14 juillet 2026 augmente vos chances de récupérer des objets mythiques, les détails de la mise à jour

Retrouvez les détails du correctif du 14 juillet 2026 de Diablo IV dans cet article : les objets mythiques se feront enfin moins rares.
Diablo 4 : Récupérer des objets mythiques est devenu un véritable parcours du combattant en saison 14
Diablo IV 06 juillet 2026

Diablo 4 : Récupérer des objets mythiques est devenu un véritable parcours du combattant en saison 14

La refonte du système des objets mythiques de la saison 14 de Diablo IV ne fait pas l'unanimité au sein de la communauté, bien au contraire.
Diablo 4 : Table des loots uniques des boss de repaire en saison 14 (Lord of Hatred)
Diablo IV 01 juillet 2026

Diablo 4 : Table des loots uniques des boss de repaire en saison 14 (Lord of Hatred)

Retrouvez les butins uniques de tous les boss tourmentés de la saison 14 de Diablo IV, la saison de l'éveil de la Mort, dans cet article.

commentaire (0)