Diablo 4 : Quel est le meilleur moyen d'obtenir des Armures du Chaos en saison 10 ?

Découvrez une méthode efficace pour farmer des Armures du Chaos en saison 10 de Diablo IV dans cet article.
La saison 10 de Diablo IV
a commencé en septembre 2025, et introduit un nouveau type d'équipement, les Armures du Chaos. Il s'agit d'objets uniques améliorés, reconnaissables grâce à leur couleur verte. Essentiels dans tous les builds, et d'une puissance similaire aux mythiques, ils sont incontournables, mais acquérir la pièce qu'il vous faut n'est pas toujours évident. Afin de vous aider, nous vous présentons une méthode pour obtenir un maximum d'Armures du Chaos.
Quelle est la meilleure méthode pour farmer des Armures du Chaos ?
En saison 10
de Diablo IV
, il existe plusieurs façons de récupérer des Armures du Chaos
. Vous pouvez par exemple en récolter dans les Vagues infernales, les Failles du Chaos, ou encore, les Hordes infernales. Or, ces méthodes sont loin d'être les plus efficaces pour en acquérir une grande quantité, et ainsi multiplier vos chances de recevoir la pièce qu'il vous faut.
Fort heureusement, il y a un moyen de farmer des Armures du Chaos
, et la solution réside dans la réputation saisonnière, la vénération Viz-Jaq'taar.
Une fois que vous avez débloqué toutes les récompenses et atteint le palier maximal, vous récupérerez régulièrement un coffre, après avoir obtenu un certain montant de réputation supplémentaire. Ils incarnent la meilleure source d'acquisition d'Armures du Chaos
, mais pour cela, il faut être en mesure de farmer de la réputation avec la vénération Viz-Jaq'taar.
Pour ce faire, il est nécessaire de récolter des Distorsion infernale
, la monnaie servant à améliorer les avantages du Chaos. Avec cela, vous pouvez acheter des Parchemin de distorsion
, qui octroient de la réputation avec cette faction saisonnière (6000 points par parchemin). Les distorsions infernales peuvent être acquises par le biais de diverses activités, mais vous en gagnerez massivement dans les donjons du cauchemar avec l'affixe Chaos Rifts
, en particulier si vous êtes chanceux et que le buff suivant est actif : les ennemis laissent tomber de la monnaie saisonnière lorsqu'ils sont attaqués.
Plus vous aurez de réputation vénération Viz-Jaq'taar, plus vous déverrouillerez de coffres, et plus vous obtiendrez des Armures du Chaos.
Notez qu'avec la bénédiction saisonnière « Urn of armor chaos »
, vos chances de récupérer l'une de ces pièces dans le cache sont de 100 %.
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